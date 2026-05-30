Xe máy điện giá 29,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp như SH, cốp rộng hơn Lead, đi 200km/lần sạc, công nghệ thông minh, rẻ hơn Vision

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp như SH, cốp rộng hơn Lead, đi 200km/lần sạc, công nghệ thông minh

Xe điện Dat Bike Era

Sau nhiều năm tập trung vào các dòng xe điện thiên về hiệu suất mạnh và phong cách thể thao, Dat Bike bắt đầu mở rộng tệp khách hàng bằng mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên Dat Bike Era.

Khác với các dòng Weaver hay Quantum trước đây vốn hướng tới người dùng trẻ thích cảm giác vận hành mạnh, Dat Bike Era được định vị là dòng scooter điện phổ thông dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của gia đình.

Ngay từ thiết kế, mẫu xe này đã cho thấy định hướng thực dụng rõ rệt hơn. Xe sở hữu ngoại hình mềm mại, thân thiện thay vì các đường nét góc cạnh và thiên thể thao như những sản phẩm trước của hãng xe Việt.

Dat Bike cho biết Era được phát triển với ưu tiên hàng đầu là sự tiện dụng và trải nghiệm sử dụng thực tế hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất vận hành. Một trong những điểm gây chú ý nhất trên mẫu xe này nằm ở hệ thống sạc tích hợp mới mang tên Integrated Charger.

Thay vì sử dụng bộ sạc rời như phần lớn xe điện hiện nay, Dat Bike Era tích hợp bộ sạc trực tiếp vào hệ thống xe. Theo hãng xe Việt Nam, bộ điều khiển động cơ, hệ thống tái tạo năng lượng, bộ sạc, động cơ và gắp sau được hợp nhất thành một khối thống nhất.

Cách thiết kế này giúp xe loại bỏ hoàn toàn cục sạc rời, giảm số lượng linh kiện cơ khí và tăng độ bền tổng thể trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, việc chia sẻ chung các linh kiện bán dẫn công suất, hệ thống điều khiển và tản nhiệt cũng giúp tối ưu hiệu quả vận hành.

Cả hai phiên bản Era đều sử dụng động cơ điện đặt bên công suất khoảng 5kW, tương đương khoảng 6,7 mã lực. Động cơ này được Dat Bike hợp tác phát triển cùng hãng FCC của Nhật Bản.

Theo công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 82km/h – mức đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị cũng như các chuyến đi đường dài ngắn.

Dat Bike Era sử dụng bộ pin dung lượng 4,3 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 200km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường khá nổi bật trong phân khúc scooter điện phổ thông hiện nay, đặc biệt với nhóm người dùng cần di chuyển nhiều mỗi ngày.

Đáng chú ý hơn, mẫu xe này hỗ trợ tới ba chế độ sạc khác nhau tùy phiên bản.

Ở chế độ sạc tiêu chuẩn công suất 1.200W, xe có thể sạc đầy trong khoảng 3 giờ 30 phút. Nếu sử dụng sạc nhanh công suất 1.800W, thời gian sạc đầy giảm xuống còn khoảng 2 giờ 15 phút.

Riêng chế độ Boost công suất 2.700W cho phép xe sạc trong khoảng 15 phút để đi thêm khoảng 30km trước khi tự động chuyển về mức sạc thấp hơn.

Khả năng sạc nhanh này giúp Dat Bike Era tăng đáng kể tính thực dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng cần sử dụng xe liên tục hoặc không có nhiều thời gian chờ sạc.

Ngoài khả năng vận hành và công nghệ sạc, Dat Bike Era còn gây chú ý nhờ khoang chứa đồ thuộc nhóm lớn nhất thị trường xe hai bánh hiện nay.

Theo công bố từ hãng, cốp dưới yên xe có dung tích lên tới 50 lít. Con số này lớn hơn đáng kể so với mức khoảng 37 lít trên Honda LEAD – mẫu xe vốn nổi tiếng với cốp rộng tại Việt Nam.

Khoang chứa đồ lớn giúp người dùng có thể để vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cỡ lớn như laptop, túi xách hoặc đồ cá nhân mà không cần treo thêm bên ngoài.

Điều này cho thấy Dat Bike đang hướng Era tới nhóm khách hàng gia đình, nhân viên văn phòng hoặc người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Xe có trọng lượng khoảng 112kg cùng chiều cao yên 750mm – thông số được đánh giá khá phù hợp với thể trạng người Việt Nam, đặc biệt là người dùng nữ.

Xét về kích thước tổng thể, Era được xem là có nhiều điểm tương đồng với Honda LEAD – dòng scooter phổ thông đang rất phổ biến tại Việt Nam.

Ngoài thiết kế thực dụng, Dat Bike Era còn được tích hợp khá nhiều công nghệ thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, hỗ trợ lùi xe, chống trộm và khả năng quản lý xe qua ứng dụng di động. Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa – tính năng vốn thường xuất hiện trên ô tô điện hoặc các dòng xe điện cao cấp hơn.

Riêng phiên bản Era E1 được bổ sung thêm hệ thống phanh kết hợp CBS, đèn định vị và cổng sạc USB hỗ trợ cả chuẩn USB-A lẫn USB-C. Người dùng bản E1 cũng được sử dụng các chế độ sạc nhanh và sạc siêu nhanh Boost – trang bị giúp tăng tính cạnh tranh của mẫu xe này trong phân khúc scooter điện phổ thông.

Giá xe máy điện Dat Bike Era

Dat Bike Era hiện được mở bán với hai phiên bản gồm Era E1 và Era E2. Trong đó, Era E2 có giá từ khoảng 29,9 triệu đồng, còn Era E1 ở mức 32,9 triệu đồng. Một số tùy chọn màu sắc như đỏ, xám hoặc trắng trên bản E1 có thể khiến giá tăng thêm khoảng 1 triệu đồng.

Mức giá này đưa Era vào nhóm xe máy điện phổ thông dễ tiếp cận hơn so với dòng Quantum S, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe tay ga xăng phổ thông trên thị trường.

Sự xuất hiện của Dat Bike Era cho thấy thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, nơi người dùng không chỉ quan tâm đến quãng đường hay tốc độ mà còn chú trọng nhiều hơn tới tính tiện dụng và trải nghiệm sử dụng thực tế hàng ngày.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



