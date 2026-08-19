"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này
GĐXH - Chiều theo yêu cầu của người xem, Ngọc Loan thực hiện một bình hoa hình trái tim với gam xanh nước biển mát mắt. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là cách cô đứng cắm hoa và khả năng tạo hình chỉn chu đến từng chi tiết.
Bí quyết bao sái bàn thờ rằm tháng 7 không phạm tâm linhỞ -
GĐXH - Phong thủy cho rằng, bao sái bàn thờ rằm tháng 7 âm lịch đúng cách là bí quyết giúp gia chủ xua đuổi tà khí, tích tụ phúc đức cho gia đạo. Khám phá ngay quy trình lau dọn bàn thờ thắp hương đơn giản và an toàn không lo phạm tâm linh.
Tác hại ít biết của baking soda khi vệ sinh lồng giặt và thói quen gây nấm mốcỞ -
GĐXH - Nhiều người vẫn truyền tay nhau mẹo dùng baking soda để tẩy lồng giặt vì nghĩ vừa rẻ vừa an toàn. Thế nhưng, đây lại là sai lầm có thể khiến máy giặt nhà bạn nhanh hỏng và tích tụ vi khuẩn hơn.
Ecopark ra mắt biệt thự đảo The Palm Island tại đại đô thị xanh lớn nhất miền TrungKhông gian sống -
Sau thành công của The Grand Island – phân khu biệt thự đảo được xem là biểu tượng tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục giới thiệu The Palm Island, mảnh ghép mới mang tinh thuần nghỉ dưỡng hiện đại, trẻ trung.
Đặt loại quả này lên bàn thờ Thần tài tháng 7 âm, tài lộc tự tìm đến nhàỞ -
GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường gắn liền với tâm lý kiêng kỵ, nhưng nếu biết cách sửa sang và dâng cúng chuẩn phong thủy trên bàn thờ Thần tài, gia chủ hoàn toàn có thể xoay chuyển vận khí.
Cây Cầu Hôn và cách kích hoạt đào hoa cho 12 con giáp ngày Thất TịchỞ -
GĐXH - Ngày Thất tịch sắp tới, giới trẻ và cả những bậc phụ huynh nhiều người rục rịch đi tới các điểm tâm linh cầu duyên. Và Cầu Hôn (Phú Quốc) - nơi nhiều câu chuyện tình đẹp ghi dấu ấn đặc biệt giữa biển trời mênh mông được nhiều người nhắc đến.
Lý do bất ngờ khiến những mệnh này nên trồng cây khế trong 4 tháng cuối năm 2026Ở -
GĐXH - Trồng cây khế đúng thời điểm không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp gia chủ đón nhận nguồn tài lộc dồi dào.
Người mẫu An Tây sống thế nào trước khi bị bắt vì ma túy?Ở -
GĐXH - Trước khi bị Công an TPHCM bắt giữ để điều tra vì liên quan đến sử dụng ma túy, người mẫu An Tây có nhiều năm hoạt động trong showbiz.
Vị trí đặt bình hoa trong nhà để két lúc nào cũng rủng rỉnh tiềnỞ -
GĐXH - Đặt bình hoa trong nhà là nghệ thuật trang trí vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa tác động trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.
Cúng cô hồn bằng món chay hay mặn? Mâm cúng rằm tháng 7 ý nghĩaỞ -
GĐXH - Nhiều người vẫn còn băn khoăn cúng cô hồn nên cúng chay hay mặn? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn một vài góc nhìn, cũng như gợi ý nên chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 như thế nào.
Mẹo kích hoạt đào hoa khí cho người độc thân trong ngày Thất Tịch 2026Ở -
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý một số cách kích hoạt đào hoa khí giúp bạn cầu duyên dễ dàng hơn cho người độc thân trong ngày Thất Tịch 2026.