Sếp ngỡ ngàng khi phát hiện bị đặt camera quay lén trong phòng làm việc của mình
GĐXH - Nhờ chi tiết trong clip đánh ghen bị tung lên mạng xã hội, Dũng phát hiện ra chiếc camera quay lén đặt trong phòng làm việc của mình.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Bước chân vào đời", sau sự việc đánh ghen khiến Trang (Ngọc Thuỷ) bẽ mặt, Ly (Lưu Huyền Trang) - vợ cũ của Dũng vẫn tiếp tục livestream về vụ việc nhằm bêu rếu Trang và tăng tương tác cho trang bán hàng online của cô ta. Trang không thể chịu được người ta lăng mạ mình như vậy, cô định đi tìm Ly tính nhưng chị Thương cấm, không cho đi.
"Em không chịu được nữa rồi" - câu nói của Trang khiến cả chị Thương và em Minh đều thương và đau lòng.
Hôm sau, Trang vào phòng gặp sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) để xin anh nói Ly lên mạng đính chính sự việc. Trong lúc nói chuyện với Trang, Dũng tình cờ phát hiện ra một chi tiết trong đoạn clip trên mạng. Từ đó, anh tìm ra chiếc camera giấu kín trong phòng làm việc của mình.
Về phía Ly, sau khi có có sự gợi ý và trợ giúp từ Linh (Vũ Thu Hoài), cô ta đã bước đầu đạt như ý muốn. Clip đánh ghen chia sẻ khắp mạng xã hội, tương tác bán hàng của cô ta tăng lên. Đồng thời, Ly cũng cảm thấy hả hê khi cô gái ở bên chồng cũ của mình bị gắn mác "tiểu tam".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương (Quỳnh Kool) đã không còn né tránh và xua đuổi Quân (Huỳnh Anh). Cô đi chơi cùng bạn trai, để cảm xúc yêu thương của mình được thoải mái mà không phải kìm nén. Sau những sóng gió đầu tiên ập đến, Quân và Thương hiện vẫn nắm tay nhau và yêu nhau rất nhiều.
Tuy nhiên, khi Quân vừa nắm tay bạn gái để đi dạo, đã nhận được điện thoại của bố báo tin mẹ đi cấp cứu. Thương chủ động đề nghị vào viện cùng với Quân để xem tình hình mẹ anh như thế nào.
Tập 17 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 31/3 trên VTV3.
Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh nhờ một clip 'vừa chính chuyên, vừa quyến rũ'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chia sẻ lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh nhờ sự phát hiện của diễn viên Thanh Thúy - vợ đạo diễn Đức Thịnh qua một clip.
Cái kết đẹp giữa con gái Thượng tướng và chàng 'soái ca' quân nhânXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Lam Anh và Minh Kiên đã quay lại và cùng nhau hướng về hạnh phúc tương lai.
Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.
Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.
Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.
Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.
Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTVXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.
Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mìnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.
Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình QuânXem - nghe - đọc
GĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.