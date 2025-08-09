Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Nghỉ hưu, chồng mất, gánh nặng đổ lên vai

Bà Phi, 62 tuổi, ở Trung Quốc, đã trải qua phần lớn cuộc đời để lo toan cho gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành. Hơn một năm trước khi nghỉ hưu, chồng bà Phi qua đời.

Lúc đó, bà chưa đến 50 tuổi, sức khỏe tốt và không muốn sống dựa dẫm vào con cái. Nhưng thực tế không như mong đợi.

Trước đây, khi chồng còn sống, con cái hầu như không dám làm phiền vì ông nghiêm khắc và có uy.

Giờ đây, bà liên tục nhận những yêu cầu: hỗ trợ tiền bạc, chăm sóc cháu, quán xuyến việc nhà…

Bà cố gắng hết sức nhưng vẫn bị phàn nàn, so sánh xem bà thiên vị ai hơn. Sự mệt mỏi dần bào mòn tinh thần bà.

7 năm "nghỉ hưu" nhưng như giúp việc không công

Bảy năm qua, bà đi đi về về giữa nhà riêng và nhà con cái, lo bữa ăn, giặt giũ, đưa đón cháu.

Từ sáng đến tối, bà bận rộn không ngơi tay. Toàn bộ khoản tiền tiết kiệm và lương hưu phần lớn dành cho gia đình các con, chẳng còn dư cho bản thân.

Điều khiến bà chạnh lòng nhất là khi các cháu lớn dần, chúng không còn quấn quýt bên bà như trước.

Sự thờ ơ ấy khiến bà nhận ra mình đang kiệt sức mà chẳng nhận lại bao nhiêu sự trân trọng.

Tìm lại tự do và tiền bạc

Bước ngoặt đến khi bà 57 tuổi. Một người bạn giới thiệu công việc bảo mẫu kiêm việc nhà cho một gia đình khá giả.

Nhờ kinh nghiệm chăm cháu nhiều năm, bà nhanh chóng được tin tưởng và trả lương hậu hĩnh.

Năm năm làm việc, bà tích góp được một khoản tiết kiệm đáng kể. Quan trọng hơn, bà thấy mình độc lập, không còn bị con cái "điều khiển" như trước.

Khi bà tuyên bố với các con rằng đã đi làm, dù chúng phản đối nhưng cũng đành chấp nhận.

Từ đây, bà rút ra bài học xương máu: có tiền trong tay, bạn mới thật sự làm chủ cuộc đời, nhất là khi về già.

Nghỉ hưu: Chuẩn bị tài chính và sức khỏe là quan trọng nhất

Bà Phi thẳng thắn: "Hôn nhân, con cái hay bất kỳ ai khác đều có thể thay đổi. Điểm tựa vững chắc nhất chính là bản thân mình. Nếu mù quáng đặt hết kỳ vọng vào người khác, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh thất vọng và bị động."

Bà cho rằng, duy trì hôn nhân hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ tốt với con cái là "bảo hiểm" quý giá cho tuổi già. Nhưng song song, mỗi người cần chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần độc lập để không bị bất cứ ai hay hoàn cảnh nào chi phối.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc buông bỏ tất cả để sống phụ thuộc. Hãy chủ động xây dựng cho mình một chỗ dựa vững chắc để dù ở tuổi nào, bạn vẫn có thể sống an toàn, tự do và hạnh phúc.

