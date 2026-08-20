Trả mẹ chồng 3 tỷ đồng và nhận lại căn nhà ở Việt Nam theo phán quyết mới nhất của Tòa án, vợ Đức Tiến hiện sống ra sao?
GĐXH - Theo Bình Phương, cuộc sống mẹ đơn thân bận rộn, nhiều áp lực, song việc làm vườn mang lại cho cô niềm vui và sự cân bằng.
Sáng 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của Nguyễn Bình Phương, 40 tuổi, sống ở Mỹ và bà Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, liên quan tranh chấp chia di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Thông tin trên Ngôi sao
Theo đó, kết quả, hội đồng xét xử giao Bình Phương quyền sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM cùng quyền sử dụng miếng đất tại Tây Ninh; đổi lại, cô phải thanh toán cho bà Ánh ba tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, cô được làm thủ tục sang tên các tài sản trên.
Thông qua luật sư, bà Ánh cho biết hài lòng với kết quả phiên xử và thiện chí thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Về phía Bình Phương, cô cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi vụ tranh chấp di sản khép lại. Thời gian qua, vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến chịu nhiều sức ép từ các tin đồn trên mạng xã hội, cùng lúc phải chăm con, đi làm và theo đuổi vụ kiện.
Xuyên suốt quá trình, cô nói luôn thể hiện thiện chí, mong mẹ chồng nhận được phần thừa kế xứng đáng để yên tâm dưỡng già. Cô cho biết đã chuẩn bị tài chính và ủy quyền cho luật sư tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ liên quan, đồng thời mong mọi việc được tiến hành nhanh chóng để cả hai bên sớm ổn định cuộc sống.
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