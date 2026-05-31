Loại cá đắt đỏ, giàu omega 3 rất tốt cho tim mạch

Chủ nhật, 14:00 31/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiện nay, trên thị trường, cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.

1. Giá thành của cá hồi trên thị trường hiện nay

Khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay,  cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.

2. Giá trị dinh dưỡng của cá hồi

Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon và giá trị kinh tế cao, cá hồi còn được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu. Loại cá này cung cấp lượng lớn axit béo omega-3 (EPA và DHA), protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12, selen, kali cùng astaxanthin – sắc tố chống oxy hóa tạo nên màu hồng cam đặc trưng của thịt cá. Nhiều nghiên cứu cho thấy  omega-3 có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và góp phần kiểm soát các phản ứng viêm trong cơ thể. Trong khi đó, vitamin D giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe xương khớp, còn astaxanthin được đánh giá là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất quý, cá hồi thường được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tổng thể.

