Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức

Thứ bảy, 20:44 16/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cụ ông 80 tuổi nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào, tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Ông Liang Huaicheng, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ những đoạn video giản dị, ấm áp ghi lại cuộc sống thường nhật bên người vợ thân yêu.

Ông có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng ông sở hữu “báu vật” quý giá nhất đời, đó là những lời khen từ vợ. Ông còn được gọi bằng cái tên trìu mến “ông Kaikai”.

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức - Ảnh 1.

Cụ ông có 2,5 triệu người hâm mộ, nổi tiếng vì tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ. Ảnh: SCMP

Tình yêu giản dị

Người xem không chỉ yêu mến lối sống mộc mạc, mà còn cảm phục tình cảm sâu đậm giữa hai ông bà. Trong những video, hình ảnh ông nấu ăn, làm vườn, trò chuyện… luôn đi kèm tiếng cười hiền hậu và lời khen chân thành của người bạn đời đã gắn bó cùng ông cả đời.

Mỗi lời khen của bà tràn đầy yêu thương và tôn trọng, khiến ông luôn mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc. Một trong những video nổi tiếng, thu hút gần 1 triệu lượt thích, ghi lại cảnh ông làm món đậu nành lên men. Khi gợi ý “mua ở siêu thị cho nhanh”, bà liền đáp: “Nhưng không ngon bằng ông làm. Tôi ăn hoài không chán”.

Trong một video khác, hai ông bà cùng nhặt củi, nấu ăn bên bếp. Ông cầm muôi đảo thức ăn, bà đứng cạnh phụ giúp. Thỉnh thoảng, ông còn nhẹ nhàng đút từng miếng dưa hấu cho vợ, khiến hàng triệu người xúc động, SCMP đưa tin hôm 12/8.

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức - Ảnh 2.

Cụ ông và cụ bà cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Ảnh: SCMP

Lời nhắn gửi đẫm nước mắt

Tháng 3/2025, ông đón sinh nhật tuổi 80 trong không khí đầm ấm của đại gia đình 4 thế hệ. Người hâm mộ gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới ông, gọi đó là “cuộc sống mà ai cũng mơ ước: Mái nhà giản dị, bữa cơm đầm ấm, tiếng cười trẻ nhỏ và tình yêu sâu nặng của đôi vợ chồng già”.

Khi ấy, ông vẫn khỏe mạnh, rạng rỡ. Không ai ngờ rằng chưa đầy nửa năm sau, tin dữ ập đến. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng khi hay tin ông qua đời mà không phải do bệnh tật hay tai nạn.

Nhiều người cho rằng đó cũng là một điều may mắn bởi ông ra đi khi vẫn trọn vẹn niềm vui, không phải chịu đựng bệnh tật hay lo toan. Ông đã sống một đời trọn vẹn và hạnh phúc.

Gia đình kể lại, những ngày cuối đời, ông vẫn lo cho vợ. Khi bà khen ông cắt cá “đẹp và gọn gàng”, ông không đùa như thường lệ, mà lặng lẽ nói: “Sau này tôi đi rồi, bà sẽ sống sao đây?”. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa cả một trời yêu thương khiến hàng triệu trái tim rung động.

Sau khi ông qua đời, bà tỏ ra bình thản. Khoác chiếc áo đỏ thắm mà ông yêu thích, bà nói với các con: “Ông ấy ra đi trong danh dự, đừng khóc nữa”. Nhưng đêm đó, bà ngồi một mình bên bếp lửa, nấu 3 nồi cháo – món ông vẫn ăn mỗi sáng. Bên ngoài là sự mạnh mẽ, nhưng bên trong là nỗi đau không gì bù đắp.

Tin ông qua đời được chia sẻ, hàng loạt người hâm mộ đã gửi lời chia buồn: “Giờ ông mất rồi, người đau lòng nhất chắc chắn là bà. Người yêu thương bà nhất đã rời xa mãi mãi”; “Ông ra đi yên bình nhưng sự ấm áp ông để lại vẫn còn. Một đời tử tế, một gia đình yêu thương và những ký ức ngọt ngào sẽ không bao giờ phai nhạt”...

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: "Có tiền mới là điểm tựa cuối đời"Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bà lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi và thất vọng khi bị con cái đòi hỏi đủ điều.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Cùng chuyên mục

Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rời

Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rời

Gia đình - 7 giờ trước

Cầm tờ giấy trên tay, tim tôi run rẩy. Tôi không ngờ đúng lúc quyết tâm ly hôn lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.

Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắt

Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắt

Gia đình - 12 giờ trước

Ngay từ lần đầu về nhà bạn trai, tôi luôn có cảm giác mọi người không thiện cảm với mình. Nhiều người có vẻ không hài lòng, rằng tôi vụng về, chải chuốt sẽ khó làm dâu ở quê.

10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới

10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Nhưng một người từng trải qua 10 năm nghỉ hưu tiết lộ một thách thức lớn hơn, âm thầm bào mòn người cao tuổi.

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số con giáp nữ trong hôn nhân luôn được xem là "người cầm trịch".

Xem nhiều

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con

GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Gia đình
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thần

Chuyện vợ chồng
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top