Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2

GĐXH – Tháng 5 âm lịch còn được gọi là "tháng Độc" khi có tới 9 ngày đặc biệt được cho là thời điểm thời tiết khắc nghiệt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may. Vậy 9 ngày này rơi vào thời điểm nào và người xưa thường lưu ý những gì để bảo vệ sức khỏe?