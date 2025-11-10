Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhàn

Thứ hai, 15:07 10/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người sở hữu những nốt ruồi này thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, dù công danh không quá rực rỡ vẫn đủ đầy, sung túc và được quý nhân phù trợ.

1. Nốt ruồi ở đỉnh đầu: Tượng trưng cho quý nhân phù trợ

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở đỉnh đầu là một trong những vị trí hiếm gặp và được xem là vô cùng cát tường. 

Người có nốt ruồi ở đây thường được trời ban phúc khí, làm việc gì cũng thuận lợi, "vạn sự hanh thông".

Đặc biệt, nốt ruồi càng gần trung tâm đỉnh đầu thì khả năng tích tài càng mạnh. 

Những người này có mối quan hệ xã hội rất tốt, biết cách đối nhân xử thế nên luôn có người sẵn lòng giúp đỡ. Dù có gặp khó khăn, họ cũng dễ dàng vượt qua nhờ sự giúp sức của quý nhân.

Với họ, cuộc đời như có "lá bùa hộ mệnh" – luôn may mắn, ít khi rơi vào cảnh túng thiếu. Họ không cần cố gắng quá nhiều vẫn có thể đạt được cuộc sống an nhàn, sung túc.

2. Nốt ruồi ở lông mày: Biểu tượng của tài năng và trí tuệ

4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhàn - Ảnh 1.

Người xưa gọi nốt ruồi ở lông mày là "ngọc ẩn trong mày", ám chỉ người có vận khí tốt, thông minh, khéo léo và giàu nghị lực. Ảnh minh họa

Người xưa gọi nốt ruồi ở lông mày là "ngọc ẩn trong mày", ám chỉ người có vận khí tốt, thông minh, khéo léo và giàu nghị lực. 

Họ thường có năng lực nổi bật, làm việc logic, chỉn chu và rất thực tế.

Nhờ tính cách này, họ sớm tạo dựng được nguồn tài chính vững chắc, có thu nhập ổn định và lâu dài. 

Dù không tiêu xài hoang phí, họ vẫn biết hưởng thụ cuộc sống theo cách tinh tế, có kế hoạch.

Đặc biệt, người có nốt ruồi ở lông mày thường gặp nhiều may mắn trong công việc. 

Họ không cần đi đường tắt, chỉ cần chăm chỉ và làm đúng đạo lý là đã đủ để thu hút tài lộc. Càng lớn tuổi, vận khí của họ càng vượng, tiền bạc ngày càng dồi dào.

3. Nốt ruồi sau tai: Phúc khí và tài vận song hành

Trong nhân tướng học, đôi tai dày và có thịt vốn đã là dấu hiệu của người có phúc, sống thọ và gặp nhiều may mắn. Nếu phía sau tai lại xuất hiện nốt ruồi ẩn tốt lành, thì đó càng là dấu hiệu của tài lộc và vận khí vượng phát.

Người có nốt ruồi sau tai thường thông minh, can đảm và cẩn trọng, nên rất ít khi mắc sai lầm. 

Họ biết cách nắm bắt cơ hội, xử lý tình huống một cách tinh tế và hiệu quả. Nhờ vậy, đường công danh và tài vận đều thuận lợi.

Dù xuất thân không mấy sung túc, họ vẫn có thể gây dựng cuộc sống giàu sang bằng chính nỗ lực của bản thân. 

Người này càng lớn tuổi càng phát tài, thường được quý nhân giúp đỡ hoặc có người hỗ trợ đúng lúc.

4. Nốt ruồi ở eo: Của cải tích tụ, vận may dồi dào

4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhàn - Ảnh 2.

Theo quan niệm dân gian, nốt ruồi ở eo là dấu hiệu "tàng kim ẩn ngọc", người có nốt ruồi ở vị trí này thường mang mệnh phú quý, sung túc và được che chở. Ảnh minh họa

Theo quan niệm dân gian, nốt ruồi ở eo là dấu hiệu "tàng kim ẩn ngọc", người có nốt ruồi ở vị trí này thường mang mệnh phú quý, sung túc và được che chở.

Họ có khả năng tích lũy của cải mà không cần quá vất vả. Mọi nỗ lực của họ đều sớm mang lại thành quả xứng đáng, đôi khi còn gặp vận may bất ngờ như được thừa kế tài sản, trúng vận đầu tư hoặc được người thân giúp đỡ.

Đa phần những người có nốt ruồi ở eo thường sinh ra trong gia đình nền tảng tốt, cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc. 

Khi trưởng thành, họ tiếp tục hưởng vận quý nhân, làm việc gì cũng dễ thành, tiền tài ngày một dồi dào.

Nốt ruồi ẩn tốt lành: Dấu hiệu phúc phần trời ban

Không phải ai cũng may mắn có những nốt ruồi ẩn tốt lành kể trên, bởi đây được xem là "dấu ấn" của người được trời ban phúc. 

Dù vậy, vận mệnh tốt đẹp không chỉ đến từ tướng số mà còn phụ thuộc vào cách sống và hành động của mỗi người.

Nếu biết sống tích cực, cư xử chân thành và nỗ lực không ngừng, bạn hoàn toàn có thể tự tạo phúc khí cho chính mình, biến "nốt ruồi ẩn" trở thành biểu tượng cho sự giàu sang, may mắn và bình an suốt đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí "vàng": Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sátPhụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát

GĐXH - Theo nhân tướng học, mỗi vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ đều ẩn chứa những thông điệp về vận mệnh, tài lộc và hôn nhân.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Tiết kiệm cả đời để rồi khổ tuổi già: 4 bài học đắt giá cho người đã nghỉ hưu

Tiết kiệm cả đời để rồi khổ tuổi già: 4 bài học đắt giá cho người đã nghỉ hưu

Những cung hoàng đạo tình duyên lận đận, dễ tìm thấy người yêu nhờ mai mối

Những cung hoàng đạo tình duyên lận đận, dễ tìm thấy người yêu nhờ mai mối

Top con giáp nam đổi vận sau kết hôn: Càng yêu vợ càng giàu có

Top con giáp nam đổi vận sau kết hôn: Càng yêu vợ càng giàu có

Ông lão U70 chọn an dưỡng tuổi già ở khách sạn thay vì viện dưỡng lão: Thoải mái, đáng tiền và tự do

Ông lão U70 chọn an dưỡng tuổi già ở khách sạn thay vì viện dưỡng lão: Thoải mái, đáng tiền và tự do

Cùng chuyên mục

Tặng giấy khen cho 2 người dân và chủ tàu vụ 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển trong cơn bão số 13

Tặng giấy khen cho 2 người dân và chủ tàu vụ 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển trong cơn bão số 13

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao tặng giấy khen các ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh, Lê Thanh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người và có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú sắp áp dụng từ 15/12/2025 theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025

Bị kỳ thị đến mức phải bỏ xứ đi, người mẹ nhiễm HIV trở thành 'ánh sáng' cho hàng trăm phận đời

Bị kỳ thị đến mức phải bỏ xứ đi, người mẹ nhiễm HIV trở thành 'ánh sáng' cho hàng trăm phận đời

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, có những nỗi đau không thể nói bằng lời… Đã từng tuyệt vọng khi biết bản thân mang trong mình HIV, từng phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, phải bỏ xứ mà đi, nhưng chính trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất ấy, chị đã chọn bước ra khỏi bóng tối, để trở thành ánh sáng cho những phân đời cùng cảnh ngộ.

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được Thần Tài và quý nhân ưu ái, càng về sau cuộc sống càng an nhiên, sung túc và may mắn.

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biết

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Cư trú năm 2020, những người từ các tỉnh, thành phố khác (người tỉnh lẻ) hoàn toàn được phép đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do cường độ không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao từ sáng 10/11, Hà Nội mưa rào, thời tiết se lạnh.

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

Đời sống - 23 giờ trước

2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

Đời sống - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.

Xem nhiều

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán

Đời sống
Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeID

Đời sống
Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở về

Đời sống
4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhàn

4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhàn

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top