Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2
GĐXH - Nghệ sĩ Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý tử và nấu nướng phục vụ vợ con trong chuyến dã ngoại tại nhà vườn của gia đình ở Xuyên Mộc.
Bên trong còn có quầy bar để cả gia đình có thể chill cùng nhau.
Thiết kế khuôn viên với nhiều chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.
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