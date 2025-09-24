Mới nhất
Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Thứ tư, 09:53 24/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những thử thách và sóng gió. Có người chọn đối diện để vượt qua, có người lại để khó khăn đánh gục. Chính thái độ sống sẽ quyết định tương lai tươi sáng hay u tối.

Người Do Thái, một dân tộc nổi tiếng kiên cường và trí tuệ, đã chứng minh rằng, nghịch cảnh không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để trưởng thành và vươn lên.

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới, nhưng người Do Thái lại nắm giữ đến 70% của cải toàn cầu, 50% giải Nobel Kinh tế và 30% giải Oscar. Thành công đó không phải do may mắn mà đến từ bản lĩnh, tư duy và cách họ đối diện với khó khăn. 

Người Do Thái có một "công thức" đặc biệt để lấy lại tinh thần và vượt qua nghịch cảnh, gồm ba quy tắc quan trọng.

1. Đừng than phiền, hãy giữ tâm thế lạc quan

Người Do Thái tin rằng cuộc đời là một hành trình tôi luyện. Ai cũng có những nỗi lo riêng, và không phải vì người khác không bộc lộ mà họ không trải qua khó khăn. Thay vì oán trách, họ chọn cách giữ tinh thần lạc quan để tìm ra lối đi mới.

Thực tế, than phiền không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ khiến con người chìm sâu vào năng lượng tiêu cực. 

Người Do Thái luôn nhắc nhở con cháu rằng khi bạn thay đổi cách nhìn, bạn sẽ thay đổi cả thế giới xung quanh. Suy nghĩ tích cực sẽ mở ra cơ hội, còn tâm lý bi quan chỉ dẫn đến bế tắc.

Giữ thái độ lạc quan chính là chiếc chìa khóa giúp người Do Thái biến áp lực thành động lực, biến thử thách thành cơ hội để bứt phá.

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc - Ảnh 1.

Người Do Thái luôn nhắc nhở con cháu rằng khi bạn thay đổi cách nhìn, bạn sẽ thay đổi cả thế giới xung quanh. Ảnh minh họa

2. Quý nhân lớn nhất trong đời là chính mình

Trong quan niệm của người Do Thái, không có ai có thể giúp bạn nhiều hơn chính bản thân bạn. Họ xem mỗi con người như một hòn đá, được mài giũa thành viên ngọc sáng hay để rong rêu phủ đầy là do lựa chọn của chính mình.

Nhiều người thường chờ đợi may mắn hay mong gặp được "quý nhân" để đổi đời. Nhưng người Do Thái cho rằng, quý nhân lớn nhất chính là sự nỗ lực và kiên cường từ bên trong. Thành công chỉ đến khi bạn không bỏ cuộc, dám đứng dậy sau thất bại và kiên trì rèn luyện bản thân.

Bởi vậy, người Do Thái luôn dạy con trẻ: "Đừng phụ thuộc vào vận may, hãy dựa vào chính mình". Những kỹ năng, bản lĩnh, tri thức đều phải được rèn luyện qua năm tháng. Chỉ khi tự mình vượt qua được gian nan, con người mới đủ bản lĩnh để chạm đến đỉnh cao.

3. Thay đổi tư duy để tìm ra cơ hội trong khó khăn

Một trong những bí quyết quan trọng nhất giúp người Do Thái vươn lên chính là khả năng thay đổi tư duy. Họ tin rằng, càng khó khăn thì cơ hội càng nhiều. Vấn đề là bạn có đủ tỉnh táo để nhìn thấy và nắm bắt hay không.

Người Do Thái thường nói: "Thái độ sống quyết định tầm cao của cuộc đời". Điều đó có nghĩa, cách bạn đối diện với nghịch cảnh quan trọng hơn chính nghịch cảnh đó. Nếu chỉ than trách, bạn sẽ dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, bạn có thể phát hiện ra con đường mới để bước tiếp.

Trong văn hóa Do Thái, tư duy linh hoạt và sáng tạo được xem là "vũ khí" để sinh tồn. Chính nhờ khả năng này mà họ đã vượt qua hàng nghìn năm lưu lạc, trở thành dân tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bài học từ người Do Thái cho mỗi chúng ta

Người Do Thái đã chứng minh một chân lý: khó khăn không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho những cơ hội mới. Khi biết giữ thái độ lạc quan, tin vào bản thân và thay đổi tư duy kịp thời, bất kỳ ai cũng có thể vượt qua nghịch cảnh.

"Đừng than phiền, hãy hành động. Đừng trông chờ quý nhân, hãy trở thành quý nhân của chính mình. Đừng sợ thay đổi, vì thay đổi là cơ hội để trưởng thành". Đó chính là công thức sống giúp người Do Thái vững vàng trước mọi thử thách và đạt được thành công khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

5 lối tư duy ngược nhưng giúp người Do Thái thành công và "hái ra tiền"5 lối tư duy ngược nhưng giúp người Do Thái thành công và 'hái ra tiền'

GĐXH - Người Do Thái không tin vào sự may rủi. Họ tư duy khác biệt đến mức tưởng như "ngược đời", nhưng lại là bí quyết đưa họ trở thành dân tộc thành công và giàu có nhất thế giới.

Tường Vy (t/h)
