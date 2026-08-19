"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

Thứ tư, 14:00 19/08/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Chiều theo yêu cầu của người xem, Ngọc Loan thực hiện một bình hoa hình trái tim với gam xanh nước biển mát mắt. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là cách cô đứng cắm hoa và khả năng tạo hình chỉn chu đến từng chi tiết.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Nếu thường xuyên theo dõi những video của Ngọc Loan trên TikTok, khán giả có lẽ đã quen với hình ảnh cô dành nhiều thời gian cho căn bếp, chăm chút nhà cửa hoặc tự tay cắm những bình hoa tươi. Một điểm khiến nữ TikToker được nhiều người yêu mến là cô khá chăm đọc bình luận của khán giả. Không ít lần, những mong muốn của người xem được cô biến thành nội dung cho các video tiếp theo. Mới đây, một tài khoản đề nghị Ngọc Loan thực hiện một bình hoa với tone xanh nước biển. Không để người hâm mộ phải chờ lâu, cô nhanh chóng đáp lại bằng một video cắm hoa theo đúng yêu cầu.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Trong video, Ngọc Loan cho biết cô thực hiện một bình hoa hình trái tim với chủ đạo là sắc xanh nước biển. Bảng màu mát mắt ngay lập tức tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Để tạo độ phong phú cho bình hoa, cô kết hợp nhiều loại hoa và vật liệu trang trí có hình dáng, sắc độ khác nhau như cẩm tú cầu xanh, lan hồ điệp, phi yến, hoa hồng xanh, tulip cùng một số loại hoa và phụ liệu khác. Thay vì cắm theo dáng tròn quen thuộc, toàn bộ tác phẩm được tạo hình thành một trái tim. Phần đỉnh được xử lý cân đối, trong khi các cành hoa được phân bố theo từng lớp để tạo cảm giác đầy đặn nhưng không quá nặng nề.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Thành phẩm sau khi hoàn thiện có màu xanh làm chủ đạo, điểm xuyết nhiều sắc độ khác nhau nên không tạo cảm giác đơn điệu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ngọc Loan thực hiện những bình hoa có tạo hình rõ ràng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các tác phẩm được phối theo mùa, theo màu sắc hoặc phù hợp với từng vị trí trong nhà.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Nếu chỉ nhìn thành phẩm, nhiều người có thể tập trung vào màu sắc và cách phối hoa. Nhưng một chi tiết trong quá trình thực hiện lại bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận. Một khán giả nhận ra Ngọc Loan thường đứng ở phía sau bình hoa trong lúc thực hiện, thay vì liên tục đứng đối diện để quan sát như cách nhiều người vẫn làm khi cắm hoa tại nhà. Một tài khoản bình luận rằng bản thân khá bất ngờ khi nữ TikToker có thể tạo hình bình hoa đẹp dù không thường xuyên đứng chính diện để quan sát.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Theo VOV, Chi tiết này nhận được sự chú ý của nhiều người yêu hoa. Một số khán giả cho rằng khi đã quen với việc tạo bố cục, người cắm có thể hình dung tương đối rõ vị trí và hướng phát triển của từng cành hoa từ nhiều góc độ. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng video chỉ ghi lại một phần quá trình thực hiện. Người cắm hoàn toàn có thể bước ra phía trước để kiểm tra, chỉnh sửa sau từng công đoạn. Dù tranh luận về kỹ thuật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, phần lớn khán giả đều đồng tình rằng để tạo nên một bình hoa có bố cục đẹp, người thực hiện cần có sự kiên nhẫn, khả năng phối màu và cảm nhận tốt về hình khối.Và có lẽ đó mới là điều khiến thú chơi hoa trở nên thú vị. Đằng sau một bình hoa đẹp không chỉ có những bông hoa đắt tiền hay màu sắc bắt mắt, mà còn là thời gian, sự tỉ mỉ và đôi khi là cả kinh nghiệm được tích lũy qua rất nhiều lần thử nghiệm.Với Ngọc Loan, một yêu cầu nhỏ từ người xem đã trở thành một video mới. Còn với người hâm mộ, họ không chỉ có thêm một bình hoa đẹp để ngắm mà còn có thêm một câu chuyện thú vị về cách những người yêu hoa tạo nên thành phẩm của mình.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Loan gây 'sốt'. Trước đó, hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh. Hơn 500 nghìn người này theo dõi clip, cô tỉ mỉ cắm một bình hoa với chủ đạo là... những bông atiso tím nhạt. Vâng, đúng là atiso - loại "rau củ" mà các bà nội trợ Đà Lạt vẫn dùng để hầm canh, nay được Ngọc Loan biến thành nhân vật chính của một bình hoa đẹp đến nao lòng. Phụ nữ Mới đưa tin.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Những năm gần đây, hoa atiso không chỉ được biết đến là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn trở thành nguyên liệu cắm hoa được nhiều người yêu thích. Với hình dáng độc đáo, cánh hoa xếp lớp chắc khỏe cùng gam màu tím xanh sang trọng, atiso mang đến cảm giác vừa mộc mạc vừa nghệ thuật cho không gian sống.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Không rực rỡ như hoa hồng hay mềm mại như cẩm tú cầu, atiso lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp gai góc, cá tính và rất “Tây”. Chỉ cần vài cành atiso kết hợp khéo léo, góc phòng khách hay bàn ăn đã trở nên nổi bật và đầy chất thơ.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Cắm hoa với bình gốm là kiểu phổ biến nhất. Chỉ cần 3–5 cành atiso cắm trong bình gốm màu trung tính là đã tạo cảm giác nghệ thuật và hiện đại. Nên chọn bình miệng nhỏ, dáng cao để giữ form cành tự nhiên. Có thể kết hợp thêm lá bạc, eucalyptus hoặc vài nhánh hoa trắng nhỏ để tổng thể mềm mại hơn. Với những không gian tối giản, nhiều người chọn cắm atiso cùng các loại lá bản lớn hoặc hoa có gam màu lạnh như trắng, xanh olive, tím nhạt. Atiso lúc này đóng vai trò điểm nhấn chính, tạo cảm giác mạnh mẽ và cá tính cho tổng thể bình hoa.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 10.

Ngọc Loan thể hiện sự khéo léo, tinh tế của mình qua cách cắm hoa, tỉa hoa quả theo hình long phụng cầu kỳ. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi cô sở hữu vibe phú bà giàu có nhưng lại rất khéo tay, thích tự làm những điều nhỏ nhất thay vì thuê người.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 11.

Trong khi nhiều phú bà chọn cuộc sống "thuê người làm hết" từ nấu ăn, cắm hoa, đến trang trí nhà cửa, Ngọc Loan lại đi ngược lại. Cô tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết, biết làm rất nhiều loại bánh và thường quay lại quy trình để chia sẻ với mọi người. Mâm cỗ do Ngọc Loan cắt tỉa rau củ quả từng gây "chấn động" mạng xã hội. Mặc váy màu gì thì làm bánh hoa văn kiểu đó. "Phú bà" thường cắm hoa và làm các món ăn theo mùa.

Ngọc Loan cắm hoa hình trái tim tone xanh gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 12.

Và đó là lý do Ngọc Loan ngày càng được yêu quý.

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