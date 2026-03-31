'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 khi nào trở lại?
GĐXH - Chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 đã chốt thời gian trở lại cùng nhiều đổi mới được hé lộ.
Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 8/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.
Bên cạnh đó, logo chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. Trọng tâm của biểu tượng là sự hòa quyện giữa hai trạng thái dung nham đối lập: Dòng chảy hừng hực rực sáng đại diện cho sức vươn lên mạnh mẽ của những "Anh tài" trẻ tuổi, cùng mạch ngầm dung nham cuồn cuộn ở dưới tượng trưng cho bản lĩnh, độ chín và bề dày trải nghiệm của các "Anh tài" kỳ cựu.
Tại hành trình năm nay, cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ không đơn thuần là những màn trình diễn, mà là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật. Ở đó, những người đi trước mang đến sự điềm tĩnh và kinh nghiệm thực chiến để định hướng, gọt giũa nguồn năng lượng mới. Ngược lại, sự tươi mới trẻ trung và góc nhìn táo bạo của tuổi trẻ sẽ khơi dậy ngọn lửa đam mê vốn luôn âm ỉ trong lòng những nghệ sĩ đàn anh. Sự cộng hưởng này không chỉ tạo ra những cú chạm độc đáo giữa các cá tính, mà còn là quá trình tôi luyện để đánh thức nội lực của mỗi cá nhân.
Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai tiết lộ thông tin quan trọng về Chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2. Theo gợi ý, con số Anh tài tham gia mùa 2 sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.
Trên fanpage của chương trình, bên cạnh việc sôi nổi đề cử ứng viên mới, đông đảo khán giả gọi tên hàng loạt "Anh tài" của mùa 1 trở lại. Những cái tên như Neko Lê, Tăng Phúc... được nhắc đến nhiều do họ chưa có hành trình trọn vẹn ở mùa đầu tiên nhưng lại chính là những nhân tố có sức bứt phá lớn về hiệu ứng truyền thông trong và sau chương trình. Thực tế cho thấy format của "Anh trai vượt ngàn chông gai" không giới hạn ở lĩnh vực hoạt động nên việc lựa chọn "Anh tài" sẽ khá đa dạng, không chỉ giới hạn ở các nghệ sĩ trình diễn.
Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh nhờ một clip 'vừa chính chuyên, vừa quyến rũ'Xem - nghe - đọc - 2 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chia sẻ lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh nhờ sự phát hiện của diễn viên Thanh Thúy - vợ đạo diễn Đức Thịnh qua một clip.
Dạy con gái học số, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: 'Kiểu này không học Harvard được rồi'Giải trí - 18 phút trước
GĐXH - Trong quá trình học biết mặt số của con gái, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến khán giả bật cười khi để lại bình luận: "Kiểu này không học Harvard (Đại học Harvard) được rồi". Hiện tại, khoảnh khắc con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học bài đã viral MXH.
Cái kết đẹp giữa con gái Thượng tướng và chàng 'soái ca' quân nhânXem - nghe - đọc - 41 phút trước
GĐXH - Sau nhiều sóng gió, cuối cùng Lam Anh và Minh Kiên đã quay lại và cùng nhau hướng về hạnh phúc tương lai.
Vợ chồng Hồng Đăng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh TuấnGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ những hình của buổi lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Trong các khách mời tham dự có vợ chồng diễn viên Hồng Đăng.
Cặp đôi đang hot nhất phim giờ vàng VTV chụp ảnh cưới, khán giả cười ngấtGiải trí - 4 giờ trước
Cái kết của cặp đôi Linh – Lợi trong "Không giới hạn" vừa được nhà sản xuất “nhá hàng” qua hậu trường chụp ảnh cưới khiến khán giả mong chờ.
9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim LýGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.
Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long QuânCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
GĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.
Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗiCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.
Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệtGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại VTV 3 trong "Cuộc hẹn với tháng Ba", sự xuất hiện của ông cũng mang một ý nghĩa lớn khi đúng dịp VTV3 kỉ niệm 30 năm ngày thành lập.
Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'Câu chuyện văn hóa
Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.