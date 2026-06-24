Những lưu ý phong thủy khi mua nhà để không mất tài lộc, sức khỏe

Đường dốc chạy thẳng vào cửa chính

Theo phong thủy, đường cái là "thủy", tuy nói thủy là "tài" (tiền) nhưng nếu ào ào từ đường dốc chảy vào cửa chính tất biến thành họa.

Để hóa giải, phía bên ngoài bạn cần xây dựng các bậc thang, như vậy có thể hóa giải thế nước chảy mạnh vào cửa nhưng cần chú ý đến các bậc lẻ (1,3,5…).

Nhà có đường cái bao bọc lấy nhà

Nhà mà có đường cái bao quanh được gọi là "đại ngọc bao trạch" thì đại quý. Tuy nhiên, nếu đường tạo thành những góc cua gấp, đâm thẳng, hoặc nhà nằm ở khúc cua ngoài (giống lưỡi liềm cắt vào), sát khí sẽ sinh ra, có thể gây hao tài và bất an trong cuộc sống.

Đường xiên vào lưng nhà

Phong thủy cho biết, sau lưng nhà có con đường xiên thẳng vào nhà hoặc xiên chéo qua nhà như thanh kiếm chĩa vào nhà, thật là bất lợi, có thể vận khí không tốt,

Phong thủy cho biết, sau lưng nhà có con đường xiên thẳng vào nhà hoặc xiên chéo qua nhà như thanh kiếm chĩa vào nhà, thật là bất lợi, có thể vận khí không tốt,

Theo quan niệm phong thủy, địa thế này được gọi là "Nhất tiễn xuyên tâm sát" - mũi tên cắm vào tim nhà, như một tác động tiêu cực. Gia chủ sinh sống trong ngồi nhà như này có thể không gặp may, gia đạo hay lục đục, công danh bị trì trệ.

Nhà nằm ở giữa hai lưỡi kéo giao nhau

Nhà ở ngã tư đường mà kẹt vào hai lưỡi kéo (tức là nhà có hai đường giao nhau hoặc hai nhánh sông giao nhau qua nhà đó) thì chủ nhà hoặc người trong nhà dễ bị hao tốn tiền của.

Nhà ở trực xung, tai họa liên miên

Cũng theo phong thuỷ, mặt tiền ngôi nhà đại kỵ đường cái chiếu thẳng vào nhà, đường càng dài, hung họa càng lớn. Xe cộ đi lại càng nhiều hung họa càng lắm gọi là "lộ xung", "tiện sát". Vì vậy, có nhà phong thủy gọi nhà loại này là "nhà miệng hổ". Nếu nhà đối diện mở cửa sổ bát giác gọi là "Bạch Hổ mở mồm", có thể chủ nhà hay bất lợi về tiền tài, vận may.

Nếu bạn có ngôi nhà như này thì nên đặt một đôi kỳ lân hoặc một đôi tì hưu đối với miệng hổ, hoặc dùng gương lồi để chống lại sát khí, giảm bớt hung sát.

Nhà kỵ sát lòng lề đường

Nhà sát bên lòng đường vỉa hè quá nhỏ gọi là bị "cưa chân". Đây là một trong các loại nhà hung sát, ở lâu có thể sẽ không tốt, kém vận may và tiền tài hay bị mất.

Trước nhà có cây to

Phong thủy cho biết, cây to phía trước nếu ở phía Thanh Long (bên trái) thì tốt, cây ở bên phải phía Bạch Hổ là xấu.

Trước nhà không nên trồng cây dâu, cây dương liễu hay một cây cổ thụ.

Cây ở trước mặt giống như cột điện cũng tạo ra hung sát, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người trong nhà. Ngoài ra, trước nhà không nên trồng cây dâu, cây dương liễu hay một cây cổ thụ.

Cầu vượt quanh nhà, trái phải cát hung

Cạnh nhà có cầu vượt cho khách bộ hành qua đường hoặc đường cao tốc trên không, nếu ở trên trái nhà thì cát, bên phải nhà thì hung.

Bên trái là phương vị Thanh long, nếu là cầu thì chẳng khác nào rồng bay, đại lợi. Nếu cầu ở bên phải là phương Bạch Hổ, bạch hổ nhô đầu, vươn mình thật bất lợi. Cầu ở trước và phía sau nhà đều là hung.

Hai bên nhà có sông dài, như ý cát tường

Hai bên nhà là hai dòng sông, con cháu phúc lộc nhiều, dòng sông phải có thế bao bọc, không thẳng vào nhà. Theo phong thủy thì: Bên trái nhà ở có ao hồ chủ nhà bình an, khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, tiền của tăng nhanh.

Hai bên nhà là hai dòng sông, con cháu phúc lộc nhiều, dòng sông phải có thế bao bọc, không thẳng vào nhà.

Bên trái nhà là dòng sông chảy, bên phải là gò đồi rất có lợi có sức khỏe. Bên trái nhà là Thanh Long, sông gọi là Thủy Long. Bên phải nhà là gọi là Bạch Hổ, Bạch hổ là gò đồi. Thế của dòng sông phải có thế sơn bao thủy bọc có nghĩa là dòng sông bao bọc đất ở, gò đồi bao quanh khu đất đó là địa hình cư trú lý tưởng.

Dòng sông chảy ngoằn nghèo uốn lượn gọi là "khúc thủy" sông bao bọc gọi là bao thành thế đất được bao vinh hoa phú quý. Khu đất này được nước bao sẽ ấm vì khí tụ, khí tụ tài tụ. Cư trú ở đây vinh hiển nhiều đời.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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