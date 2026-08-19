"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này

Theo VOV, Chi tiết này nhận được sự chú ý của nhiều người yêu hoa. Một số khán giả cho rằng khi đã quen với việc tạo bố cục, người cắm có thể hình dung tương đối rõ vị trí và hướng phát triển của từng cành hoa từ nhiều góc độ. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng video chỉ ghi lại một phần quá trình thực hiện. Người cắm hoàn toàn có thể bước ra phía trước để kiểm tra, chỉnh sửa sau từng công đoạn. Dù tranh luận về kỹ thuật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, phần lớn khán giả đều đồng tình rằng để tạo nên một bình hoa có bố cục đẹp, người thực hiện cần có sự kiên nhẫn, khả năng phối màu và cảm nhận tốt về hình khối.Và có lẽ đó mới là điều khiến thú chơi hoa trở nên thú vị. Đằng sau một bình hoa đẹp không chỉ có những bông hoa đắt tiền hay màu sắc bắt mắt, mà còn là thời gian, sự tỉ mỉ và đôi khi là cả kinh nghiệm được tích lũy qua rất nhiều lần thử nghiệm.Với Ngọc Loan, một yêu cầu nhỏ từ người xem đã trở thành một video mới. Còn với người hâm mộ, họ không chỉ có thêm một bình hoa đẹp để ngắm mà còn có thêm một câu chuyện thú vị về cách những người yêu hoa tạo nên thành phẩm của mình.