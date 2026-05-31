Cư dân các khu đô thị mê VinFast Evo Lite: Nhỏ gọn, đổi pin trong 1 phút

Cả nhà dùng chung một xe, ai chạy cũng nhàn

Sau hơn hai tháng chuyển về Ocean City (Gia Lâm, Hà Nội), gia đình chị Lê Mỹ Hạnh (38 tuổi) đã quen với nhịp sống "all-in-one" của đại đô thị. Chiếc VinFast Evo Lite trở thành bạn đồng hành trong hầu hết các nhu cầu đi lại ngắn mỗi ngày.

"Với Evo Lite thì mọi thao tác nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi có thể tự xoay xe, dựng chân chống hay len lỏi trong những đoạn đông người rất thoải mái", chị Hạnh chia sẻ.

Do phần lớn nhu cầu di chuyển chỉ diễn ra trong nội khu, nơi các tiện ích thiết yếu nằm trong bán kính dưới 3 km, Evo Lite đáp ứng trọn vẹn thói quen sinh hoạt của gia đình chị. Đặc biệt, mẫu xe được giới hạn vận tốc tối đa ở mức 49 km/h nên không yêu cầu bằng lái khi sử dụng.

"Từ lúc mua Evo Lite, gần như cả nhà tôi đều dùng chung một chiếc xe. Tôi đi chợ, dạo phố trong khu đô thị; con gái lớn chưa có bằng lái vẫn tự chạy xe đi học thêm; ông bà nội lên chơi cũng có thể dùng xe đón cháu. Xe dễ điều khiển nên ai dùng cũng yên tâm", chị Hạnh nói thêm.

Về trang bị của xe, chị Hạnh đánh giá cao các tiện ích thiết thực như hai hốc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc Type-A và Type-C, màn hình đa sắc hiển thị rõ thông số, cùng không gian cốp đủ chứa vật dụng cá nhân. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, dòng pin được biết đến với độ bền và độ an toàn cao, giúp người dùng yên tâm hơn khi vận hành.

1 phút đổi pin, cả tháng nhẹ tiền "nuôi xe"

Không riêng gì gia đình chị Hạnh, VinFast Evo Lite đã và đang trở thành lựa chọn ưu tiên của cộng đồng cư dân tại nhiều khu đô thị. Bên cạnh yếu tố vận hành, khả năng đổi pin linh hoạt là yếu tố thuyết phục chị Minh Khanh "chốt hạ" mẫu xe này.

"Tôi chỉ cần mang xe ra trạm, quét mã QR trên ứng dụng điện thoại là đổi được viên pin đã sạc đầy để đi tiếp. Mọi thao tác chưa đầy 1 phút, ngay trong khu đô thị, không cần vòng ra trạm xăng bên ngoài", chị Khanh chia sẻ.

Quãng đường từ nhà đến cơ quan của chị Khanh hơn 4 km. Với khả năng đi được tới 85 km sau mỗi lần sạc hoặc đổi pin, Evo Lite dư sức đáp ứng nhu cầu đi làm, đi chợ hay đi chơi cả tuần của chị.

Không chỉ tiện lợi, bài toán chi phí vận hành cũng là lợi thế lớn giúp Evo Lite ghi điểm trong mắt người tiêu dùng đô thị. Chị Khanh cho biết, hiện nay chị được đổi pin miễn phí 20 lần/tháng đến tháng 6/2028, miễn phí sạc pin đến hết tháng 5/2027. Bởi thế, chi phí nuôi xe tính ra gần như không đáng kể.

"Tôi chỉ trả gói thuê pin 175.000 đồng/tháng, bằng khoảng 1/3 tiền xăng trước đây cho chiếc xe cũ. Xe máy điện cũng ít phải bảo dưỡng hơn, đỡ tốn công và chi phí đưa xe vào xưởng", chị Khanh nhấn mạnh.

Với giá bán niêm yết chỉ từ 17 triệu đồng, Evo Lite vốn đã là một trong những dòng xe điện hai bánh dễ tiếp cận nhất thị trường. Ở thời điểm hiện tại, với chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", khách hàng được ưu đãi trực tiếp 6% giá trị xe, bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho xe máy điện, tương đương 2% giá trị xe. Người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tuần cuối tháng 5 còn được hưởng thêm ưu đãi 5%.

Sau khi cộng gộp các chính sách hỗ trợ, chi phí thực tế để sở hữu VinFast Evo Lite chỉ còn từ 14,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính sách trả góp 0 đồng trả trước giúp người mua giảm áp lực chi phí ban đầu, nhất là nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc các gia đình cần thêm một phương tiện đi lại tiện lợi.

Kết hợp giữa tính thực dụng, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí "nuôi xe" dễ chịu, VinFast Evo Lite đang dần trở thành "xe quốc dân" được nhiều đối tượng người dùng từ học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng đến người nội trợ ưu tiên lựa chọn.

