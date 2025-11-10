Mới nhất
Trong 2 tuần tới, 3 con giáp trúng mạch vàng tài lộc: Tiền rơi vào túi không kịp đếm

Thứ hai, 19:05 10/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi học, chỉ trong hai tuần tới, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn vận may thăng hoa, tiền tài dồi dào, làm đâu thắng đó, báo hiệu thời khắc "vàng" của năm Ất Tỵ 2025.

Con giáp Dần: Quyết đoán, bản lĩnh và bứt phá

Trong 2 tuần tới, 3 con giáp trúng mạch vàng tài lộc: Tiền rơi vào túi không kịp đếm - Ảnh 1.

Chỉ trong hai tuần tới, khi vận trình chuyển mình sang giai đoạn hanh thông nhất, con giáp Dần sẽ đón nhận cơ hội làm giàu bất ngờ. Ảnh minh họa

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ có khả năng lãnh đạo thiên bẩm, luôn giữ vững ý chí dù trong hoàn cảnh nào. 

Với người tuổi Dần, chỉ cần xác định đúng mục tiêu và kiên trì tới cùng, thành công chỉ là vấn đề thời gian.

Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của con giáp Dần được các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh soi chiếu. 

Đây là dấu hiệu của phúc khí, tài lộc và quý nhân tương trợ. Mọi việc họ chạm tay vào đều có kết quả tốt đẹp, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bền vững.

Chỉ trong hai tuần tới, khi vận trình chuyển mình sang giai đoạn hanh thông nhất, con giáp Dần sẽ đón nhận cơ hội làm giàu bất ngờ. 

Dù làm công ăn lương hay kinh doanh tự do, con giáp này đều có thể kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Người độc thân cũng gặp "vận đào hoa", dễ tìm được người tri kỷ.

Tài vận – tình duyên – sự nghiệp đều sáng rực, báo hiệu thời kỳ đỉnh cao trong năm của tuổi Dần.

Con giáp Mão: Lộc Huân chiếu mệnh, quý nhân mở đường

Trong 2 tuần tới, 3 con giáp trúng mạch vàng tài lộc: Tiền rơi vào túi không kịp đếm - Ảnh 2.

Chỉ hai tuần nữa, khi bước vào tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ đón vận lộc từ trời rơi xuống. Ảnh minh họa

Khác với sự bộc trực của tuổi Dần, tuổi Mão lại là con giáp điềm đạm, kiên trì và biết "nước chảy đá mòn". 

Họ làm việc âm thầm nhưng hiệu quả, luôn được người khác tin cậy và yêu quý.

Năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn mang đến cơ hội đổi đời cho người tuổi Mão. Nhờ được sao Lộc Huân, cát tinh chủ về danh vọng và thăng tiến, chiếu mệnh.

Họ có khả năng được quý nhân nâng đỡ, công việc thuận buồm xuôi gió, tài chính khởi sắc rõ rệt.

Bên cạnh đó, sao Dịch Mã xuất hiện còn báo hiệu những chuyển dịch tích cực, có thể là thăng chức, chuyển công việc hoặc mở rộng kinh doanh.

Chỉ hai tuần nữa, khi bước vào tháng 10 âm lịch, tuổi Mão sẽ đón vận lộc từ trời rơi xuống. Nếu biết nắm bắt cơ hội, đây chính là giai đoạn "bứt tốc tài lộc" mạnh mẽ nhất trong năm. 

Những người đang đầu tư hoặc chuẩn bị khởi nghiệp đặc biệt dễ gặp thời, thu lợi nhuận đáng mơ ước.

Con giáp Tỵ: Cát tinh soi chiếu, tiền tài vượng phát

Trong 2 tuần tới, 3 con giáp trúng mạch vàng tài lộc: Tiền rơi vào túi không kịp đếm - Ảnh 3.

Hai tuần tới sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra thời kỳ "vàng son" cho người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ là con giáp thông minh, nhanh nhạy và có năng lượng tích cực hiếm thấy. Họ biết nắm bắt xu thế, tận dụng thời cơ và thường gặp may mắn trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong năm Ất Tỵ 2025 — năm tuổi của họ, vận khí của người tuổi Tỵ lại càng đặc biệt mạnh mẽ. Dù có đôi chút thử thách ban đầu, nhưng nhờ sự xuất hiện của sao Thiên Giải, mọi hung hiểm đều được hóa giải, tai ương chuyển thành may lành.

Ngoài ra, con giáp này còn được hai cát tinh Kim Ngư (biểu tượng của tiền tài, thịnh vượng) và Bát Tọa (chủ về danh tiếng, học vấn, vinh hiển) phù trợ. 

Với bộ ba cát tinh này, tuổi Tỵ được ví như có "bùa hộ mệnh" tài lộc, giúp họ hanh thông trên mọi phương diện.

Hai tuần tới sẽ là bước ngoặt quan trọng, mở ra thời kỳ "vàng son" cho người tuổi Tỵ. Công việc thuận lợi, thu nhập tăng vọt, các mối quan hệ xã hội cũng phát triển tích cực. Dù là dân văn phòng, kinh doanh hay học hành, họ đều đạt được kết quả đáng tự hào.

3 con giáp sắp bước vào chuỗi ngày tài lộc

Ba con giáp Dần, Mão, Tỵ đang được vũ trụ ưu ái trao tặng vận may tài lộc trong hai tuần tới.

Dù thời vận tốt đến đâu, điều quan trọng vẫn là chủ động nắm bắt cơ hội và chăm chỉ nỗ lực.

Khi "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" cùng hội tụ, chỉ cần thêm một chút bản lĩnh và quyết tâm, họ sẽ biến may mắn thành của cải, biến cơ hội thành thành công rực rỡ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp nam đổi vận sau kết hôn: Càng yêu vợ càng giàu cóTop con giáp nam đổi vận sau kết hôn: Càng yêu vợ càng giàu có

GĐXH - 3 con giáp nam dưới đây được tử vi dự báo sẽ "đổi vận" sau khi kết hôn. Hôn nhân giúp họ phát triển sự nghiệp, tiền tài dồi dào và hạnh phúc viên mãn hơn bao giờ hết.

Bách Hợp (t/h)
