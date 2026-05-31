Sử dụng xăng E10 nhưng chưa biết những điều này về ô tô, xe máy, người dùng cần đặc biệt lưu ý để động cơ bền bỉ hơn

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ chính thức được đưa ra thị trường, sử dụng trên toàn quốc.

Để người dân hiểu rõ hơn về loại xăng sinh học này, Bộ Công Thương vừa phát hành "Cẩm nang sử dụng xăng E10", nhằm cung cấp thông tin về đặc tính nhiên liệu, khả năng tương thích với động cơ và những lưu ý trong quá trình sử dụng.

Nguồn: Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến Công (Bộ Công Thương)

