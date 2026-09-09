10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng

Thứ tư, 18:26 09/09/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Trong hành trình kết nối với đấng sinh thành, người EQ cao biết chọn lọc ngôn từ bằng cả sự thấu cảm và lòng biết ơn, để mỗi chia sẻ đều đong đầy sự tôn trọng.

Sự tinh tế trong giao tiếp của người EQ cao không xuất phát từ sự xã giao gượng ép, mà bắt nguồn từ tình yêu thương chân thành. Việc làm chủ lời nói không chỉ giữ gìn mái ấm hòa thuận mà còn là sợi dây thắt chặt tình thân qua từng năm tháng.

10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng - Ảnh 1.
10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng - Ảnh 1.Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.

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