10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng

1 ngày trước

GĐXH - Về già, điều nhiều người lo lắng không chỉ là sức khỏe hay tiền bạc mà còn là một ngày nào đó xung quanh không còn ai bên cạnh giúp đỡ mình. Có 5 mối quan hệ vì thế càng lớn tuổi càng nên giữ gìn, trong đó có một mối quan hệ nhiều người chỉ nhận ra giá trị khi đã quá muộn.