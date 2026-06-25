Cuộc sống viên mãn của hoa hậu cao 1m58 trong căn biệt thự rộng tận 1.200 m2
GĐXH - Hoa hậu Diệu Hoa có ba người con đều thành đạt, từng học ở những ngôi trường hàng đầu thế giới nhưng chị không coi đó là thành công lớn nhất khi làm mẹ.
Vợ chồng Diệu Hoa có ba người con đều học giỏi và thành đạt. Con gái lớn Diệu My vừa kết hôn, hiện làm quản lý cho một tập đoàn tại Anh, từng theo học Wharton Business School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu ở Mỹ. Cô cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ trước khi sang Anh phát triển sự nghiệp. Con gái thứ hai Diệu Ly vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học McGill, làm việc tại trụ sở chính của Apple Canada ở Toronto. Trước đó, Diệu Ly từng có thời gian làm việc cho Google Singapore sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - Truyền thông của New York University (Mỹ). Cậu con út Hoàng Phi đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Washington University, làm kỹ sư công nghệ cho tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook tại Mỹ.
Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa sống cùng ông xã Maneesh Dane trong biệt thự rộng 1.200 mét vuông ở khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM.
Vốn rất thích sưu tầm các bức tượng nên mỗi lần đi lịch, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa lại mua về để trang trí trong nhà. Ảnh: Ngoisao
Trong nhà, Diệu Hoa còn trang trí nhiều cây bằng đá sang trọng. Ảnh: Ngoisao
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