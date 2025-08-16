Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức
Cụ ông 80 tuổi nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào, tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Ông có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng ông sở hữu “báu vật” quý giá nhất đời, đó là những lời khen từ vợ. Ông còn được gọi bằng cái tên trìu mến “ông Kaikai”.
Tình yêu giản dị
Người xem không chỉ yêu mến lối sống mộc mạc, mà còn cảm phục tình cảm sâu đậm giữa hai ông bà. Trong những video, hình ảnh ông nấu ăn, làm vườn, trò chuyện… luôn đi kèm tiếng cười hiền hậu và lời khen chân thành của người bạn đời đã gắn bó cùng ông cả đời.
Mỗi lời khen của bà tràn đầy yêu thương và tôn trọng, khiến ông luôn mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc. Một trong những video nổi tiếng, thu hút gần 1 triệu lượt thích, ghi lại cảnh ông làm món đậu nành lên men. Khi gợi ý “mua ở siêu thị cho nhanh”, bà liền đáp: “Nhưng không ngon bằng ông làm. Tôi ăn hoài không chán”.
Trong một video khác, hai ông bà cùng nhặt củi, nấu ăn bên bếp. Ông cầm muôi đảo thức ăn, bà đứng cạnh phụ giúp. Thỉnh thoảng, ông còn nhẹ nhàng đút từng miếng dưa hấu cho vợ, khiến hàng triệu người xúc động, SCMP đưa tin hôm 12/8.
Lời nhắn gửi đẫm nước mắt
Tháng 3/2025, ông đón sinh nhật tuổi 80 trong không khí đầm ấm của đại gia đình 4 thế hệ. Người hâm mộ gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới ông, gọi đó là “cuộc sống mà ai cũng mơ ước: Mái nhà giản dị, bữa cơm đầm ấm, tiếng cười trẻ nhỏ và tình yêu sâu nặng của đôi vợ chồng già”.
Khi ấy, ông vẫn khỏe mạnh, rạng rỡ. Không ai ngờ rằng chưa đầy nửa năm sau, tin dữ ập đến. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng khi hay tin ông qua đời mà không phải do bệnh tật hay tai nạn.
Nhiều người cho rằng đó cũng là một điều may mắn bởi ông ra đi khi vẫn trọn vẹn niềm vui, không phải chịu đựng bệnh tật hay lo toan. Ông đã sống một đời trọn vẹn và hạnh phúc.
Gia đình kể lại, những ngày cuối đời, ông vẫn lo cho vợ. Khi bà khen ông cắt cá “đẹp và gọn gàng”, ông không đùa như thường lệ, mà lặng lẽ nói: “Sau này tôi đi rồi, bà sẽ sống sao đây?”. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa cả một trời yêu thương khiến hàng triệu trái tim rung động.
Sau khi ông qua đời, bà tỏ ra bình thản. Khoác chiếc áo đỏ thắm mà ông yêu thích, bà nói với các con: “Ông ấy ra đi trong danh dự, đừng khóc nữa”. Nhưng đêm đó, bà ngồi một mình bên bếp lửa, nấu 3 nồi cháo – món ông vẫn ăn mỗi sáng. Bên ngoài là sự mạnh mẽ, nhưng bên trong là nỗi đau không gì bù đắp.
Tin ông qua đời được chia sẻ, hàng loạt người hâm mộ đã gửi lời chia buồn: “Giờ ông mất rồi, người đau lòng nhất chắc chắn là bà. Người yêu thương bà nhất đã rời xa mãi mãi”; “Ông ra đi yên bình nhưng sự ấm áp ông để lại vẫn còn. Một đời tử tế, một gia đình yêu thương và những ký ức ngọt ngào sẽ không bao giờ phai nhạt”...
Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rờiGia đình - 7 giờ trước
Cầm tờ giấy trên tay, tim tôi run rẩy. Tôi không ngờ đúng lúc quyết tâm ly hôn lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.
Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' nàyGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.
Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệpGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.
Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắtGia đình - 12 giờ trước
Ngay từ lần đầu về nhà bạn trai, tôi luôn có cảm giác mọi người không thiện cảm với mình. Nhiều người có vẻ không hài lòng, rằng tôi vụng về, chải chuốt sẽ khó làm dâu ở quê.
10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tớiGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Nhưng một người từng trải qua 10 năm nghỉ hưu tiết lộ một thách thức lớn hơn, âm thầm bào mòn người cao tuổi.
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước
Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.
Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?
Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.
Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khóGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số con giáp nữ trong hôn nhân luôn được xem là "người cầm trịch".
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.