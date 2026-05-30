Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế tân cổ điển, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha chị em nhìn là mê

Xe máy điện bán ở Việt Nam thiết kế tân cổ điển, đi 80km/lần sạc

Xe điện Crea Espero

Xe máy điện Crea Espero này gây chú ý nhờ ngoại hình mang đậm phong cách tân cổ điển với nhiều đường nét lấy cảm hứng từ các dòng scooter châu Âu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Crea Espero tạo cảm giác mềm mại và thanh lịch nhờ thân xe bo tròn, các chi tiết hoàn thiện theo hướng nhẹ nhàng thay vì góc cạnh như nhiều mẫu xe điện hiện đại.

Phong cách này khiến mẫu xe dễ thu hút nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới hoặc học sinh, sinh viên cần một phương tiện vừa phục vụ di chuyển hàng ngày vừa mang tính thời trang.

Không chỉ là phương tiện đi lại, nhiều người dùng xem Crea Espero như một “phụ kiện phong cách” nhờ các tùy chọn màu sắc trẻ trung cùng thiết kế đậm chất retro. Xe có kích thước tổng thể khoảng 1.700 x 710 x 1.040mm cùng chiều cao yên khoảng 720mm.

Thông số này giúp mẫu xe phù hợp với thể trạng đa số người dùng Việt Nam, đặc biệt là người dùng nữ có chiều cao khiêm tốn.

Trọng lượng khoảng 94kg cũng giúp xe khá dễ điều khiển trong môi trường đô thị đông đúc hoặc khi dắt xe trong không gian hẹp.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng trẻ quan tâm đến tính thẩm mỹ của phương tiện cá nhân, những mẫu xe như Crea Espero đang tạo ra hướng tiếp cận khác biệt ở phân khúc xe điện giá rẻ.

Khác với các mẫu xe điện hiệu suất cao đang chạy đua về tốc độ hoặc phạm vi hoạt động, Crea Espero tập trung vào trải nghiệm nhẹ nhàng và phù hợp với nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.

Xe đi xa tới 80km/lần sạc

Xe sử dụng động cơ điện 3 pha không chổi than với công suất khoảng 1.500 – 1.600W. Cấu hình này cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 40 – 45km/h – mức phù hợp với môi trường nội đô và đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng ngắn hàng ngày.

Khả năng vận hành của Crea Espero thiên về sự ổn định và êm ái thay vì cảm giác tăng tốc mạnh. Động cơ điện giúp xe vận hành khá yên tĩnh, giảm độ rung và tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Đây cũng là yếu tố được nhiều người dùng nữ hoặc người mới chuyển sang xe điện đánh giá cao.

Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có thể leo dốc khoảng 12 độ – đủ để xử lý các tình huống thực tế như cầu vượt hoặc đường dốc nhẹ trong thành phố.

Về khả năng di chuyển, Crea Espero được trang bị bộ ắc quy 60V – 20Ah cho phạm vi hoạt động khoảng 80km sau mỗi lần sạc đầy.

Con số này thuộc mức phổ biến trong phân khúc xe điện phổ thông và đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngày với cường độ di chuyển vừa phải. Thời gian sạc đầy dao động khoảng 6 – 8 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của đa số người dùng xe điện hiện nay.

Ngoài ra, động cơ của xe đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7 giúp tăng khả năng vận hành ổn định trong điều kiện trời mưa hoặc ngập nhẹ – yếu tố khá quan trọng với môi trường giao thông đô thị tại Việt Nam.

Bên cạnh thiết kế và khả năng vận hành, Crea Espero cũng được trang bị khá nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích lớn đủ để người dùng mang theo túi xách, áo mưa hoặc nhiều vật dụng cá nhân khác.

Hiện xe điện Crea Espero giá chỉ hơn 16 triệu đồng

Yên xe sử dụng chất liệu giả da với các đường may theo phong cách cổ điển nhằm tăng cảm giác mềm mại và phù hợp khi chở hai người.

Sàn để chân được thiết kế rộng cùng các gờ chống trượt nhằm tăng độ thoải mái và an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, xe còn đi kèm các trang bị cơ bản như gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm.

Hệ thống chiếu sáng LED toàn xe giúp cải thiện khả năng quan sát vào ban đêm đồng thời hỗ trợ tiết kiệm điện năng tốt hơn so với bóng halogen truyền thống.

Ở khía cạnh an toàn, Crea Espero sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh cơ phía sau nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Bộ lốp không săm kích thước lớn với rãnh sâu cũng giúp tăng độ bám đường, đặc biệt trong điều kiện trời mưa.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và giảm chấn thủy lực phía sau hỗ trợ xe vận hành êm ái hơn trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Giá xe máy điện Crea Espero

Hiện mẫu xe này được bán với giá khoảng 16,5 triệu đồng – mức khá dễ tiếp cận trong phân khúc xe điện phổ thông.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới các mẫu xe điện vừa đẹp, dễ sử dụng vừa có chi phí thấp, Crea Espero đang cho thấy một hướng đi riêng khi không chạy theo thông số quá mạnh mà tập trung vào trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



