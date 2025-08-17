Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ. Nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa lớn, cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (17/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 3h sáng nay có nơi trên 70mm như: trạm Cù Lao Chàm (TP. Đà Nẵng) 130.6mm, trạm Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 104.4mm, trạm Hải An (Quảng Trị) 91mm, trạm Đại Lào (Lâm Đồng) 78.8mm,...

Dự báo từ hôm nay đến đêm mai (18/8), phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ.

Sau khi mưa liên tục trút xuống, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị là những địa phương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường trong những giờ tới.

Nhận định thời tiết từ đêm 18/8 đến ngày 26/8, cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Khoảng 20-23/8, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Các thời kì khác mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng 23-26/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết ngày 17/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.