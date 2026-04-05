Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Bí quyết sống thọ nằm trong gen của chúng ta hay ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày? Theo một báo cáo của Oprah Daily, một cụ bà người Tây Ban Nha tên là Maria Branyas Morera, sống đến 117 tuổi, đã được một nhóm nghiên cứu chứng minh rằng tuổi thọ cao của bà không chỉ đơn thuần là "may mắn". Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kết hợp gen của bà thực sự có lợi thế trong việc chống lại nhiễm trùng và bảo vệ tim và não, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện.

So với các anh chị em của mình, cụ bà Maria chưa bao giờ mắc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như ung thư hay rối loạn thoái hóa thần kinh trong suốt cuộc đời. Điều này chứng tỏ rằng, ngoài yếu tố di truyền, lối sống đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, cách bà sống một cuộc sống khỏe mạnh đến tuổi già đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng khoa học và công chúng.

Ăn 3 cốc sữa chua mỗi ngày giúp thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong đường ruột và giảm mức độ viêm nhiễm

Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy, cụ bà Maria thường xuyên ăn sữa chua mỗi ngày, mỗi lần ăn ba cốc. Qua nhiều năm, hệ vi sinh đường ruột của cô vẫn khá ổn định, đặc biệt là với tỷ lệ Bifidobacterium tương đối cao, loại vi khuẩn này có liên quan đến việc giảm viêm và duy trì quá trình trao đổi chất.

Bác sĩ phẫu thuật đại tràng Huang Yu-chun cũng trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí *Frontiers in Nutrition*, chỉ ra rằng việc thường xuyên ăn sữa chua giúp tăng lượng vi khuẩn Bifidobacteria và Lactobacilli trong ruột, đồng thời giảm các chỉ số viêm ruột và duy trì môi trường ruột khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sữa chua không phải là lý do duy nhất cho tuổi thọ, mà chỉ là một phần của thói quen sinh hoạt tổng thể.

Ngoài ra, bà Maria thường tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải, chủ yếu bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá và dầu ô liu. Bà cũng duy trì hoạt động thể chất đều đặn, ngủ đủ giấc và một cuộc sống xã hội ổn định. Lối sống tổng thể của bà được coi là chìa khóa quan trọng cho quá trình lão hóa lành mạnh.

Ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể quan trọng hơn việc theo đuổi các loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ

Bác sĩ chuyên khoa di truyền Chang Chia-ming chỉ ra rằng các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ngoài sự thoái hóa dần dần của các tế bào, lão hóa còn có nghĩa là cơ thể ở trong trạng thái "viêm mãn tính không phục hồi" trong thời gian dài, giống như một vết thương ở giai đoạn viêm mà không thực sự lành lại.

Một đặc điểm quan trọng của người đàn ông 117 tuổi này là mức độ viêm nhiễm cực thấp, gần như tương đương với người trẻ tuổi. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng và hệ miễn dịch ổn định, nó giúp giảm viêm mãn tính và cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Bác sĩ Chang Chia-ming cũng nhắc nhở chúng ta rằng thay vì theo đuổi một loại "thực phẩm trường thọ" cụ thể, tốt hơn hết là nên bắt đầu với ba thói quen hàng ngày để giảm các yếu tố khiến cơ thể luôn trong trạng thái viêm nhiễm:

1. Tránh để cơ thể ở trong "trạng thái tổn thương": Ví dụ, thức khuya, ăn quá nhiều đường, căng thẳng quá mức, ngồi lâu hoặc hút thuốc đều có thể khiến cơ thể nhầm tưởng rằng nó vẫn đang bị tổn thương, từ đó kích hoạt phản ứng viêm liên tục.

2. Hãy xây dựng những thói quen sinh hoạt thúc đẩy quá trình phục hồi: Bao gồm tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng (như chế độ ăn Địa Trung Hải), ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng ổn định, tạo điều kiện cho cơ thể kích hoạt các cơ chế tự phục hồi.

3. Hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể , chẳng hạn như mệt mỏi, đau khớp, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tâm trạng chán nản... Tất cả đều có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn chưa phục hồi hoàn toàn.