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Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'

Thứ bảy, 06:43 27/06/2026 | Thế giới showbiz

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).

Lâm Thanh Hà là một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Vào những năm 80-90, bà được ngợi ca là vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ châu Á.

"Mỹ nhân 50 năm mới có một"

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 trong gia đình bình dân, không có truyền thống nghệ thuật. Một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời tham gia bộ phim Song ngoại. Thời điểm này Lâm Thanh Hà chỉ mới 17 tuổi, gia đình bà lại rất bảo thủ và truyền thống, mẹ bà nhất quyết ngăn cản khi biết bà được mời đóng phim.

Đối mặt với sự phản đối từ gia đình, nữ diễn viên vẫn quyết theo đuổi nghiệp diễn. Tác phẩm Song ngoại nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ tân binh non nớt thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Lâm Thanh Hà thời trẻ.

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, Lâm Thanh Hà được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) hay “đệ nhất mỹ nhân châu Á”. Suốt những năm 1970, bà được mệnh danh là “nàng thơ” của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà là giai đoạn đầu thập niên 1990. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim Tiếu ngạo giang hồ, Lộc Đỉnh ký, Bạch phát ma nữ truyện...

Đặc biệt vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ được công chúng công nhận là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà.

Sau thành công này, danh tiếng và địa vị của Lâm Thanh Hà tăng lên đáng kể. Đạo diễn Từ Khắc từng nhận xét về vẻ đẹp của Lâm Thanh Hà: "Mỹ nhân 50 năm mới có một chính là Lâm Thanh Hà. Cô ấy đặc biệt bởi khi là phụ nữ, cô ấy mạnh mẽ như một nữ anh hùng còn khi là nam giới, cô ấy là người điển trai nhất".

Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú

Ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, Lâm Thanh Hà từng gặp rắc rối trong chuyện đời tư. Mỹ nhân bị cuốn vào mối quan hệ yêu đương với nam diễn viên Tần Hán trong khi người này đã có vợ con. Vì scandal này mà nữ diễn viên đã phải rời bỏ quê hương, đến Hong Kong (Trung Quốc) để "làm lại từ đầu".

Năm 1994, Lâm Thanh Hà kết hôn với tỷ phú Hình Lý Nguyên, bất chấp ông đã có một đời vợ và con riêng. Ông xã bà là doanh nhân, tài sản cá nhân của ông được ước tính khoảng 15 tỷ NDT. Thời điểm này, Lâm Thanh Hà đã ở tuổi 40. Đám cưới xa hoa của cặp đôi từng khiến cả Hong Kong xôn xao về độ xa hoa.

Lâm Thanh Hà kết hôn với tỷ phú Hình Lý Nguyên vào năm 1994.

Sau đám cưới, Lâm Thanh Hà sinh được hai cô con gái. Kể từ đó, Lâm Thanh Hà rút dần khỏi showbiz, không còn đóng phim. Kết thúc sự nghiệp diễn xuất, bà tập trung vào việc viết sách và từng trình làng một số cuốn sách.

Việc kết hôn với một tỷ phú giàu có, quyết định rời xa làng giải trí khiến cuộc đời Lâm Thanh Hà thay đổi hoàn toàn. Từ một diễn viên, bà trở thành nữ tỷ phú giàu có với cuộc sống bủa vây bởi biệt thự, xe hơi hạng sang. Bà nhiều lần xuất hiện trước công chúng trong những chiếc đầm hiệu đắt tiền của Dior, Chanel, Lanvin, Hermes.

Năm 2014, vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới và cũng là sinh nhật tuổi 60, Lâm Thanh Hà được ông xã tặng một biệt thự trị giá 140 triệu USD làm quà.

Theo như truyền thông Hoa ngữ, dinh thự mà gia đình Lâm Thanh Hà sinh sống được ví như "cung điện hoàng gia" tại Hong Kong. Dinh thự có ba tầng với rạp chiếu phim riêng, có vườn hoa, phòng tập gym, bốn phòng trưng bày quần áo, thư viện, phòng xem phim, sân tennis, bể bơi bên trong và ngoài trời, khu vui chơi, phòng sinh hoạt chung, phòng khách...

Nữ diễn viên đang có cuộc sống xa hoa mà nhiều người ao ước.

Cuộc sống ở tuổi U80 của Lâm Thanh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên nổi tiếng thỉnh thoảng vẫn tham gia một số sự kiện hay show truyền hình vì nhớ nghề. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, bà dành cho gia đình, các sở thích cá nhân.

Nhờ việc chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, mỹ nhân đình đám một thời vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, dáng vóc nhanh nhẹn.

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