Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Ngày 22/9, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) nhận được tin báo từ gia đình anh L. (SN 2007, sinh viên năm thứ nhất đại học) về việc anh này có dấu hiệu bị bắt cóc .

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và làm rõ: tối 21/9, anh L. đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan công an. Đối tượng thông báo anh L. có liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời yêu cầu anh ra khỏi nơi cư trú, thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Dương Nội.

Công an phường Phú Lương giải cứu nam sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình liên lạc, nhóm đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý, hướng dẫn anh L. tìm cách xin tiền gia đình với các lý do như đi du học, thua chứng khoán, vay nợ hoặc bị bắt cóc. Tin lời các đối tượng, anh L. đã làm theo chỉ dẫn, khiến gia đình lo lắng và tin rằng con trai mình bị bắt cóc thật sự.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Công an phường Phú Lương đã rà soát và tìm thấy anh L. an toàn. Tại cơ quan công an, anh L. cho biết bản thân từng được tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo kiểu bắt cóc online, song do thiếu cảnh giác nên vẫn sập bẫy.

Trước đó, vào tối 7/9, Công an phường Phú Lương cũng đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc tương tự khi một sinh viên khác bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu rời khỏi nơi ở và dàn dựng vụ bắt cóc.

Trước tình trạng nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên, bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan công an, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Các nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để học sinh, sinh viên nắm bắt chiêu trò lừa đảo, từ đó chủ động phòng ngừa. Bản thân sinh viên, thanh niên cũng cần trang bị kỹ năng nhận diện hành vi lừa đảo, tránh bị lợi dụng hoặc thao túng tâm lý.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.



