Công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, 'báu vật xanh' giữa đại ngàn Thái Nguyên
GĐXH - Giữa những triền núi cao xanh thẳm, nơi hàng trăm cây chè cổ thụ vươn mình trong mây sương, làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, xã Đồng Phúc chính thức được công nhận, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy “báu vật” thiên nhiên của Thái Nguyên.
Sáng ngày 26/3, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, một trong những vùng thuộc "ngũ đại danh trà" của tỉnh.
Tại chương trình, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã công bố và trao quyết định công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc.
Cũng tại buổi lễ, đại diện Tổ tự quản làng nghề cam kết duy trì và phát triển nghề truyền thống; nâng cao ý thức trong sản xuất chè an toàn, bảo vệ môi trường; từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm vươn xa ra thị trường.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chè Shan tuyết Bằng Phúc là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa và sinh kế của người dân. Không chỉ là cây trồng chủ lực, chè Shan tuyết Bằng Phúc còn mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái.
Theo UBND xã Đồng Phúc, trên địa bàn hiện có 740 cây chè Shan tuyết cổ thụ, phân bố tại 7 thôn, bản. Trong đó, nhiều nhất là tại thôn Phiêng Phung với hơn 400 cây, diện tích 1,7 ha. Các cây chè cổ thụ có chiều cao trung bình khoảng 5,3 m; đường kính gốc trung bình gần 20 cm. Nhiều cây có dáng thế đẹp, kỳ vĩ, tán rộng, tạo cảnh quan rất đặc sắc trên các triền núi cao.
Trong số các cây chè cổ thụ hiện có 5 cây có kích thước lớn, với chu vi thân từ 150–200 cm, sinh trưởng tự nhiên.
Trước đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã ban hành quyết định công nhận quần thể 12 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại đây là Cây Di sản Việt Nam.
Theo Tổ tự quản làng nghề chè Shan tuyết Đồng Phúc, tổng diện tích chè Shan tuyết trên địa bàn xã hiện đạt hơn 316 ha, tập trung ở các thôn: Nà Bay, Nà Hồng, Nà Pài, Bản Khiếu. Tổng cộng có 393 hộ dân tham gia trồng và chế biến chè Shan tuyết.
Bên cạnh đó, toàn xã Đồng Phúc hiện có nhiều hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm chè Shan tuyết như: Hợp tác xã Hồng Hà, Hợp tác xã Bằng Phúc, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Bình An… Ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu chè Shan tuyết như: Công ty cổ phần SACHSTEA; Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Chế biến dược liệu Ngọc Thắng…
Nghề chè đã tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động, chiếm hơn 60% tổng lao động của khu vực, góp phần bảo đảm thu nhập, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân.
Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, ông Triệu Quang Hùng cho biết, cây chè Shan tuyết không chỉ là cây truyền thống mà đã trở thành di sản quý, niềm tự hào của địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Phúc phát triển cây đặc sản, xây dựng thương hiệu và từng bước vươn ra thị trường rộng lớn hơn trong thời gian tới.
Giữa mây núi đại ngàn, những cây chè Shan tuyết cổ thụ vẫn lặng lẽ vươn mình, lưu giữ hương vị của đất trời và ký ức của bao thế hệ. Khi làng nghề chính thức được công nhận, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời hứa gìn giữ, để những búp chè trắng mịn ấy tiếp tục theo chân người dân Bằng Phúc vươn xa, kể câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc.
Video chè Shan tuyết Bằng Phúc, "báu vật xanh" giữa đại ngàn Thái Nguyên:
Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?Đời sống
GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.