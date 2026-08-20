Trả mẹ chồng 3 tỷ đồng và nhận lại căn nhà ở Việt Nam theo phán quyết mới nhất của Tòa án, vợ Đức Tiến hiện sống ra sao?

Sáng 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của Nguyễn Bình Phương, 40 tuổi, sống ở Mỹ và bà Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, liên quan tranh chấp chia di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Thông tin trên Ngôi sao

Theo đó, kết quả, hội đồng xét xử giao Bình Phương quyền sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM cùng quyền sử dụng miếng đất tại Tây Ninh; đổi lại, cô phải thanh toán cho bà Ánh ba tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, cô được làm thủ tục sang tên các tài sản trên.

Thông qua luật sư, bà Ánh cho biết hài lòng với kết quả phiên xử và thiện chí thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Bà Ánh và luật sư tại tòa.

Về phía Bình Phương, cô cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi vụ tranh chấp di sản khép lại. Thời gian qua, vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến chịu nhiều sức ép từ các tin đồn trên mạng xã hội, cùng lúc phải chăm con, đi làm và theo đuổi vụ kiện.

Xuyên suốt quá trình, cô nói luôn thể hiện thiện chí, mong mẹ chồng nhận được phần thừa kế xứng đáng để yên tâm dưỡng già. Cô cho biết đã chuẩn bị tài chính và ủy quyền cho luật sư tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ liên quan, đồng thời mong mọi việc được tiến hành nhanh chóng để cả hai bên sớm ổn định cuộc sống.

Tại Mỹ, hiện Bình Phương cùng con gái, bé Mèo, dần ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới tiện nghi hơn, gần nơi an nghỉ của Đức Tiến. Từ khi dọn về nhà mới, Bình Phương dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu ăn, chăm sóc con gái và tận hưởng cuộc sống bình dị bên con. Bên cạnh đó, cô cố gắng làm cùng lúc nhiều việc ở công ty, bán bảo hiểm, sản xuất nội dung trên YouTube để có nguồn tài chính ổn định lo sinh hoạt phí và tích cóp cho tương lai. Phụ nữ và Pháp luật đưa tin.

Khu vườn nằm phía sau ngôi nhà mới của Bình Phương tại thành phố Westminster, bang California, gần nghĩa trang nơi Đức Tiến yên nghỉ. Cuối năm 2025, cô cùng con gái dọn về đây, bắt đầu cuộc sống mới sau khi chồng qua đời, còn ngôi nhà cũ, nơi vợ chồng cô từng sống chung, hiện cho thuê. Bình Phương cho biết khi chuyển nhà, cô mang theo một số cây ăn trái do Đức Tiến trồng lúc sinh thời, đồng thời trồng bổ sung các loại rau theo sở thích. Một năm qua, nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, cây cối trong vườn phát triển tốt, cho hoa trái sai trĩu.

Khu vườn nhà Bình Phương sở hữu hai cây nhãn lớn xum xuê, sai trĩu quả. Cô rất muốn chiết cành để tặng cho bạn bè, đặc biệt là những người bạn thân thiết của cố diễn viên Đức Tiến như lời hứa trước đây. Đối với những người con xa xứ, đôi khi niềm hạnh phúc giản dị nhất lại đến từ những điều vô cùng mộc mạc. Mới đây, Hoa hậu Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến đã hào hứng chia sẻ câu chuyện săn tìm một loại rau vô cùng quen thuộc tại Việt Nam nhưng lại cực kỳ hiếm hoi trên đất Mỹ: Rau càng cua. Phụ nữ và Pháp luật đưa tin.

Thành quả ngọt ngào sau nhiều năm kiên trì chăm sóc của Bình Phương là những chùm bơ Mexicola bắt đầu đậu trái. Đây là giống bơ đặc biệt có thể ăn được cả vỏ với hương vị thơm bùi đặc trưng.

Bình Phương cùng bé Meo Meo ghi lại khoảnh khắc hài hước bên trái bầu "khủng" dài ngoằng vừa thu hoạch. Cả hai mẹ con tạo dáng nhí nhảnh như đang chụp ảnh bìa tạp chí ngay tại khu vườn. Trồng cây nơi xứ người chưa bao giờ là điều dễ dàng khi thời tiết và thổ nhưỡng hoàn toàn khác biệt. Bình Phương từng gặp không ít khó khăn khi cây bị sốc nhiệt hoặc chăm sóc sai cách, nhưng cô luôn kiên trì tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng.

Cây ổi Ruby Đài Loan không hạt nhỏ nhắn nhưng đã ra hoa kết trái. Để cây tập trung nuôi bộ rễ và phát triển thân cành, Bình Phương đã chủ động tỉa bớt hoa và chỉ giữ lại hai quả.

Kỹ thuật ghép cành và xử lý gốc được Bình Phương kiểm tra kỹ lưỡng khi chọn mua giống ổi mới. Việc chăm sóc cây trong chậu đòi hỏi sự tỉ mỉ để tránh tình trạng cây bị úng rễ.

Một góc vườn xanh tươi được Bình Phương bố trí chỉn chu. Dù không gian không quá lớn nhưng cô tận dụng tối đa để trồng các loại cây ăn trái như chanh, bưởi, ổi.

Sức sống kỳ diệu của gốc xoài tưởng chừng như đã chết sau khi di dời. Những mầm non đỏ hớn đâm chồi từ thân cây khô như biểu tượng cho sự hồi sinh và ý chí vươn lên.

Cận cảnh chồi non xanh mướt nhú ra từ lớp vỏ cây sần sùi. Sự sống trỗi dậy mạnh mẽ bất chấp những tổn thương và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dù đôi lúc cũng gặp phải những sự cố dở khóc dở cười như cây ổi ruột trắng bị yếu hay đàn ong mật kéo về làm tổ trên cây bơ, Bình Phương vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Vườn cây nhỏ giờ đây không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn là nơi chữa lành, gieo mầm niềm tin và niềm vui sống cho hai mẹ con trên đất Mỹ.





Theo Bình Phương, cuộc sống mẹ đơn thân bận rộn, nhiều áp lực, song việc làm vườn mang lại cho cô niềm vui và sự cân bằng. 'Mỗi khi căng thẳng, tôi ra vườn đi dạo, thu hoạch trái cây là thấy lòng bình an, tràn đầy cảm xúc tích cực', cô nói.

"Phú bà" Ngọc Loan chiều fan hết nấc: Cắm bình hoa tone xanh theo yêu cầu, nhưng điều netizen nể phục lại là chi tiết này GĐXH - Chiều theo yêu cầu của người xem, Ngọc Loan thực hiện một bình hoa hình trái tim với gam xanh nước biển mát mắt. Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là cách cô đứng cắm hoa và khả năng tạo hình chỉn chu đến từng chi tiết.