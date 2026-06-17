Đã có đề thi minh họa kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính

Thông tin từ Bộ Công an, Bộ này vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi, đề minh họa kỳ thi đánh giá trên máy tính năm 2026 đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an (kỳ thi văn bằng 2 Công an).

Theo thông báo, kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi này trên máy tính.

Đề thi văn bằng 2 Công an gồm có 2 phần:

Phần 1: Phần tự luận bắt buộc (Nghị luận xã hội về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội).

Phần 2: Phần trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 môn thi: Toán cao cấp, Kinh tế vĩ mô, Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật.

Tổng điểm bài thi: 100 điểm. Trong đó, phần tự luận bắt buộc 30 điểm; phần trắc nghiệm tự chọn 70 điểm. Tỷ trọng bài đánh giá: 20% biết, 30% hiểu; 50% vận dụng.

Thời gian thi 150 phút, thi trên máy tính.

* Chi tiết các mã đề tham khảo Kỳ thi tuyển sinh Văn bằng 2 của Bộ Công an năm 2026 cụ thể như sau:

Đề tham khảo CA1: CA1.pdf

Đề tham khảo CA2: CA2.pdf

Đề tham khảo CA3: CA3.pdf

Đề tham khảo CA4: CA4.pdf

Bộ Công an vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi, đề minh họa kỳ thi đánh giá trên máy tính năm 2026 đối với kỳ thi văn bằng 2 Công an. Ảnh minh họa: TL

Bộ Công an cho biết, năm 2026, Bộ tiếp tục giao cho các học viện, trường Công an nhân dân tuyển sinh 530 chỉ tiêu đào trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ngoài ngành Công an.

Thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi để dự thi theo ngành, nhóm ngành, trường đăng ký dự tuyển. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân (nhóm ngành nghiệp vụ An ninh); Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xét tuyển các mã bài CA1, CA2, CA3, CA4; ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân và ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy xét tuyển mã bài CA1; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh xét tuyển mã bài CA1, CA2.

Điểm xét tuyển là tổng điểm kỳ thi tuyển sinh Văn bằng 2 của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm như sau: ĐXT = BTBCA*3/10 + ĐC.

Trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển.

+ BTBCA: Điểm bài thi đánh giá văn bằng 2 của Bộ Công an.

+ ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐT + KV + Đth.

Trong đó:

+ ĐC là điểm cộng.

+ ĐT là điểm ưu tiên đối tượng.

+ KV là điểm ưu tiên khu vực.

+ Đth là điểm thưởng.

Theo Cục Đào tạo, lý do để Bộ Công an quyết định áp dụng thi trên máy tính đối với kỳ thi này là đối tượng dự thi đã tốt nghiệp loại Khá trình độ đại học trở lên, có trình độ học vấn, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin tương đối đồng đều. Điều này thuận lợi cho việc triển khai thi trên máy tính, bảo đảm an toàn, ổn định, hạn chế tối đa các rủi ro kỹ thuật trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, nội dung và cấu trúc đề thi của kỳ thi này phù hợp với việc đánh giá trên nền tảng số, cho phép áp dụng các dạng câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tình huống, qua đó phát huy ưu thế của hình thức thi trên máy tính trong việc đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích và xử lý vấn đề của thí sinh.

Thông qua việc tổ chức thi trên máy tính đối với kỳ thi này, Bộ Công an có điều kiện rà soát toàn diện hệ thống kỹ thuật, quy trình tổ chức, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong điều kiện thực tế. Từ đó kịp thời rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện để tiến tới thí điểm tổ chức thi trên máy tính đối với kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT tại một số học viện, trường Công an nhân dân vào năm 2027.

Tiến tới năm 2028, Bộ Công an sẽ tổ chức thi trên máy tính đối với toàn bộ kỳ thi tuyển sinh trong Công an nhân dân.

So với hình thức thi trên giấy, thi trên máy tính mang lại nhiều lợi ích, lợi thế rõ rệt. Đó là, nâng cao tính khách quan, chính xác và minh bạch trong tổ chức thi, đánh giá năng lực thí sinh toàn diện và sát thực tiễn hơn, rút ngắn thời gian tổ chức thi và công bố kết quả, giúp công tác tuyển sinh được triển khai nhanh gọn, hiệu quả, giảm chi phí chung cho kỳ thi, tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý chất lượng đầu vào trong Công an nhân dân.