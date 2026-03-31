'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 khi nào trở lại?

Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 8/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.

Bên cạnh đó, logo chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. Trọng tâm của biểu tượng là sự hòa quyện giữa hai trạng thái dung nham đối lập: Dòng chảy hừng hực rực sáng đại diện cho sức vươn lên mạnh mẽ của những "Anh tài" trẻ tuổi, cùng mạch ngầm dung nham cuồn cuộn ở dưới tượng trưng cho bản lĩnh, độ chín và bề dày trải nghiệm của các "Anh tài" kỳ cựu.

Logo chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Tại hành trình năm nay, cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ không đơn thuần là những màn trình diễn, mà là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật. Ở đó, những người đi trước mang đến sự điềm tĩnh và kinh nghiệm thực chiến để định hướng, gọt giũa nguồn năng lượng mới. Ngược lại, sự tươi mới trẻ trung và góc nhìn táo bạo của tuổi trẻ sẽ khơi dậy ngọn lửa đam mê vốn luôn âm ỉ trong lòng những nghệ sĩ đàn anh. Sự cộng hưởng này không chỉ tạo ra những cú chạm độc đáo giữa các cá tính, mà còn là quá trình tôi luyện để đánh thức nội lực của mỗi cá nhân.

Câu chuyện về âm nhạc, về tình anh em gắn kết giữa các nghệ sĩ sẽ được kể theo cách thức mới lạ hơn.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, Fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai tiết lộ thông tin quan trọng về Chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2. Theo gợi ý, con số Anh tài tham gia mùa 2 sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.

Trên fanpage của chương trình, bên cạnh việc sôi nổi đề cử ứng viên mới, đông đảo khán giả gọi tên hàng loạt "Anh tài" của mùa 1 trở lại. Những cái tên như Neko Lê, Tăng Phúc... được nhắc đến nhiều do họ chưa có hành trình trọn vẹn ở mùa đầu tiên nhưng lại chính là những nhân tố có sức bứt phá lớn về hiệu ứng truyền thông trong và sau chương trình. Thực tế cho thấy format của "Anh trai vượt ngàn chông gai" không giới hạn ở lĩnh vực hoạt động nên việc lựa chọn "Anh tài" sẽ khá đa dạng, không chỉ giới hạn ở các nghệ sĩ trình diễn.

