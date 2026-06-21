Thông tin mới nhất về hình thức tuyển sinh văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026

Đối tượng, điều kiện dự tuyển thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026

Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 tuyển mới năm học 2026 – 2027. Theo thông báo đối tượng, điều kiện dự tuyển thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân được quy định như sau:

Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Điều kiện dự tuyển chung

Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trình độ đào tạo: tốt nghiệp đại học hình thức chính quy do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học): Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên...). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND (20/8/2026) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển, đến thời gian nhập học phải có bằng tốt nghiệp.

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 1). Điều kiện: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Lưu ý:

Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển (20/8/2026) phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

- Ngành đào tạo: không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo văn bằng 1 của thí sinh.

- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2026.

Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số hoặc tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; Công dân là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực hai mặt đạt 18/10. Nếu mắt bị tật khúc xạ: cận thị, viễn thị thì không quá 3 đi-ốp, nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 đi ốp, kiểm tra thị lực một mắt qua kính mắt đạt 09/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

Thí sinh dự tuyển thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 cần đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển

- Thời gian:

+ Từ ngày 15/3-15/6/2026: Thí sinh dự tuyển đăng ký dự tuyển tại Công an cấp xã, phường, đặc khu (sau ngày 15/6/2026, thí sinh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển tại các Ban tuyển sinh).

+ Từ ngày 20/8/2026: Tiếp nhận hồ sơ và danh sách đăng ký dự tuyển từ Công an các đơn vị, địa phương.

+ Từ ngày 25-30/8/2026: Tổ chức xét tuyển và báo cáo phương án xét tuyển Phương thức 1 về X01 (Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an).

+ Từ ngày 19-20/9/2026: Tổ chức kỳ thi văn bằng 2 Công an của Bộ Công an năm 2026.

- Địa điểm: Công dân dự tuyển phải đăng ký sơ tuyển tại Công an xã, phường, đặc khu nơi công dân đăng ký thường trú và mang theo đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu), bản photo có chứng thực các giấy tờ: CCCD/Thẻ căn cước, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm hoặc học bạ học tập đại học (hoặc xác nhận sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp của trường đại học), bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

- Lệ phí sơ tuyển: Thí sinh nộp kinh phí theo quy định.

Quy định về khu vực tuyển sinh, phân vùng tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân

- Toàn quốc: T06; T07; ngành An toàn thông tin của T01.

- Phía Nam: nhóm ngành nghiệp vụ An ninh của T04; nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát của T05.

Chỉ tiêu tuyển sinh

(Nguồn: Công an tỉnh An Giang)

Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp được phép đăng ký dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, T04, T05, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin (7480202) tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe (772); Môi trường và bảo vệ môi trường (785); Khoa học xã hội và hành vi (731); Báo chí và thông tin (732); Kinh doanh và quản lý (734).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển dào tạo tại T07, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

- Thí sinh dự tuyển phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

Phương thức tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân

Phương thức 1: Tuyển thẳng

- Đối tượng, điều kiện dự tuyển theo phương thức 1:

+ Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Học viện sẽ cập nhật sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

* Lưu ý:

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 1/8/2026. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an các đơn vị, địa phương trước thời hạn nộp hồ sơ về Học viện CSND. Thí sinh dự tuyển phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển phương thức 2.

Phương thức 2: Thi tuyển

- Thí sinh tham gia bài kiểm tra đánh giá của Bộ Công an.

- Thời gian làm bài: 150 phút, gồm phần Tự luận và phần Trắc nghiệm.

- Ngày thi: 20/9/2026.

- Hình thức thi: thi trên máy tính.

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm.

Đề thi minh họa kỳ thi văn bằng 2 Công an trên máy tính

Bộ Công an đã công bố cấu trúc định dạng đề thi, đề minh họa kỳ thi đánh giá trên máy tính năm 2026 đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an (kỳ thi văn bằng 2 Công an).

Theo thông báo, kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi này trên máy tính.

Đề thi văn bằng 2 Công an gồm có 2 phần:

Phần 1: Phần tự luận bắt buộc (Nghị luận xã hội về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội).

Phần 2: Phần trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 môn thi: Toán cao cấp, Kinh tế vĩ mô, Triết học, Lý luận nhà nước và pháp luật.

Tổng điểm bài thi: 100 điểm. Trong đó, phần tự luận bắt buộc 30 điểm; phần trắc nghiệm tự chọn 70 điểm. Tỷ trọng bài đánh giá: 20% biết, 30% hiểu; 50% vận dụng.

Thời gian thi 150 phút, thi trên máy tính.

* Chi tiết các mã đề tham khảo Kỳ thi tuyển sinh Văn bằng 2 của Bộ Công an năm 2026 cụ thể như sau:

Đề tham khảo CA1: CA1.pdf

Đề tham khảo CA2: CA2.pdf

Đề tham khảo CA3: CA3.pdf

Đề tham khảo CA4: CA4.pdf

Bộ Công an cho biết, năm 2026, Bộ tiếp tục giao cho các học viện, trường Công an nhân dân tuyển sinh 530 chỉ tiêu đào trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp ngoài ngành Công an.

Thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi để dự thi theo ngành, nhóm ngành, trường đăng ký dự tuyển. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân (nhóm ngành nghiệp vụ An ninh); Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xét tuyển các mã bài CA1, CA2, CA3, CA4; ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân và ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy xét tuyển mã bài CA1; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh xét tuyển mã bài CA1, CA2.

Điểm xét tuyển là tổng điểm kỳ thi tuyển sinh Văn bằng 2 của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm như sau: ĐXT = BTBCA*3/10 + ĐC.

Trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển.

+ BTBCA: Điểm bài thi đánh giá văn bằng 2 của Bộ Công an.

+ ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐT + KV + Đth.

Trong đó:

+ ĐC là điểm cộng.

+ ĐT là điểm ưu tiên đối tượng.

+ KV là điểm ưu tiên khu vực.

+ Đth là điểm thưởng.

Thời gian, địa điểm đào tạo

Thời gian: 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

- Địa điểm: Các học viện, trường Công an nhân dân mà công dân đăng ký dự tuyển.

Chế độ, chính sách và phân công công tác đối với học viên học văn bằng 2 Công an nhân dân

- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường Công an nhân dân.

- Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ.

Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bên ngoài vào Công an nhân dân, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ... trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

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