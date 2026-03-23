Tuổi già của cụ ông có con chu cấp tiền đều đặn: 'Thứ tôi cần không phải là tiền'

Một căn biệt thự khang trang nhất làng, hai người con thành đạt, thu nhập cao, đều định cư ở nước ngoài và chu cấp đầy đủ mỗi tháng. Tuổi già, tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì về vật chất. Nhưng chỉ tôi biết mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.

Từ người cha tự hào đến tuổi già cô đơn

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Tuổi trẻ rời quê lên thành phố học tập rồi bươn chải đủ nghề để bám trụ.

May mắn mỉm cười khi tôi dần có chỗ đứng trong công việc, tích góp đủ để mua một căn hộ nhỏ trước khi lập gia đình.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi có hai người con. Từ nhỏ, chúng đã rất ngoan ngoãn và học giỏi, luôn là niềm tự hào của cả gia đình.

Suốt 12 năm học trong nước, thành tích của các con chưa bao giờ khiến chúng tôi phải phiền lòng.

Rồi cả hai lần lượt ra nước ngoài du học, sau đó ở lại làm việc và định cư. Chúng có công việc tốt, thu nhập cao, cuộc sống ổn định.

Nhìn con cái thành công, tôi và vợ từng nghĩ mình đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm làm cha mẹ.

Ảnh minh họa

Biến cố mất vợ và những năm tháng trống trải

Bốn năm trước, vợ tôi đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi.Các con ngỏ ý đón tôi sang nước ngoài sống cùng để tiện chăm sóc. Nhưng tôi từ chối.

Tôi hiểu khoảng cách thế hệ không dễ dung hòa, sống chung chưa chắc đã mang lại sự thoải mái cho cả hai phía.

Thời gian đầu, các con thường xuyên gọi điện hỏi han. Nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Mỗi lần tôi chủ động gọi, câu chuyện cũng chỉ kéo dài vài phút vì chúng bận công việc.

Dần dần, tôi nhận ra khoảng cách không chỉ là địa lý, mà còn là sự xa cách trong cảm xúc.

Biệt thự rộng lớn nhưng thiếu hơi ấm gia đình

Căn nhà tôi đang sống không thiếu bất cứ thứ gì. Từ tiện nghi đến không gian, tất cả đều hơn mức đủ. Nhưng nó không còn là "nhà" theo đúng nghĩa.

Đã bốn năm rồi, gia đình tôi không có một bữa cơm đông đủ. Ngay cả dịp lễ Tết, các con cũng không thể sắp xếp về thăm. Mỗi dịp như vậy, căn nhà càng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Tôi từng cố gắng chia sẻ với các con về sự cô đơn của mình, mong muốn có những cuộc trò chuyện dài hơn, những lần gặp gỡ nhiều hơn. Nhưng đổi lại vẫn là những lời xin lỗi vì bận rộn.

Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là không buồn.

Khi cha mẹ và con cái ngày càng xa nhau

Thời gian trôi đi, tôi càng nhận ra một điều khi con cái trưởng thành, khoảng cách giữa các thế hệ cũng dần lớn hơn.

Không chỉ khác biệt về nơi sống, mà còn là cách suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống. Những điều cha mẹ coi trọng, đôi khi lại không còn là ưu tiên của con cái.

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Nhưng ngược lại, sự quan tâm của con cái đôi khi lại bị chi phối bởi công việc, áp lực và những ưu tiên khác trong cuộc sống.

Nhìn sang hàng xóm, tôi chợt thấy mình thiếu điều gì

Đối diện nhà tôi là gia đình ông Lương. Ông cũng có hai người con trai. Chúng không quá giàu có, cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là sự gắn kết của họ.

Chỉ cần ông gọi điện, các con lập tức có mặt. Những bữa cơm gia đình luôn đông đủ, tiếng cười nói lúc nào cũng rộn ràng.

So với họ, tôi có thể dư dả hơn về tiền bạc, nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất, đó là sự hiện diện của con cái.

Tuổi già cần tình thân, không chỉ là tiền bạc

Ở những năm tháng cuối đời, điều tôi mong mỏi không phải là tiền bạc hay vật chất. Tôi chỉ cần những bữa cơm quây quần, những cuộc trò chuyện không vội vã, những lần con cháu về thăm nhà.

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu được lựa chọn lại, tôi thà các con có cuộc sống bình thường, không quá giàu có, nhưng luôn ở gần và dành thời gian cho gia đình. Có lẽ, đó mới là hạnh phúc thực sự.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ cần có điều kiện kinh tế tốt thì tuổi già sẽ an nhàn và hạnh phúc. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ.

Bởi khi bước vào những năm tháng xế chiều, con người ta cần nhiều hơn tiền bạc. Đó là sự quan tâm, là cảm giác được kết nối, là những giá trị tinh thần không gì thay thế được.

Một cuộc sống đủ đầy vật chất có thể giúp ta an tâm, nhưng chỉ tình thân mới khiến ta thực sự ấm lòng.

Bài viết là dòng tâm sự của ông Giang (Nam Ninh, Trung Quốc) được nhiều người chia sẻ trên nền tảng Toutiao.