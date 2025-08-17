Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà
Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.
Trong căn nhà nhỏ vẫn còn nghi ngút khói hương, bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi) - mẹ chồng chị H., kể lại sự việc đau buồn của gia đình trong những ngày qua.
Theo đó, khoảng 1h30 ngày 13/8, chị H. đi khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Cả gia đình đã tìm kiếm nhưng không CÓ kết quả. Đến 14h cùng ngày, nhận được thông tin một số người dân làm nghề thuyền chài trên sông tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh phát hiện, vớt được thi thể một người phụ nữ trên sông Hồng nên gia đình xuống tận nơi để kiểm tra.
Theo bà Liên, sau khi xuống khu vực cầu Vĩnh Thịnh, gia đình chưa được nhận thi thể luôn mà họ còn yêu cầu thuê thuyền (giá 5 triệu) để đi tìm nhưng tìm mãi không thấy. Đến rạng sáng 14/8, họ thông tin đã tìm thấy thi thể chị H. và yêu cầu nộp 60 triệu để được đưa thi thể về nhà.
"Đến 4h ngày 14/8, sau khi trao đổi, thoả thuận với số tiền là 50 triệu thì gia đình mới được đưa thi thể con dâu tôi về quê nhà", bà Liên nghẹn ngào nói.
Bà Liên cho biết thêm, con trai bà là Nguyễn Văn Lĩnh (37 tuổi) đã qua đời vào năm 2021. Anh ra đi sau khi có hai con gái là N.N.A. (9 tuổi) và N.P.T. (7 tuổi). Hiện con dâu bà một mình nuôi hai con nhỏ và có dấu hiệu bị trầm cảm.
Những ngày gần đây, sau khi mẹ cháu mất, bà Liên đã dọn qua ở cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu A. và cháu P.
Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ quan điểm bức xúc khi gia đình 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, éo le vậy mà vẫn lấy 50 triệu mới cho mang thi thể mẹ 2 cháu về để lo hậu sự.
Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc trên.
Theo vị lãnh đạo xã Vạn Xuân, sáng nay (17/8) lãnh đạo địa phương cũng đã đến ủng hộ, thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đồng thời giao phòng chức năng của xã hướng dẫn gia đình 2 cháu hoàn thiện các thủ tục để được hưởng mai táng phí cho mẹ và các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi theo quy định.
Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.
Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặtĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.
Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tớiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước tiếp tục mưa lớn dữ dội.
Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xemĐời sống - 8 giờ trước
Xuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.
Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeIDĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.
Tuổi trẻ cả nước vang khúc tráng ca ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ trong lễ chào cờXã hội - 1 ngày trước
GĐXH- Sáng 16/8, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt trên cả nước, từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến đất mũi Cà Mau.
Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lạiĐời sống - 1 ngày trước
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.
Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?
Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.
Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYTĐời sống
GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.