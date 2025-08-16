Mới nhất
Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Thứ bảy, 11:39 16/08/2025 | Thế giới showbiz
NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.

Sáng 16/8, NSND Xuân Bắc chia sẻ về món quà đặc biệt mà con trai tặng sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên khiến anh ái ngại.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, vì bận rộn với công việc, anh không thể duy trì truyền thống đưa gia đình đi nghỉ hè như gần 20 năm qua. Thay vào đó, hai con trai Nguyễn Nhật Khánh Minh (Minh Bủm, 18 tuổi) và Nguyễn Nhật Võ Nguyên (Bi Béo, 16 tuổi) được tin tưởng để tự lo mọi thứ cho chuyến đi.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai - Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc khoe quà của 2 con trai.

"Tự book vé tàu, tự đặt khách sạn, tự lo ăn uống, tự tìm điểm trải nghiệm, trước khi đi phải trình bày kế hoạch, chi phí... và tất nhiên 2 tiếng phải check-in báo cáo bố mẹ một lần!", Xuân Bắc hài hước kể về sự chu đáo trong cách dạy con.

Điều khiến NSND Xuân Bắc xúc động nhất không phải sự tự lập của các con, mà là tấm lòng hiếu thảo được thể hiện qua món quà nhỏ. Khi về nhà, con trai đã chủ động hỏi han: "Bố ăn cơm xong chưa? Đi du lịch về con có quà tặng bố!".

"Đi đâu về nên có chút quà nho nhỏ cho người thân. Vừa là sự quan tâm, vừa là tình cảm. 10 điểm cho con trai", Xuân Bắc không giấu được sự tự hào khi khen ngợi con. Nhưng khi được hỏi tại sao chọn nhẫn, cậu con trai còn lại trả lời: "Bố đeo cho nó... gấu ạ!".

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai - Ảnh 2.

Món quà "bất tiện" khiến NSND Xuân Bắc phải tháo ra mỗi khi đi họp.

Dù món quà là chiếc nhẫn hình đầu lâu có phần "bất tiện" khi phải tháo ra mỗi khi đi họp nhưng Xuân Bắc vẫn trân trọng đeo vì hiểu được tấm lòng của con. Anh hài hước chia sẻ: "Chả biết có gấu không nhưng em đeo vừa khít mỗi tội khi đi họp toàn phải tháo ra - phiền ghê các bác ạ".

Bi Béo đã trưởng thành đáng kể so với thời điểm nổi tiếng qua chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? ". Khánh Minh vừa thi đại học, được nhận xét là trầm tính và có giọng hát ngọt ngào. Trong khi đó, Bi Béo đang học tại trường quốc tế ở Hà Nội, vừa ra mắt với vai trò rapper cùng nghệ danh Thiên Ngự Nguyên.

Cả hai anh em đều thừa hưởng tố chất nghệ sĩ từ bố nhưng được định hướng tập trung vào học tập và sống giản dị như bạn bè đồng trang lứa. Gia đình sống trong biệt thự nhà vườn mang phong cách thuần Việt ở ngoại ô Hà Nội, nơi hai anh em ở chung phòng để tăng sự gắn kết.


