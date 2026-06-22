Đã có những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 vào các trường Công an
GĐXH - Nhiều trường Công an thông báo các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức 1 (tuyển thẳng).
Học viện An ninh Nhân dân
Mới đây, Học viện ANND năm 2026, thông báo về kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 (tuyển thẳng) vào Khóa 58 đại học chính quy tuyển mới. Kết quả như sau:
1. Ngành Nghiệp vụ an ninh
- Đối với thí sinh Nam: có 09 thí sinh trúng tuyển/11 chỉ tiêu.
- Đối với thí sinh Nữ: có 01 thí sinh trúng tuyển/01 chỉ tiêu (thí sinh đạt giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT đủ điều kiện trúng tuyển).
2. Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
- Phía Bắc: Có 03 thí sinh Nam trúng tuyển/03 chỉ tiêu (thí sinh đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật quốc gia và trong đội tuyển Khoa học kỹ thuật quốc tế (có trong Quyết định số 827/QĐ-BGDĐT ngày 8/4/2026 của Bộ Giáo dục và đào tạo lập đoàn tham gia thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ năm 2026; Công văn số 2324/ BGDĐT ngày 4/5/2026 về việc ưu tiên xét tuyển thẳng) đủ điều kiện trúng tuyển).
- Phía Nam: Có 01 thí sinh Nam trúng tuyển/03 chỉ tiêu.
3. Ngành Công nghệ thông tin: Có 01 thí sinh Nam trúng tuyển/05 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở Phương thức 1 (tuyển thẳng) được chuyển sang xét tuyển Phương thức 2, Phương thức 3 theo quy định.
Đối với thí sinh xét tuyển theo giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật phải tham gia Bài thi đánh giá Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định. Đề nghị thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển liên hệ với Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo thời hạn.
Học viện Cảnh sát nhân dân
Kết quả xét tuyển phương thức 1 đại học chính quy tuyển mới năm 2026 tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) như sau:
- Đối với Nữ: có 02 thí sinh nữ trúng tuyển/02 chỉ tiêu.
- Đối với Nam: có 02 thí sinh nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu.
Số chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở phương thức 1 được chuyển sang xét tuyển ở phương thức 2 và phương thức 3.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1 có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Website của Học viện CSND (sử dụng thông tin số Căn cước công dân để tra cứu kết quả) theo hướng dẫn phía dưới.
- Hội đồng tuyển sinh gửi thông báo thí sinh trúng tuyển phương thức 1 tới Công an các đơn vị, địa phương. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thông báo và hướng dẫn thí sinh:
1. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện CSND là nguyện vọng 1 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định;
2. Làm thủ tục xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Trường Đại học An ninh nhân dân
Kết quả xét tuyển Phương thức 1 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2026 của Trường Đại học An ninh nhân dân như sau: Có 6 thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, gồm 5 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ. Nhà trường lưu ý thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.
Danh sách các thí sinh trúng tuyển bao gồm:
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh
Kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2026, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (T07) thông báo như sau:
Kết quả xét tuyển Phương thức 1 nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần:
Tổng số có 03 thí sinh được phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (phía Bắc: 02 thí sinh; phía Nam: 01 thí sinh), cụ thể như sau:
|
TT
|
Số báo danh THPT
|
Ngày sinh
|
Giới tính
|
BTS
|
Loại giải
|
1
|
37023660
|
25/07/2008
|
Nam
|
Ninh Bình
|
Giải Nhì, Cuộc thi KHKT cấp quốc gia bậc THPT năm học 2024 - 2025
|
2
|
22009374
|
03/08/2008
|
Nữ
|
Quảng Ninh
|
Giải Nhất, Cuộc thi KHKT cấp quốc gia bậc THPT năm học 2025 - 2026
|
3
|
66022212
|
11/06/2008
|
Nữ
|
Đắk Lắk
|
Giải Nhì, Cuộc thi KHKT cấp quốc gia bậc THPT năm học 2024 - 2025
Ngoài ra, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cũng thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Phương thức 2, Phương thức 3 như sau:
- Ngành Y khoa gửi Học viện Quân Y: 50 chỉ tiêu (45 nam; 5 nữ).
- Ngành Y khoa gửi Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN: 30 chỉ tiêu (27 nam; 3 nữ)
- Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông gửi Học viện Kỹ thuật mật mã: 20 chỉ tiêu (20 nam).
Học viện Chính trị Công an nhân dân
Kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND năm 2026 như sau:
Có 5 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng. Trong đó có 3 thí sinh nam thuộc ban tuyển sinh công an tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Đồng Nai và 2 thí sinh nữ thuộc ban tuyển sinh Công an thành phố Huế và TPHCM.
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