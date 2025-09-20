Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'
Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.
Hồi tháng 3 năm nay, Akai (33 tuổi) cùng 8 người bạn ở Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) thành lập nhóm vệ sĩ, chuyên nhận hộ tống cũng như can thiệp, xử lý các vụ bạo lực gia đình.
Một ngày, nhóm được thuê đến thăm hỏi một ông cụ neo đơn trong khu tập thể do cậu con trai duy nhất của cụ đã mất.
"Người thuê chúng tôi là em trai cụ vì lo anh trai ở một mình bị hàng xóm bắt nạt. Ban đầu cụ ông phản đối, cho rằng phí tiền vô ích. Nhưng sau 3 tháng khi chúng tôi ngày ngày đến trò chuyện, đưa đi dạo, cụ dần chấp nhận và cảm nhận được quan tâm.
Mức phí cho dịch vụ này không quá cao, nhưng tôi nhận ra chăm sóc người già khác hẳn bảo vệ người trẻ, cần kiên nhẫn và an ủi nhiều hơn", Akai chia sẻ.
Gần nửa năm qua, nhóm của Akai nhận được ngày càng nhiều người đăng ký sử dụng dịch vụ kiểu này thay vì làm "vệ sĩ" đơn thuần như định hướng ban đầu.
Có lần những chàng trai trẻ được thuê để đóng giả con cháu, giúp một bà cụ trong viện dưỡng lão thoát khỏi cảnh bị bạn cùng phòng nói xấu, cô lập.
Họ mang quà bánh, khéo léo kết nối 2 cụ lại với nhau, khiến không khí dần ấm áp. Ngày chia tay, họ nắm chặt tay Akai, rưng rưng hỏi bao giờ anh quay lại.
Theo Akai, tuổi tác càng cao, trạng thái tâm lý, cảm xúc của con người càng phức tạp. Họ đối mặt với nhiều nỗi sợ hơn và cũng nhạy cảm hơn.
"Nhóm chúng tôi từng nhận đồng hành cùng một cụ ông tính khí rất thất thường. Vì con cái đi làm xa nhà quanh năm, cụ ông này thiếu sự đồng hành và hỗ trợ về mặt tinh thần. Chỉ cần một chút bực tức, cụ cũng cãi vã, gây gổ với mọi người khiến hàng xóm xa lánh.
Với tư cách như những người 'con nuôi', chúng tôi tháp tùng cụ đi chợ, chơi cờ, uống trà. Từ đó, tính tình cụ cũng bớt cáu gắt và cởi mở hơn", Akai kể lại với Huxiu.
Bước chân vào công việc này, Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những người cao tuổi giàu có nhất cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.
"Tôi nhớ có lần trò chuyện với một đại gia ở Đại Liên. Ông sở hữu loạt bất động sản ở trung tâm thành phố, nhưng cuối cùng lại chọn sống trong viện dưỡng lão để có người bầu bạn. Đang trò chuyện, ông bỗng òa khóc, nói: 'Cuộc đời tôi đầy thăng trầm. Đến cuối cùng, tôi vẫn cô đơn'", Akai chia sẻ.
Bên cạnh sức khỏe thể chất, Akai cho biết việc đồng hành với người già thường xuyên cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng khác như sự ổn định cảm xúc, biết lắng nghe và hòa giải mâu thuẫn.
"Người già nhạy cảm, dễ tổn thương, chỉ một câu nói không vừa ý cũng có thể khiến họ phản ứng gay gắt", anh nói.
Những người làm "con thuê" như Akai cho biết công việc này hiện nay vẫn phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc phải đi "thuê con" là vì con cháu bất hiếu.
"Thực tế, phần lớn khách hàng của chúng tôi đều có con cháu ở xa, không thể thường xuyên về chăm sóc. Việc họ chọn sử dụng những dịch vụ như thế này không phải để né tránh trách nhiệm, mà là một cách bù đắp khác", Akai nói.
Sau nửa năm hoạt động, từ 9 thành viên ban đầu nhóm của Akai hiện nay đã có hơn 1.000 người đăng ký làm cộng tác viên, trong đó có cả những người từng là cựu quân nhân, luật sư hay nhân viên văn phòng có trình độ học vấn. Họ đều có mong muốn đóng góp cho xã hội hoặc coi đây như một nghề tay trái giàu tính nhân văn.
Thu nhập trung bình của mỗi thành viên trong nhóm khoảng 10.000 NDT (gần 40 triệu đồng)/tháng. Giá dịch vụ dao động từ vài trăm đến vài nghìn tệ tùy vào mức độ công việc.
"Nhóm chúng tôi có thể nhận hàng trăm đơn mỗi tháng. Mức thu nhập hiện tại chưa quá cao nhưng hứa hẹn triển vọng với một nhóm khởi nghiệp", Akai nói.
Theo kết quả một khảo sát của chính phủ Trung Quốc vào năm 2021, có khoảng 60% người cao tuổi ở nước này sống một mình, tại nhiều vùng nông thôn tỷ lệ này gần 70%. Trong số này, gần 80% người cao tuổi lo sợ nếu đột ngột ốm đau hoặc gặp sự cố, sẽ không có ai kịp thời chăm lo.
