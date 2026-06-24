Loại cây phong thủy bàn làm việc giúp tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió

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Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Canh Dần (1950)

Người tuổi Canh Dần (1950) là người mệnh Mộc mà mộc tượng trưng cho cỏ cây, hoa lá, màu xanh lá cây. Chính vì vậy, người mệnh này có thể trồng được tất cả các loại cây cảnh có màu xanh của lá cây.

Bên cạnh đó, trồng những loại cây cảnh có màu xanh nước biển hoặc xanh dương thuộc Thủy là tốt nhất vì Thủy sinh Mộc (nước nuôi sống và giúp cây cối phát triển).

Cây phong thủy để bàn phù hợp với người tuổi Dần mệnh Mộc có thể kể đến như: cây phát tài, cây thiên tuế, cây kim ngân, cây tùng la hán, cây cau cảnh... Những loài cây này giúp những người tuổi Canh Dần ôn hòa về tính cách, cải thiện mối quan hệ, đón nhận nhiều cơ hội, may mắn.

Cây phong thủy để bàn phù hợp với người tuổi Dần mệnh Mộc có thể kể đến như: cây phát tài, cây thiên tuế, cây kim ngân...

Ngoài ra, những người tuổi Canh Dần không nên chọn những loại cây cảnh có màu trắng, đỏ, hồng, tím, cam... thuộc hành Kim, Hỏa. Bởi vì Kim khắc Mộc, Mộc sinh Hỏa, điều này sẽ không mang lại vận khí tốt cho tuổi Canh Dần.

Cây để bàn làm việc tuổi Nhâm Dần 1962

Người sinh năm 1962 tuổi Nhâm Dần mang mệnh Kim vì thế nên chọn những cây cảnh có màu nâu (thuộc Thổ sinh Kim) hoặc trắng (Kim hợp Kim) và tránh cần tránh chọn những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc xanh dương nếu không có thể vận xui về tiền bạc.

Cây kim đế vương có ý nghĩa mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc cho người tuổi Nhâm Dần 1962.

Một số loại cây cảnh phù hợp với người tuổi Nhâm Dần là: Cây trúc phát tài, cây may mắn, cây ngọc ngân, kim đế vương, cây kim phát tài, cây búp sen, cây cau nhật, cây phát tài, cây cọ nhật… Những cây cảnh này có ý nghĩa mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc cho người sở hữu nó.

Cây phong thủy bàn làm việc tuổi Giáp Dần (1974)

Người sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần là người mệnh Thủy, nên chọn những loại cây có màu trắng, xám của hành Kim hoặc màu xanh dương, màu đen thuộc hành Thủy.

Những loại cây phong thủy để bàn phù hợp tuổi Giáp Dần như: Cọ nhật, cây lan chi, cây phát tài, cây vạn niên tùng, cây sung...



Những màu sắc này đem lại may mắn, vượng khí tốt, sự bình an thịnh vượng cho người mệnh Thủy. Màu sắc mà người giáp Dần nên tránh là màu nâu để vượng khí gia đình không bị lục đục.

Những loại cây phong thủy để bàn phù hợp như: Cọ nhật, cây lan chi, cây phát tài, cây vạn niên tùng, cây sung...

Cây để bàn làm việc tuổi Bính Dần 1986

Người sinh năm 1986 tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Người mệnh này nên chọn những loại cây cảnh có màu xanh lá cây thuộc hành Mộc (Mộc sinh Hỏa) hoặc những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành Hỏa, là màu tương sinh của người mệnh Hỏa.

Lưu ý nên tránh các loại cây có màu xanh dương, đen, nâu để tránh thất thoát tiền bạc, những màu này thuộc hành Thủy, mà Thủy khắc Hỏa nên không tốt cho người mệnh này.

Cây phong thủy bạch mã hoàng tử mang ý nghĩa giúp mang lại may mắn và tài lộc cho người tuổi Bính Dần.



Những loại cây phù hợp mệnh và tuổi với tuổi Bính Dần (1986) đó là: Cây phát tài, phát lộc, hoa trạng nguyên, tùng, lộc vừng, kim tiền, bạch mã hoàng tử, hoa cúc, hồng môn, hoa mai, tre cảnh, trúc cảnh… những cây phong thủy này mang ý nghĩa giúp mang lại may mắn và tài lộc cho người tuổi Bính Dần.

Cây để bàn làm việc tuổi Dần – Mậu Dần 1998

Người tuổi Mậu Dần 1998 mang mệnh Thổ nên không phù hợp với trồng cây cảnh có màu xanh lá cây. Người mệnh này chỉ hợp với một số cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím hoặc nâu như: Cây vạn lộc, sống đời, hồng môn, hoa đào, đồng tiền, hoa giấy, hoa hồng, hoa trạng nguyên, hoa sứ…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Thu hút vận may nhờ biết cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Tý GĐXH - Cây phong thủy bản chất là vật trang trí phòng làm việc. Phong thủy cho rằng, chọn cây phù hợp với mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút vận may, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thuận lợi.