Xe máy điện giá siêu rẻ chỉ 17,6 triệu đồng nhập khẩu về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, công nghệ tân tiến cực hợp với chị em phong cách điệu đà
GĐXH - Xe máy điện dáng cổ điển giá chưa tới 18 triệu đồng nhưng sở hữu linh kiện nhập khẩu, phanh đĩa đôi cùng cảm giác lướt phố êm ái, nhẹ nhàng như "thảm bay".
Xe máy điện nhập khẩu về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, công nghệ ngập tràn
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi chạm mắt vào Dibao Creer Nile chính là sự thân thuộc nhưng lại có những cải tiến cực kỳ đáng giá. Nếu như các dòng Crea nguyên bản thường lộ nguyên khung ghi đông trần – một thiết kế vốn không mấy được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam thì Dibao đã khéo léo bọc nhựa toàn bộ phần tay lái. Thay đổi này không chỉ giúp tổng thể chiếc xe trông đầy đặn, sang trọng hơn mà còn che đi những chi tiết dây rợ mang lại diện mạo chỉn chu và sạch sẽ.
Được biết, 100% linh kiện của xe điện Dibao Creer Nile đều được nhập khẩu từ Đài Loan. Bạn chỉ cần đến tận nơi, gõ nhẹ vào phần vỏ nhựa để cảm nhận độ dày dặn, chắc chắn, hoặc nhìn ngắm độ mịn và chiều sâu của màu sơn là sẽ thấy ngay sự chênh lệch so với các mẫu xe điện giá rẻ, ọp ẹp ngoài thị trường.
Đối với những ai chưa từng cầm lái một chiếc xe điện chất lượng cao, tôi xin khẳng định cảm giác ban đầu sẽ cực kỳ lạ lẫm. Dibao Creer Nile lướt đi êm ái, yên ả vô cùng, giống như bạn đang ngồi trên một chiếc thảm bay kỳ diệu vậy.
Sự hiện đại của chiếc xe còn được thể hiện rõ nét qua hệ thống đèn Full LED siêu tiết kiệm điện. Từ cụm đèn chiếu sáng chính, đèn hậu cho đến hai đèn xi nhan đều ứng dụng công nghệ LED tối tân, mang lại sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển và hơi thở công nghệ.
Ngay phía dưới là mặt đồng hồ điện tử hiển thị bằng 7 thanh LED sắc nét giúp tôi dễ dàng quản lý mọi thông số vận hành của xe ngay cả dưới trời nắng gắt. Viền quanh đồng hồ được mạ crom inox sáng bóng, vừa là điểm nhấn thẩm mỹ vừa tăng khả năng chống nước tuyệt đối khi đi mưa.
Hai bên tay lái là hệ thống công tắc được hoàn thiện tỉ mỉ, phân bổ nút bấm rất khoa học. Bên tay phải, tôi có thể chủ động điều chỉnh bật/tắt đèn, chọn tốc độ chạy (Nhanh - Vừa - Chậm) phù hợp với từng cung đường và đặc biệt là nút P (Parking) ngắt ga an toàn – một tính năng cực kỳ quan trọng giúp chống "vọt ga" ngoài ý muốn cho các bạn học sinh. Trong khi đó, cụm công tắc bên trái phụ trách các chức năng quen thuộc như đèn pha/cos, xi nhan và còi báo động.
Một điểm cộng lớn khiến tôi hoàn toàn xuống tiền cho chiếc xe điện này chính là độ cứng cáp của bộ khung gầm. Dibao đã mạnh tay trang bị cho Creer Nile phần càng sau đúc bằng nhôm nguyên khối 100%.
Trên thị trường hiện nay, rất ít hãng chịu chơi lắp đặt chi tiết này vì chi phí sản xuất cực kỳ đắt đỏ. Càng nhôm nguyên khối không chỉ giúp chiếc xe trở nên vững chãi, định hình phom dáng chuẩn khi chở nặng mà còn tăng tối đa khả năng bảo vệ khối động cơ bên trong trước những va đập ngoại lực hay những tình huống ngã xe không mong muốn.
Chưa dừng lại ở đó, hệ thống an toàn của xe được nâng cấp mạnh mẽ với sự xuất hiện của giảm xóc thương hiệu Sowa danh tiếng kết hợp cùng cặp phanh đĩa chất lượng cao cho cả bánh trước và bánh sau.
Má phanh được làm từ gốm carbon chịu nhiệt tốt, đĩa phanh làm bằng kim loại cao cấp chống mài mòn giúp hệ thống luôn vận hành bền bỉ theo thời gian.
Hệ thống giảm xóc Sowa cao cấp mang đến độ đàn hồi tuyệt vời, triệt tiêu hầu hết các cú xóc nảy khi băng qua ổ gà hay gờ giảm tốc. Nếu bạn vẫn còn hoài nghi, tôi khuyên bạn nên tự mình ngồi lên chiếc xe điện này, nhún thử hệ thống giảm xóc và trực tiếp cầm lái để cảm nhận rõ ràng sự êm ái vượt trội mà nó mang lại.
Giá xe máy điện Dibao Creer Nile
Với mức giá vô cùng hợp lý chỉ 17,69 triệu đồng, Dibao Creer Nile không đơn thuần là một phương tiện di chuyển tiết kiệm, mà nó còn là một món trang sức xuống phố đầy phong cách mang lại trải nghiệm vận hành an toàn, êm ái và thư thái tối đa cho người dùng.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
