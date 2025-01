Công an vận động người đàn ông trả lại gần nửa tỷ đồng bị chuyển nhầm

Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hôm nay (15/1) cho biết Công an xã Mỹ Thuận vừa vận động ông Nguyễn Thám (64 tuổi, tạm trú xã Mỹ Thuận) chuyển trả lại gần 500 triệu đồng cho chị Lê Thị Hải Vân (38 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan công an, ngày 10/1, chị Vân chuyển khoản cho người bạn để thanh toán tiền làm ăn nhưng nhầm vào tài khoản của ông Thám. Chị Vân báo với ngân hàng và nhờ Công an tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ.

Nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Thuận cùng ông Nguyễn Thám đến ngân hàng phối hợp, xác minh. Sau đó, ông Thám làm các thủ tục chuyển trả lại tiền cho chị Vân.

Công an cùng ông Thám đến ngân hàng xác minh và làm thủ tục chuyển lại tiền cho chị Vân. Ảnh: CACC

Ông Thám cho biết 7 năm trước, ông mở tài khoản ngân hàng nói trên. Do làm ăn thua lỗ nên sau đó, ông không sử dụng tài khoản này.

Ông không giao dịch, không kiểm tra và tài khoản bị phong tỏa…, nên không biết chị Vân chuyển tiền nhầm cho mình.

Ông Thám cũng trình bày chị Vân và nhân viên ngân hàng thường gọi điện yêu cầu chuyển trả số tiền nói trên. Nhưng vì sợ bị lừa đảo, ông không dám hợp tác, không nghe điện thoại.

Nhận lại đủ tiền đã chuyển nhầm, chị Vân cảm ơn Công an xã Mỹ Thuận.