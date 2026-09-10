Top cung hoàng đạo nam có tính cách hào sảng, rộng rãi

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Đã yêu là chẳng ngại chi tiền

Nhân Mã trong mắt phụ nữ là những người giỏi tiêu tiền, vô cùng hào phóng. Cung hoàng đạo này có thể chưa thực sự giàu có nhưng khi đi bên cạnh bạn gái, chàng hoàng đạo này sẽ không bao giờ làm bạn gái phải mất mặt, theo Tri thức & cuộc sống.

Với Nhân Mã, tiền bạc đôi khi không phải vấn đề quá lớn nếu khoản chi đó giúp người mình yêu vui vẻ. Một buổi hẹn hò, món quà bất ngờ hay chuyến đi ngắn ngày đều có thể khiến anh chàng này sẵn lòng mở ví.

Sự hào phóng ấy xuất phát từ quan niệm khá đơn giản: nếu người mình yêu vui thì số tiền bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Nhân Mã thiếu trách nhiệm về tài chính. Chỉ là khi cảm xúc lên tiếng, họ thường ưu tiên tình cảm hơn việc tính toán từng khoản chi.

Nhân Mã trong mắt phụ nữ là những người giỏi tiêu tiền, vô cùng hào phóng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Hào phóng nhưng vẫn coi trọng sự độc lập

Nhắc đến những cung hoàng đạo nam rộng rãi, Ma Kết có cách thể hiện khá đặc biệt. Họ quan tâm đến hình ảnh của bản thân và không muốn mình trở thành người quá tính toán trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè hay người yêu.

Khi đi ăn, gặp gỡ hoặc tham gia những dịp quan trọng, Ma Kết thường không quá bận tâm chuyện ai sẽ thanh toán. Với người mình quý mến, họ sẵn sàng chủ động chi trả để thể hiện sự chu đáo.

Dù vậy, Ma Kết không thích một mối quan hệ mà một người luôn phải phụ thuộc vào người còn lại về tiền bạc. Chàng trai này đánh giá cao những cô gái biết tự chủ và có khả năng quản lý tài chính.

Vì thế, sự hào phóng của Ma Kết thường đi cùng một nguyên tắc rõ ràng: có thể thoải mái chi tiền cho người mình yêu nhưng không đồng nghĩa với việc ủng hộ cách tiêu xài thiếu kiểm soát.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Không muốn người yêu phải "mở ví"

Sư Tử với sự mạnh mẽ và tính quyết đoán luôn đảm nhận vai trò lãnh đạo trong mọi tổ chức. Cung hoàng đạo này luôn tỏa ra nguồn năng lượng uy nghiêm như một bậc đế vương, nhưng cũng là người sở hữu trái tim đầy trách nhiệm và một tấm lòng đầy bao dung, theo Tạp chí Phái đẹp.

Với nam giới thuộc cung hoàng đạo này, chuyện chủ động thanh toán trong những buổi hẹn hò đôi khi còn là cách để họ thể hiện sự quan tâm cũng như bản lĩnh của mình.

Một bữa ăn, buổi xem phim hay món quà dành cho bạn gái thường không khiến Sư Tử phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu đã chủ động mời, họ thường muốn tự mình thanh toán thay vì để đối phương phải lo liệu.

Đặc biệt, nếu bạn gái đề nghị chia tiền hoặc tự thanh toán, Sư Tử có thể cảm thấy mình chưa hoàn thành vai trò của một người đàn ông trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, phía sau sự hào phóng ấy không chỉ là sĩ diện. Sư Tử cũng muốn người mình yêu cảm nhận được rằng họ luôn sẵn sàng che chở và dành những điều tốt đẹp cho đối phương.

Với nam giới thuộc cung hoàng đạo Sư Tử, chuyện chủ động thanh toán trong những buổi hẹn hò đôi khi còn là cách để họ thể hiện sự quan tâm cũng như bản lĩnh của mình. Ảnh minh họa



Cung hoàng đạo Cự Giải: Tiết kiệm với bản thân, rộng rãi với người thương

Cự Giải thường được biết đến là một trong những cung hoàng đạo coi trọng gia đình và cuộc sống ổn định. Vì thế, họ có thể khá cẩn thận khi chi tiêu cho bản thân, thậm chí đôi lúc bị nhận xét là tiết kiệm.

Thế nhưng nguyên tắc ấy có thể thay đổi hoàn toàn khi liên quan đến những người Cự Giải yêu thương.

Với cha mẹ, người thân hoặc bạn đời, chàng trai Cự Giải thường không quá tiếc tiền. Một món quà ý nghĩa, bữa ăn ngon hay khoản chi cần thiết cho gia đình đều có thể khiến họ sẵn lòng bỏ tiền mà không tính toán quá nhiều.

Cự Giải quan niệm rằng tiền bạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng để chăm sóc những người quan trọng với mình. Vì vậy, vẻ ngoài tiết kiệm của anh chàng này đôi khi lại đi cùng một trái tim rất hào phóng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.