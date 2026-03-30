Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗi
GĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.
Sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh nữ ca sĩ Juky San chụp ảnh tại địa điểm được cho là Giếng Tiên (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng gợi cảm và thậm chí lội xuống nguồn nước.
Những hình ảnh của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì bức xúc. Nhiều người cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của các du khách khác. Một số luồng ý kiến còn chỉ trích người đẹp thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của Giếng Tiên.
Trưa 30/3, Juky San chính thức lên tiếng xin lỗi về bộ hình đang gây xôn xao dư luận. “Tôi nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xung quanh bộ ảnh mới nhất tại khu vực Eo Gió. San xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì đã làm phiền lòng mọi người”, nữ ca sĩ cho biết.
Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, đồng thời chia sẻ cảnh đẹp của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ê-kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh. Ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.
"Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay lại video. Chúng tôi đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên vô tư nghĩ rằng đây chỉ là bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng những giá trị văn hoá của địa phương", Juky San nói.
Nữ ca sĩ nói không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.
"Đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi và ê-kíp xin khắc cốt ghi tâm... Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương", nữ ca sĩ nhận trách nhiệm.
Ca sĩ Juky San (tên thật Trần Thị Dung) sinh năm 1998, được biết đến là "hiện tượng cover" với những ca khúc như: "Cầu hôn", "Em dạo này", "Yêu em dại khờ"... Năm 2019, Juky San tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, thuộc đội của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Sau đó, cô gây chú ý với dự án cover các bản nhạc phim Hoa ngữ (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới). Năm 2025, cô nhận được nhiều chú ý khi tham gia "Em xinh say hi".
