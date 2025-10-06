Nhận lương hưu hơn 10 triệu, tôi vẫn chọn khởi nghiệp sau khi nghỉ hưu

Những công việc đầu tiên sau nghỉ hưu

Tôi họ Quách, năm nay 57 tuổi, đã nghỉ hưu được 2 năm. Hàng tháng tôi nhận lương hưu 3.000 NDT (khoảng 10,9 triệu đồng), đủ để trang trải cuộc sống. Con gái duy nhất của tôi hiện vẫn đang học cao học.

Vì sức khỏe còn tốt nên sau khi nghỉ hưu, tôi không muốn chỉ ở nhà mà muốn tìm một công việc mới để vừa có thêm thu nhập vừa bớt cô đơn.

Lúc đầu, tôi thử làm thêm tại siêu thị, phụ sắp xếp hàng hóa và trông coi cửa hàng. Thế nhưng, tôi không thấy vui.

Công việc nhàm chán, không mang lại cho tôi sự hài lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ, sau khi nghỉ hưu, mình thực sự cần một công việc như thế nào để vừa nhẹ nhàng, vừa có ý nghĩa?

Một ngày nọ, khi ngồi trò chuyện với một bà cụ trong khu dân cư, tôi bất ngờ tìm thấy câu trả lời. Bà nói dù tuổi đã cao nhưng vẫn tự lo được cho bản thân, chỉ thiếu người bầu bạn và phụ giúp một vài việc nhỏ trong nhà.

Lời tâm sự ấy khiến tôi nảy ra ý tưởng trở thành một "bảo mẫu kiểu mới" - không sống cùng, không làm việc toàn thời gian, mà chỉ đến giúp nấu ăn, dọn dẹp, hoặc trò chuyện khi cần.

Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Ngược lại, đây chính là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới. Ảnh minh họa

Ý tưởng trở thành "bảo mẫu kiểu mới"

Tối hôm đó, tôi đăng thông tin lên nhóm cư dân nếu ai cần người nấu ăn, dọn dẹp hay giúp việc nhẹ nhàng thì có thể liên hệ với tôi.

Không ngờ chỉ trong đêm, tôi nhận được ba đơn hàng nấu bữa trưa và một yêu cầu dọn nhà. Sau khi trừ chi phí, tôi kiếm được khoảng 60 NDT (khoảng 222.000 đồng) mỗi ngày.

Điều khiến tôi vui nhất không phải là thu nhập, mà là cảm giác mình đang giúp ích cho người khác. Các cụ cao tuổi có thêm một bữa cơm nóng, một căn nhà sạch sẽ, và nhất là có người để trò chuyện.

Tôi hiểu rằng, điều người già thiếu thốn nhất sau khi nghỉ hưu không phải là tiền bạc, mà là sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành.

Niềm vui từ sự đồng hành với người cao tuổi

Tôi nhớ nhất là dì Sử, năm nay 78 tuổi. Dì thường gọi tôi sang nhà buổi tối để uống trà, trò chuyện.

Ban đầu tôi ngại ngùng, chỉ lắng nghe dì kể chuyện về tuổi trẻ, về con cái. Sau nhiều lần, tôi nhận ra cái mà dì cần chỉ đơn giản là một người để tâm sự.

Những trải nghiệm như vậy khiến tôi nhận thấy công việc "bảo mẫu kiểu mới" mang lại niềm vui lớn hơn cả những công việc trước đây.

Sau nửa năm, tôi còn rủ thêm vài đồng nghiệp cũ cùng tham gia. Chúng tôi chia nhau công việc, người nấu ăn, người đưa đi khám bệnh, người trò chuyện.

Nhờ đó, nhiều cụ già trong khu phố bớt cô đơn, còn chúng tôi, những người đã nghỉ hưu, cũng có thêm niềm vui và thu nhập.

Kế hoạch cho tương lai sau khi nghỉ hưu

Giờ đây, chúng tôi còn nghĩ đến việc thành lập một cộng đồng nhỏ, giống như "nhà dưỡng lão ban ngày".

Người cao tuổi có thể đến đây để ăn uống, sinh hoạt, trò chuyện rồi về nhà vào buổi tối. Như vậy, họ không cảm thấy cô đơn, còn con cái thì yên tâm hơn.

Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Ngược lại, đây chính là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, nơi ta có thể tiếp tục cống hiến, tìm thấy niềm vui và giá trị của bản thân.

Với tôi, việc làm bảo mẫu không chỉ là công việc, mà còn là cách để sống hạnh phúc, ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Theo Toutiao