Xe ga 150cc giá 46,4 triệu đồng có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hơn Honda Air Blade được khách hàng đặc biệt quan tâm

Xe ga 150cc có ABS và TCS như SH 160i

Kymco Racing H150

Kymco Racing H150 là một dòng xe được khá nhiều khách hàng Trung Quốc ưa chuộng vì tính thể thao và sự thực dụng.

Kymco Racing H150 phiên bản Exclusive Douyin Edition tiếp tục kế thừa phong cách thể thao cơ khí đặc trưng của dòng xe này, tạo nên một vẻ ngoài đầy ấn tượng. Thân xe được sơn màu đen mờ, kết hợp với các đường nét màu đỏ rực, tạo nên những đường cong sắc sảo và mạnh mẽ. Đèn pha LED hình mắt chim ưng và đèn chạy ban ngày nhiều lớp giúp chiếc xe rất dễ nhận diện, trong khi thiết kế đuôi ngắn và cong lên càng làm nổi bật vẻ ngoài hầm hố, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn trên đường.





Khung xe có thiết kế dạng khung đôi chắc chắn, mang lại độ cứng cao, khả năng điều khiển ổn định và giảm thiểu độ nghiêng thân xe khi vào cua, cân bằng giữa khả năng vận hành thể thao và sự thoải mái khi di chuyển hàng ngày. Chiều cao yên xe 790 mm phù hợp với hầu hết người dùng, trong khi trọng lượng khô 148 kg giúp việc điều khiển hàng ngày trở nên dễ dàng.

Được trang bị động cơ xi-lanh đơn 149cc, 4 van, làm mát bằng nước, Kymco Racing H150 Exclusive Douyin Edition có thể đạt tới công suất tối đa 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ ở dải tốc độ trung bình đến cao. Để tăng tốc từ 0-50km/h, mẫu xe tay ga của Kymco chỉ cần khoảng 4,2 giây, giúp việc vượt xe trong thành phố trở nên dễ dàng. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,6L/100km, cùng với bình xăng dung tích lớn 10,7 lít cho phép xe di chuyển được tới 400 km mỗi lần đổ đầy bình.

Cả bánh trước và bánh sau của Kymco Racing H150 Exclusive Douyin Edition đều được trang bị phanh đĩa để đảm bảo an toàn. Không những vậy, hãng còn tích hợp cho Racing H150 Exclusive Douyin Edition hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Những công nghệ này giúp Kymco Racing H150 Exclusive Douyin Edition vượt trội hơn cả Honda Air Blade về mặt an toàn. Thậm chí, trang bị an toàn trên mẫu xe tay ga của Kymco còn có thể sánh ngang với Honda SH 160i, đảm bảo độ ổn định vững chắc ngay cả trên bề mặt trơn trượt.

Kymco Racing H150 Exclusive Douyin Edition cũng sở hữu những tính năng và trang bị thiết thực khác như cốp chứa đồ dưới yên có thể chứa vừa mũ bảo hiểm 3/4, chìa khóa thông minh Smartkey, bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT đầy đủ màu sắc, sạc nhanh USB và kính chắn gió...

Giá xe ga 150cc Kymco Racing H150 Exclusive Douyin Edition

Phiên bản này sẽ được bán độc quyền trên Douyin với mức giá 11.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 46,4 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.