Top cung hoàng đạo 'ma mãnh', giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy toan tính

Thứ ba, 10:32 07/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Các cung hoàng đạo này dùng chính sự tinh quái ấy như một "vũ khí tối thượng" để kiểm soát tình huống hoặc dẫn dắt người khác theo ý mình.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Giả làm nạn nhân khéo léo

Trong 12 chòm sao, Kim Ngưu nổi tiếng với "chiêu bài" đóng vai nạn nhân.

Họ có thể thút thít kể cho bạn một câu chuyện thương tâm hoặc thậm chí chẳng nói gì, chỉ cần biểu hiện ra ngoài như thể đang chịu cả thế giới làm tổn thương.

Thực tế, Kim Ngưu là người rất mạnh mẽ, đủ sức đứng vững trên đôi chân của mình.

Vì vậy, khi họ "tỏ ra yếu đuối", rất có thể đằng sau đó là một kế hoạch ma mãnh được giấu kín. Chỉ những ai thật tinh ý mới nhận ra "trò chơi quyền lực" này của Kim Ngưu.

Top cung hoàng đạo ma mãnh, giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy toan tính - Ảnh 1.

Kim Ngưu nổi tiếng với "chiêu bài" đóng vai nạn nhân. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Tử: Bậc thầy nói dối

Nhắc đến cung hoàng đạo ma mãnh không thể bỏ qua Song Tử.

Họ có biệt tài "chế biến" một câu chuyện từ sự thật gốc, biến nó thành một phiên bản hoàn toàn khác để đạt được lợi ích cho bản thân.

Song Tử biết cách cân đo liều lượng lời nói dối: khi thì để né tránh, khi thì để tạo lợi thế.

Thậm chí họ có thể hùng hồn tuyên bố sẽ làm một việc gì đó quan trọng nhưng thực chất chẳng hề có ý định. Với Song Tử, "lươn lẹo" lại trở thành nghệ thuật để điều hướng tình huống.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Khơi dậy lòng thương hại

Khác với Song Tử, Cự Giải không giỏi nói dối, cũng chẳng khéo giả vờ làm nạn nhân. Điểm ma mãnh của họ nằm ở cách khiến mọi người phải thương xót mình.

Nếu bị chia tay, Cự Giải sẽ không chỉ buồn bã mà còn khóc than như thể mất hết niềm tin vào tình yêu.

Chính lúc đó, bạn bè hoặc người xung quanh thường tìm cách an ủi, dỗ dành, thậm chí còn mua quà hay cho tiền chỉ để Cự Giải bớt đau lòng.

Quả thật, họ biết cách tận dụng cảm xúc để được "cưng chiều".

Cung hoàng đạo Sư Tử: Tỏ ra vô tội

Sư Tử vốn giỏi giang, tự tin và thường được trọng dụng nhờ năng lực. Thế nhưng, khi cái tôi quá lớn, họ có thể vô tình gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho người khác.

Trong tình huống đó, sự ma mãnh của Sư Tử là khéo léo tỏ ra mình hoàn toàn vô tội.

Nếu một việc nào đó đem lại lợi ích cho họ nhưng bất lợi cho người khác, họ vẫn biết cách dựng "hiện trường giả" sao cho ai cũng nghĩ kết quả này công bằng, đôi bên cùng có lợi.

Top cung hoàng đạo ma mãnh, giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy toan tính - Ảnh 2.

Xử Nữ hiếm khi nói thẳng điều mình muốn, thay vào đó chỉ hé lộ vài gợi ý, đưa ra những chi tiết mơ hồ để bạn tự liên tưởng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Vòng vo khéo léo

Không ồn ào hay lộ liễu, Xử Nữ lại có sự ma mãnh rất tinh vi. Họ hiếm khi nói thẳng điều mình muốn, thay vào đó chỉ hé lộ vài gợi ý, đưa ra những chi tiết mơ hồ để bạn tự liên tưởng.

Cuối cùng, bạn lại chính là người đưa ra ý kiến mà Xử Nữ khao khát, trong khi nghĩ rằng đó hoàn toàn là quyết định của bản thân.

Đúng là khôn ngoan và tinh ranh, "cao thủ giấu mặt" chính là Xử Nữ.

Các cung hoàng đạo là "cao thủ lươn lẹo"

Có thể thấy, mỗi cung hoàng đạo ma mãnh lại có chiêu thức riêng: kẻ giả vờ yếu đuối, người giỏi lươn lẹo bằng lời nói, có người lại khéo léo thao túng cảm xúc hay dựng nên "vở kịch hoàn hảo".

Điều quan trọng là bạn cần đủ tinh tế để nhận ra, tránh bị cuốn vào "mạng lưới" mà họ tạo ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

GĐXH - Nếu thuộc một trong những cung hoàng đạo dưới đây, bạn nên cân nhắc "yên bề gia thất" sớm để không bỏ lỡ phúc khí của mình.

Thư Di (t/h)
