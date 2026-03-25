Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khóc

Đó không chỉ là tờ giấy nợ, mà còn là nỗi day dứt, yêu thương và cả sự ân hận của một người cha dành cho con trai mình.

Tuổi thơ nhiều kỳ vọng dành cho con trai duy nhất

Tôi là Lão Vương, cả đời làm nông. Vì lập gia đình muộn nên vợ chồng tôi chỉ có một người con trai duy nhất tên Vương Thành.

Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai, mong con có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải lam lũ như cha mẹ.

Thế nhưng, thành tích học tập của con chỉ ở mức trung bình. Con thường xuyên trốn học đi chơi game, sau đó bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học.

Không những vậy, nó còn tụ tập với những thanh niên trong trấn khiến vợ chồng tôi vô cùng lo lắng.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định cho nó lên thành phố làm việc, hy vọng môi trường mới sẽ giúp con trai trưởng thành.

Con trai thay đổi sau khi lên thành phố làm việc

Sau khi lên thành phố, con thay đổi rõ rệt. Nó làm việc tại xưởng sản xuất ván, thường xuyên tăng ca đến khuya.

Những cuộc gọi của con trai về nhà khiến chúng tôi vừa thương vừa mừng. Con nói sẽ cố gắng làm ăn để không để bố mẹ vất vả nữa.

Thời gian trôi qua, tay nghề của nó ngày càng vững. Con được ông chủ tin tưởng và giao nhiều việc quan trọng.

Ngoại hình cao ráo, chăm chỉ, có chí tiến thủ khiến nó lọt vào mắt xanh của Kiều Kiều – con gái duy nhất của ông chủ.

Chuyện tình cảm của con nhanh chóng được gia đình nhà gái chấp thuận.

Ảnh minh họa: Pexels

Quyết định cho con trai ở rể vì tương lai

Khi về nhà xin cưới, con trai nói điều kiện là phải ở rể.

Nghe vậy, vợ chồng tôi phản đối vì chỉ có một người con trai, nếu nó ở rể thì sau này ai chăm sóc chúng tôi. Nhưng con trai kiên nhẫn thuyết phục.

Con nói nếu đồng ý ở rể, gia đình nhà gái sẽ đưa 500.000 NDT để chúng tôi dưỡng già, tặng nhà và xe cho con.

Con còn giải thích số tiền đó có thể giúp chữa bệnh và đảm bảo cuộc sống tuổi già cho bố mẹ. Thương con trai và nghĩ cho tương lai, chúng tôi cuối cùng đồng ý.

Sau khi con trai kết hôn, sự nghiệp của con trai tôi phát triển nhanh chóng. Con được bố vợ giao quản lý xưởng, công việc bận rộn khiến nó ít gọi điện về nhà hơn.

Con trai từng đề nghị đón chúng tôi lên sống cùng nhưng tôi từ chối vì không muốn làm phiền cuộc sống của nó và con dâu.

Năm tháng trôi qua, chúng tôi vẫn sống ở quê, không bao giờ chủ động xin xỏ con điều gì.

Lần đầu tiên đi vay tiền con trai

Năm nay sức khỏe hai vợ chồng yếu, không thể tự gặt lúa. Chúng tôi cần thuê máy gặt nhưng không còn tiền.

Tôi quyết định lên thành phố vay con trai 600 NDT (2,2 triệu đồng), sau khi bán lúa sẽ trả lại.

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà con trai kể từ khi con trai cưới vợ. Khi đứng ngoài cửa, con dâu không cho tôi vào nhà vì giày bẩn.

Tôi cúi đầu, nói với con trai về việc vay tiền. Con trai lập tức rút 1000 NDT đưa tôi, nhưng con dâu yêu cầu phải viết giấy nợ.

Tôi xấu hổ nhưng vẫn đồng ý. Con trai vào nhà lấy giấy bút và nói sẽ viết thay tôi. Con trai đưa tôi tờ giấy cùng thẻ ngân hàng, dặn khi có tiền thì chuyển khoản.

Tờ giấy nợ của con trai khiến tôi bật khóc

Trên xe buýt về quê, tôi mở tờ giấy do con trai viết. Nội dung bên trong khiến tôi không kìm được nước mắt.

Con trai không viết giấy vay tiền, mà viết rằng con trai bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc bố mẹ. Con trai nợ bố mẹ 1 triệu NDT và từ nay mỗi tháng con trai sẽ gửi tiền về.

Tôi gấp tờ giấy lại, lòng nghẹn lại. Tôi thương con trai, hiểu con trai vẫn luôn nghĩ đến cha mẹ. Nhưng tôi cũng đầy day dứt.

Nếu biết con trai phải chịu áp lực như vậy, có lẽ ngày đó tôi đã không đồng ý cho con trai đi ở rể.

Câu chuyện của lão Vương (70 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Sohu.