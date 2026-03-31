Sếp ngỡ ngàng khi phát hiện bị đặt camera quay lén trong phòng làm việc của mình

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Bước chân vào đời", sau sự việc đánh ghen khiến Trang (Ngọc Thuỷ) bẽ mặt, Ly (Lưu Huyền Trang) - vợ cũ của Dũng vẫn tiếp tục livestream về vụ việc nhằm bêu rếu Trang và tăng tương tác cho trang bán hàng online của cô ta. Trang không thể chịu được người ta lăng mạ mình như vậy, cô định đi tìm Ly tính nhưng chị Thương cấm, không cho đi.

"Em không chịu được nữa rồi" - câu nói của Trang khiến cả chị Thương và em Minh đều thương và đau lòng.

Trang vẫn còn thấy sốc khi tiếp tục bị tung tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Hôm sau, Trang vào phòng gặp sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) để xin anh nói Ly lên mạng đính chính sự việc. Trong lúc nói chuyện với Trang, Dũng tình cờ phát hiện ra một chi tiết trong đoạn clip trên mạng. Từ đó, anh tìm ra chiếc camera giấu kín trong phòng làm việc của mình.

Trang đến gặp sếp Dũng để anh đứng ra giải quyết mọi chuyện với Ly.

Về phía Ly, sau khi có có sự gợi ý và trợ giúp từ Linh (Vũ Thu Hoài), cô ta đã bước đầu đạt như ý muốn. Clip đánh ghen chia sẻ khắp mạng xã hội, tương tác bán hàng của cô ta tăng lên. Đồng thời, Ly cũng cảm thấy hả hê khi cô gái ở bên chồng cũ của mình bị gắn mác "tiểu tam".

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương (Quỳnh Kool) đã không còn né tránh và xua đuổi Quân (Huỳnh Anh). Cô đi chơi cùng bạn trai, để cảm xúc yêu thương của mình được thoải mái mà không phải kìm nén. Sau những sóng gió đầu tiên ập đến, Quân và Thương hiện vẫn nắm tay nhau và yêu nhau rất nhiều.

Tuy nhiên, khi Quân vừa nắm tay bạn gái để đi dạo, đã nhận được điện thoại của bố báo tin mẹ đi cấp cứu. Thương chủ động đề nghị vào viện cùng với Quân để xem tình hình mẹ anh như thế nào.

Quân nhận được thông báo mẹ đi cấp cứu.

Tập 17 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 31/3 trên VTV3.

