Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi
Viêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!
Bí quyết sống thọ nằm trong gen của chúng ta hay ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày? Theo một báo cáo của Oprah Daily, một cụ bà người Tây Ban Nha tên là Maria Branyas Morera, sống đến 117 tuổi, đã được một nhóm nghiên cứu chứng minh rằng tuổi thọ cao của bà không chỉ đơn thuần là "may mắn". Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kết hợp gen của bà thực sự có lợi thế trong việc chống lại nhiễm trùng và bảo vệ tim và não, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện.
So với các anh chị em của mình, cụ bà Maria chưa bao giờ mắc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như ung thư hay rối loạn thoái hóa thần kinh trong suốt cuộc đời. Điều này chứng tỏ rằng, ngoài yếu tố di truyền, lối sống đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, cách bà sống một cuộc sống khỏe mạnh đến tuổi già đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng khoa học và công chúng.
Ăn 3 cốc sữa chua mỗi ngày giúp thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong đường ruột và giảm mức độ viêm nhiễm
Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy, cụ bà Maria thường xuyên ăn sữa chua mỗi ngày, mỗi lần ăn ba cốc. Qua nhiều năm, hệ vi sinh đường ruột của cô vẫn khá ổn định, đặc biệt là với tỷ lệ Bifidobacterium tương đối cao, loại vi khuẩn này có liên quan đến việc giảm viêm và duy trì quá trình trao đổi chất.
Bác sĩ phẫu thuật đại tràng Huang Yu-chun cũng trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí *Frontiers in Nutrition*, chỉ ra rằng việc thường xuyên ăn sữa chua giúp tăng lượng vi khuẩn Bifidobacteria và Lactobacilli trong ruột, đồng thời giảm các chỉ số viêm ruột và duy trì môi trường ruột khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sữa chua không phải là lý do duy nhất cho tuổi thọ, mà chỉ là một phần của thói quen sinh hoạt tổng thể.
Ngoài ra, bà Maria thường tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải, chủ yếu bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá và dầu ô liu. Bà cũng duy trì hoạt động thể chất đều đặn, ngủ đủ giấc và một cuộc sống xã hội ổn định. Lối sống tổng thể của bà được coi là chìa khóa quan trọng cho quá trình lão hóa lành mạnh.
Ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể quan trọng hơn việc theo đuổi các loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ
Bác sĩ chuyên khoa di truyền Chang Chia-ming chỉ ra rằng các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng ngoài sự thoái hóa dần dần của các tế bào, lão hóa còn có nghĩa là cơ thể ở trong trạng thái "viêm mãn tính không phục hồi" trong thời gian dài, giống như một vết thương ở giai đoạn viêm mà không thực sự lành lại.
Một đặc điểm quan trọng của người đàn ông 117 tuổi này là mức độ viêm nhiễm cực thấp, gần như tương đương với người trẻ tuổi. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng và hệ miễn dịch ổn định, nó giúp giảm viêm mãn tính và cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa. Bác sĩ Chang Chia-ming cũng nhắc nhở chúng ta rằng thay vì theo đuổi một loại "thực phẩm trường thọ" cụ thể, tốt hơn hết là nên bắt đầu với ba thói quen hàng ngày để giảm các yếu tố khiến cơ thể luôn trong trạng thái viêm nhiễm:
1. Tránh để cơ thể ở trong "trạng thái tổn thương": Ví dụ, thức khuya, ăn quá nhiều đường, căng thẳng quá mức, ngồi lâu hoặc hút thuốc đều có thể khiến cơ thể nhầm tưởng rằng nó vẫn đang bị tổn thương, từ đó kích hoạt phản ứng viêm liên tục.
2. Hãy xây dựng những thói quen sinh hoạt thúc đẩy quá trình phục hồi: Bao gồm tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng (như chế độ ăn Địa Trung Hải), ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng ổn định, tạo điều kiện cho cơ thể kích hoạt các cơ chế tự phục hồi.
3. Hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể , chẳng hạn như mệt mỏi, đau khớp, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tâm trạng chán nản... Tất cả đều có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn chưa phục hồi hoàn toàn.
Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụngDân số và phát triển - 21 giờ trước
GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.
Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thưDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.
Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạpDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.
U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn đượcDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.
Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh conDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.
Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ quaDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.
Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.
Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốtDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.
Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân sốDân số và phát triển - 6 ngày trước
Nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?Dân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
