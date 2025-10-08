Mới nhất
Tâm sự

Con rể mượn 3 cây vàng suốt 7 năm, ngày trả nói câu khiến bố vợ 'buông đũa'

Thứ tư, 08:37 08/10/2025 | Tâm sú
Ngày con rể đến trả vàng, bố mẹ vợ làm mâm cơm thịnh soạn thiết đãi. Nào ngờ, câu nói của con rể đã phá tan bầu không khí hòa thuận của gia đình.

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2018. Ngày cưới, bố mẹ tôi cho 2 cây vàng, còn bố mẹ chồng cho 3 chỉ. Hồi ấy, nhiều người gièm pha tôi không được nhà chồng tôn trọng nên mới nhận được có 3 chỉ vàng.

Cưới nhau nửa năm, vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhưng thiếu vốn. Thấy vậy, bố mẹ tôi cho mượn 3 cây vàng. Bố mẹ bảo: “Lẽ ra cho các con mượn tiền thì dễ hơn nhưng bố mẹ chỉ sẵn vàng, không sẵn tiền. Các con cần thì cầm vàng vậy”. Chồng tôi mừng rỡ, cảm ơn rối rít.

Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi khá giả nhưng lấy cớ phải dồn tiền trả cho lô đất mới mua nên không hỗ trợ được các con đồng nào.

Con rể mượn 3 cây vàng suốt 7 năm, ngày trả nói câu khiến bố vợ 'buông đũa' - Ảnh 1.

Con rể vui vẻ lúc vay vàng nhưng bức xúc khi trả lại. Ảnh minh họa

Tôi định bụng, làm ăn buôn bán lãi được đồng nào sẽ tích cóp để mua vàng trả bố mẹ. Ông bà già rồi, lại không có lương hưu, chỉ có ít tiền vàng làm vốn, không thể mượn quá lâu được.

Ấy thế mà tôi đã mượn 3 cây vàng suốt 7 năm. Chuyện kinh doanh thuận lợi nhưng vốn xoay vòng. Hơn nữa hai vợ chồng lại ham mua nhà, sắm xe nên chưa lúc nào dư tiền để mua vàng trả bố mẹ.

Cách đây không lâu, bố mẹ tôi quyết định dỡ nhà cũ, xây nhà mới để chuẩn bị cưới vợ cho em trai tôi. Bố mẹ ngỏ lời lấy lại 3 cây vàng cho mượn năm nào.

Nghe vậy, tôi sốt sắng bàn với chồng dồn tiền mua vàng trả bố mẹ. Tôi tưởng anh ấy phải sốt sắng hơn tôi bởi dẫu gì cũng là con rể...

Nào ngờ, anh phàn nàn “Vàng cả trăm triệu đồng/lượng, tưởng mua một lúc 3 cây mà dễ à? Bố mẹ em cứa anh đau đấy”. Nói qua nói lại một hồi, anh còn để lộ suy nghĩ, tưởng đâu số vàng đó bố mẹ tôi cho hẳn.

Tôi giận đến run người. Bao năm mượn vàng của bố mẹ mà không phải trả một đồng lãi, giờ bố mẹ cần, trả lại là lẽ hiển nhiên. Vậy mà chồng tôi lại dám nói ra câu ấy.

Tôi nổi điên mắng một tràng rồi chốt lại: “Trong 1 tuần phải gom đủ tiền mua vàng trả bố mẹ, nếu không tôi sẽ bán ô tô. Có nợ thì phải trả, dù là người thân hay người ngoài cũng thế thôi. Anh đừng lật mặt”.

Chồng tôi tức lắm nhưng buộc phải xoay xở. Cuối cùng, chúng tôi cũng mua đủ 3 cây vàng với giá hơn 360 triệu đồng mang gửi lại bố mẹ.

Hôm ấy, bố mẹ làm mâm cơm ngon để các con quây quần. Chồng tôi khó chịu ra mặt, không động tay giúp đỡ, cũng chẳng nhiệt tình cụng ly như mọi khi. Tôi thừa hiểu anh nghĩ gì nhưng vẫn cố nói lảng đi để bố mẹ không suy nghĩ.

Ai dè, trong lúc nói về việc xây nhà, giá cả vật tư xây dựng ngày càng đắt đỏ... chồng tôi thủng thẳng thốt ra câu động trời: “Giá vật tư tăng cũng chẳng đáng gì so với giá vàng. Năm con mượn vàng bố mẹ, giá vàng mới 38 triệu đồng/lượng. Vừa xong con mua trả, giá vàng đã lên hơn 120 triệu đồng/lượng. Gấp 3 lần.

Tiền lãi từ lúc cho vợ chồng con vay vàng đến giờ khéo bố mẹ đủ xây cái móng nhà rồi ấy chứ”.

Bố tôi buông đũa, mẹ tôi yêu cầu họp gia đình, thậm chí muốn gọi cả bố mẹ chồng tôi sang nói chuyện. Tôi phải van xin mãi, bố mẹ tôi mới từ bỏ ý định gọi thông gia.

Trong bầu không khí căng thẳng, bố tôi mắng con rể là kẻ vô ơn, cầm 3 cây vàng của bố mẹ vợ suốt 7 năm không phải trả một đồng lãi mà giờ dám nhắc đến chuyện giá vàng chênh lệch.

“Vay vàng thì trả bằng vàng. Lúc trước tôi đưa anh bao nhiêu, giờ lấy lại từng đó. Tôi không lấy thêm của anh 1 cắc”, bố tôi tức giận.

Chồng tôi “cãi chày cãi cối”, bảo bố mẹ tôi đòi vàng lúc giá vàng “đu đỉnh” là không thương các con. Tôi ở giữa chỉ biết khóc lóc vì chua xót trước tình cảnh này.

Gần 1 tháng qua, vợ chồng tôi không nói chuyện, cũng không ngủ chung phòng. Tôi khổ tâm đến độ bỏ bê việc buôn bán.

Tôi không có mặt mũi nào về thăm bố mẹ, cũng chẳng dám gọi điện phân bua. Tôi hối hận vô cùng khi năm xưa đã mượn bố mẹ 3 cây vàng, để giờ bố mẹ vì tôi mà đau lòng đến vậy.

Độc giả T.M.

Mang 2,5 tỷ về sống chung sau nghỉ hưu, tôi sốc nặng khi biết con rể coi mình là "điềm xui"Mang 2,5 tỷ về sống chung sau nghỉ hưu, tôi sốc nặng khi biết con rể coi mình là 'điềm xui'

GĐXH - Nhiều người cao tuổi khi nghỉ hưu mong muốn được đoàn tụ, sống cùng con cháu để có chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào điều đó cũng mang lại sự bình yên như mong đợi.


