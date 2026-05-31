SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cận

SUV hạng C hybrid phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5

CS75 Plus Blue Whale Super Edition 2026

Changan vừa chính thức trình làng mẫu SUV hybrid mới mang tên CS75 Plus Blue Whale Super Edition 2026 tại thị trường Trung Quốc.

So với nhiều mẫu SUV hybrid đang có mặt trên thị trường, Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition gây chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu cấu hình vận hành mạnh mẽ cùng danh sách trang bị dày đặc.

Về ngoại hình, mẫu SUV mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Changan với phong cách thể thao và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt không viền kết hợp các chi tiết tạo hình chữ V giúp tăng độ nhận diện.

Cụm đèn pha LED thiết kế dạng số 7 đi kèm dải đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang phía sau mang lại cảm giác công nghệ cao và trẻ trung hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition gây chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận

Đuôi xe còn được bổ sung cánh gió cỡ lớn nhằm tăng vẻ thể thao. Changan cũng cung cấp tới 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất khác nhau gồm trắng, đen, xanh và xám nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition 2026 có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.770 mm x 1.910 mm x 1.705 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Thông số này giúp chiếc SUV hybrid Trung Quốc sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson ở nhiều khía cạnh sử dụng gia đình.

Điểm nổi bật lớn nhất nằm ở hệ thống ba màn hình cỡ lớn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch và màn hình riêng cho hành khách phía trước kích thước 12,3 inch. Đây là nhóm trang bị hiếm xuất hiện trong tầm giá dưới 550 triệu đồng.

Khu vực điều khiển trung tâm còn được tích hợp sạc điện thoại không dây cùng nhiều hộc chứa đồ tiện dụng nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày. So với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition đang cho thấy tham vọng cạnh tranh mạnh ở nhóm SUV gia đình thiên về công nghệ.

Changan cũng cung cấp tới 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất

Khả năng hỗ trợ lái cũng là điểm mạnh đáng chú ý trên mẫu SUV hybrid này. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái TianShu phiên bản tầm nhìn với khả năng hỗ trợ định vị tốc độ cao NCA.

Hệ thống có thể tự động chuyển làn, điều chỉnh tốc độ theo lưu lượng giao thông và hỗ trợ xử lý nhiều tình huống phức tạp trên cao tốc. Ngoài ra, xe còn sở hữu hỗ trợ giữ làn LCC và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động APA.

Ở khả năng vận hành, Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition được trang bị hệ thống treo CDC Magic Carpet Suspension kết hợp công nghệ chống ồn chủ động ANC và công nghệ khởi động/dừng liền mạch PSC nhằm tăng độ êm ái khi di chuyển.

Mẫu SUV này sử dụng hệ thống truyền động Blue Whale Hybrid với cấu hình hybrid HEV gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 150 mã lực kết hợp mô-tơ điện mạnh 244 mã lực.

SUV này sử dụng hệ thống truyền động Blue Whale Hybrid

Hệ thống hybrid sử dụng pin lithium ternary dung lượng 1,7 kWh nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Mô-tơ điện của xe có thể đạt tốc độ quay lên tới 20.000 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc rất ấn tượng trong phân khúc SUV hybrid cỡ C.

So với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson sử dụng động cơ đốt trong truyền thống ở nhiều phiên bản, Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition có lợi thế rõ rệt về khả năng vận hành êm ái và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Giá SUV hạng C hybrid Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition

SUV hạng C hybrid Changan CS75 Plus Blue Whale Super Edition giá bán từ 121.900 - 139.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 472 - 542 triệu đồng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến xe hybrid, mẫu SUV mới của Changan đang cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson nhờ mức giá hấp dẫn, thiết kế hiện đại cùng danh sách công nghệ vượt tầm giá.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



