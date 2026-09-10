Nghỉ hưu 10 năm tôi mới hiểu: Muốn tuổi già ung dung, có 4 điều phải chuẩn bị từ sớm

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra sự thật rằng ai rồi cũng sẽ già đi, sẽ có nhiều nỗi lo và cả những lúc cô đơn, muộn phiền. Để tuổi hưu trí có thể hạnh phúc hơn, nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Mỗi người sẽ có cách tận hưởng tuổi già riêng tùy theo hoàn cảnh sống của bản thân.

Nhìn lại 10 năm đã qua, có 4 việc tôi thực sự ước mình làm sớm hơn.

Nghỉ hưu rồi càng phải chú trọng sức khỏe

Trước đây, mỗi lần đi khám định kỳ tôi đều lo lắng. Tôi sợ phát hiện bệnh, sợ phải điều trị lâu dài và tốn kém. Vì thế, có thời gian tôi tìm đủ lý do để trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe.

Cho đến khi chứng kiến vài người bạn cùng tuổi phát hiện bệnh khi đã quá muộn, tôi mới thay đổi suy nghĩ.

Tôi hiểu sức khỏe không phải thứ có thể tiết kiệm bằng cách không đi khám. Phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ vẫn tốt hơn nhiều so với việc đợi cơ thể lên tiếng mới tìm cách chữa trị.

Từ đó, tôi duy trì khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, nhịp tim và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng thanh đạm hơn. Tôi hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, quá mặn hoặc quá ngọt.

Ở tuổi 70, tôi không dám nói mình hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cơ thể vẫn đủ tốt để tự chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống sau nghỉ hưu.

Sau 10 năm nghỉ hưu, tôi càng thấm thía rằng chuẩn bị cho tuổi già không nên bắt đầu khi đã già. Ảnh minh họa

Một giấc ngủ ngon quan trọng không kém vận động

Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ chỉ cần chăm vận động là đủ. Sau này tôi mới nhận ra nghỉ ngơi đúng cách cũng quan trọng không kém.

Càng lớn tuổi, tôi càng khó ngủ. Có những đêm nằm rất lâu mới ngủ được, sáng hôm sau thức dậy mệt mỏi, ban ngày thiếu năng lượng. Tôi từng nghĩ có thể ngủ trưa thật lâu để bù lại. Nhưng càng ngủ trưa nhiều, tôi lại càng khó ngủ vào ban đêm.

Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu xây dựng lại thói quen sinh hoạt. Trước giờ ngủ, tôi hạn chế điện thoại, tivi, thay vào đó đọc sách, ngâm chân nước ấm hoặc thư giãn.

Buổi trưa, tôi chỉ ngủ khoảng 20-30 phút. Bữa tối cũng được ăn sớm hơn để cơ thể có thời gian tiêu hóa. Khi giấc ngủ tốt hơn, tinh thần của tôi cũng thay đổi rõ rệt. Tôi có thêm năng lượng để đi bộ, làm vườn, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu.

Nghỉ hưu nên độc lập, đừng biến con cái thành chỗ dựa duy nhất

Vừa nghỉ hưu, tôi và vợ liền chuyển đến nhà con trai sống. Tuy nhiên tôi nhanh chóng hiểu rằng đây không phải cách nghỉ hưu phù hợp với bản thân. Người cao tuổi và người trẻ có nhiều khác biệt trong suy nghĩ, thói quen sinh hoạt dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có, gây sứt mẻ tình cảm.

Người trẻ có công việc và kế hoạch riêng, trong khi người lớn tuổi thích sự yên tĩnh, quen với nhịp sinh hoạt đã hình thành từ nhiều năm. Những khác biệt tưởng nhỏ đôi khi lại tạo ra sự khó chịu cho cả hai bên.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định trở về quê. Chúng tôi có không gian riêng, tự quyết định giờ giấc và sinh hoạt mà không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con.

Tôi cũng cố gắng quản lý tốt khoản lương hưu, dành dụm một phần mỗi tháng để chủ động chi tiêu. Tôi hiểu rằng sống độc lập không có nghĩa là xa cách con cái. Ngược lại, khi cha mẹ không phụ thuộc, con cái cũng bớt áp lực.

Mỗi thế hệ có cuộc sống riêng, khi gặp nhau sẽ dễ giữ được sự vui vẻ và yêu thương.

Sau nghỉ hưu, hãy trân trọng người bạn đời

Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là từng dành quá ít thời gian cho người vợ đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời.

Khi còn trẻ, chúng tôi bận rộn với công việc, tiền bạc và chuyện nuôi con. Đến khi nghỉ hưu, cuộc sống chậm lại, tôi mới nhận ra người luôn ở bên mình thực sự đáng quý đến thế nào.

Vợ chồng vẫn có lúc bất đồng, nhưng tôi không còn cố tranh luận để giành phần đúng. Thay vào đó, tôi học cách bình tĩnh, lắng nghe và nghĩ kỹ trước khi nói.

Hai vợ chồng cùng đi bộ, nấu ăn, chăm cây, làm vườn, thỉnh thoảng đi du lịch hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện.

Tôi cũng nhận ra hạnh phúc tuổi nghỉ hưu không nên chỉ xoay quanh con cái và cháu chắt. Mỗi người cần có sở thích riêng, những mối quan hệ riêng và niềm vui của chính mình.

Tuổi già muốn an nhàn, hãy chuẩn bị từ trước khi nghỉ hưu

Ở tuổi 70, tôi không còn mong có thật nhiều tiền hay sở hữu điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ muốn cơ thể đủ khỏe, tài chính đủ chủ động, có một mái nhà bình yên và mỗi ngày thức dậy vẫn có người để cùng trò chuyện.

Sau 10 năm nghỉ hưu, tôi càng thấm thía rằng chuẩn bị cho tuổi già không nên bắt đầu khi đã già. Hãy chăm sóc sức khỏe khi còn khỏe, xây dựng thói quen tốt khi còn đủ sức, chuẩn bị tài chính khi còn khả năng làm việc và học cách sống độc lập trước khi con cái có cuộc đời riêng.

Nếu may mắn vẫn còn người bạn đời bên cạnh, hãy trân trọng họ nhiều hơn. Bởi những năm tháng nghỉ hưu đáng giá không nằm ở việc có bao nhiêu người chăm sóc, mà ở chỗ chúng ta có thể sống bình an, tự chủ và không trở thành gánh nặng cho người mình yêu thương.

Hữu Thắng