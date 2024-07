Cơ hội 'ngàn vàng' cho hàng triệu người muốn được hưởng lương ngân sách nhà nước

Hàng triệu thí sinh trên cả nước chuẩn bị bước vào kì thi đánh giá năng lực của Bộ Công an 2024 GĐXH - Chỉ còn vài ngày nữa, kì thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sẽ diễn ra. Thí sinh đăng kí dự thi cần phải nắm chắc những thông tin sau đây để kì thi được diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Căn cứ chỉ tiêu lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách nhà nước Bộ Công an duyệt cho Công an tỉnh Hà Nam năm 2024. Công an tỉnh Hà Nam thông báo về việc tuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách nhà nước vào làm việc tại Công an tỉnh như sau:

Chỉ tiêu, công việc, loại hợp đồng

1.1. Chỉ tiêu, công việc: 11 gồm:

– Cấp dưỡng: 02 bố trí tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam.

– Lái xe: 05 bố trí tại Công an thành phố Phủ Lý: 02; Công an thị xã Duy Tiên: 01; Công an huyện Lý Nhân: 01; Công an huyện Bình Lục: 01.

– Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước: 03 bố trí tại Công an thị xã Duy Tiên: 01; Công an huyện Kim Bảng: 01; Công an huyện Thanh Liêm: 01.

– Biên tập viên: 01 bố trí tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Nam.

1.2. Loại hợp đồng

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Hà Nam thông báo về việc tuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách nhà nước vào làm việc tại Công an tỉnh như sau. (Ảnh: TL)

Điều kiện, tiêu chuẩn

Ký kết hợp đồng lao động theo đúng số lượng của từng loại hợp đồng lao động được Bộ Công an duyệt, người lao động bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

– Tiêu chuẩn chung: là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.

– Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Không tuyển lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

– Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên, không mắc bệnh mãn tính, dị tật bẩm sinh.

– Tiêu chuẩn chính trị: Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an.

Mức lương, quyền lợi

– Tiền lương theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Việc xếp lương căn cứ vào trình độ đào tạo và công việc được ký kết.

– Lao động hợp đồng không xác định thời hạn sẽ được bảo đảm về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động; hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưởng các chế độ phụ cấp; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, Chính phủ và Bộ Công an.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu) có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc.

– Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) theo yêu cầu của công việc cần tuyển.

– Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 10/8/2024.

– Địa điểm: Người lao động trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ tại Công an các đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển lao động hợp đồng (khi đi mang theo căn cước công dân và bản gốc các giấy tờ có liên quan để đối chiếu), cụ thể:

+ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Đường Trần Nhật Duật, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (SĐT: 069.2729.325).

+ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Nam: Số 558, Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (SĐT: 069.2729.336).

+ Công an thành phố Phủ Lý: Phố Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (SĐT: 0226.3851.086).

+ Công an thị xã Duy Tiên: Phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; (SĐT: 0226.3830.836).

+ Công an huyện Lý Nhân: Số 22, Trần Hưng Đạo, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (SĐT: 0226.3871.857).

+ Công an huyện Thanh Liêm: Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (SĐT: 0226.3880.322).

+ Công an huyện Kim Bảng: ố 35, Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (SĐT: 0226.3505.817).

+ Công an huyện Bình Lục: 704, Trần Hưng Đạo, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (SĐT: 0226.3711.199).

