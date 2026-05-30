Sedan hybrid hạng C giá 348 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp vượt Mazda3, Honda Civic, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ ngang Kia Morning

Sedan điện giá 251 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Camry, Accord, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Sedan điện hạng D với thiết kế hiện đại, công nghệ lái thông minh và phạm vi hoạt động lên tới 660 km, giá bán cực rẻ chỉ 251 triệu đồng cùng sức mạnh tối đa 216 mã lực, tân binh này được xem là cái tên đủ sức tạo sức ép lên Toyota Camry và Honda Accord.

Sedan hạng C đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp vượt Mazda3, Honda Civic, siêu tiết kiệm xăng

Changan Eado HEV 2026

Changan vừa chính thức trình làng mẫu sedan hybrid Eado HEV 2026 tại thị trường Trung Quốc.

Changan Eado HEV 2026 được phân phối với 3 phiên bản khác nhau. Đây hiện là một trong những mẫu sedan hybrid có giá bán dễ tiếp cận nhất tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt khi đặt cạnh nhiều mẫu sedan chạy xăng truyền thống như Mazda3 hay Honda Civic.

Về ngoại hình, Changan Eado HEV tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hiện đại của thế hệ hiện tại nhưng được tinh chỉnh theo hướng thể thao và tương lai hơn. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt không viền kết hợp họa tiết dạng chấm ngang, tạo cảm giác hiện đại tương tự nhiều mẫu sedan điện hóa mới.

Cụm đèn pha dạng vòng sao đi kèm hốc gió ba phần giúp chiếc sedan hybrid này trông mạnh mẽ và năng động. Trong khi đó, phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang kết hợp hệ thống ống xả kép hai bên và cánh gió có thể thu vào.

Với kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 mm x 1.840 mm x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm, Changan Eado HEV sở hữu thông số khá tương đồng với Mazda3 và Honda Civic. Điều này giúp mẫu sedan hybrid Trung Quốc có không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với nhiều sedan cỡ C phổ thông.

Bên trong khoang cabin, Changan Eado HEV 2026 được thiết kế theo phong cách hiện đại. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch đặt nổi, tạo cảm giác công nghệ cao tương tự nhiều mẫu xe điện đắt tiền.

Mẫu sedan hybrid này còn được trang bị hệ điều hành TianShu OS mới nhất cùng hệ thống TianShu Smart Cockpit hiện đại. Đáng chú ý, xe tích hợp AI DeepSeek hỗ trợ tương tác bằng giọng nói trong nhiều tình huống khác nhau, điều mà Mazda3 hay Honda Civic ở nhiều thị trường hiện chưa có lợi thế rõ rệt.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Changan Eado HEV còn sở hữu hàng loạt trang bị tiện nghi đáng chú ý trong tầm giá dưới 400 triệu đồng. Xe có sạc không dây cho điện thoại, hệ thống âm thanh 8 loa, đèn viền nội thất 256 màu và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hàng ghế trước còn được tích hợp chức năng sưởi và thông gió nhằm tăng sự thoải mái khi di chuyển đường dài. Đây là nhóm trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của Mazda3 hoặc Honda Civic tại nhiều thị trường.

Về khả năng vận hành, Changan Eado HEV sử dụng hệ thống truyền động hybrid HEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện công suất lớn. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 98 mã lực trong khi mô-tơ điện đạt công suất lên tới 214 mã lực.

Changan Eado HEV được định hướng trở thành mẫu sedan công nghệ dành cho người dùng trẻ.

Xe còn được trang bị bộ pin lithium ternary dung lượng 1,7 kWh cùng hộp số hybrid DHT 1 cấp chuyên dụng nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu. Nhờ sự kết hợp giữa động cơ xăng và hệ thống điện, Changan Eado HEV mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt và vận hành êm ái trong môi trường đô thị.

So với Mazda3 hay Honda Civic sử dụng động cơ đốt trong truyền thống ở nhiều thị trường, mẫu sedan hybrid mới của Changan có lợi thế rõ rệt về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành yên tĩnh hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là Changan Eado HEV được định hướng trở thành mẫu sedan công nghệ dành cho người dùng trẻ. Thiết kế thể thao, cabin hiện đại cùng loạt tính năng AI thông minh giúp chiếc xe này trở nên khác biệt trong nhóm sedan hybrid giá phổ thông.

Giá sedan hybrid hạng C Changan Eado HEV 2026

Sedan hybrid hạng C Changan Eado HEV 2026 giá chỉ từ 89.900 - 99.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 348 - 386 triệu đồng.

Với mức giá chỉ hơn 340 triệu đồng nhưng sở hữu loạt công nghệ hiện đại, không gian rộng rãi cùng hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, Changan Eado HEV 2026 đang cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Mazda3 và Honda Civic trong cuộc đua sedan hạng C tại châu Á.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.