Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel
GĐXH - Phố Hàng Mã mùa Giáng sinh năm nay ghi điểm bởi diện mạo mới: vừa lung linh sắc màu, vừa ngăn nắp, trật tự. Những chuyển biến tích cực này đã tạo nên một không gian lễ hội văn minh và gần gũi hơn.
Phố Hàng Mã "mới" rực rỡ sắc màu nhưng đầy văn minh, trật tự. Nhờ chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, không gian đi bộ trở nên thông thoáng và an toàn hơn. Nhiều người ngỡ ngàng trước diện mạo ngăn nắp này, bởi dù thông thoáng, con phố vẫn giữ trọn những nét đặc trưng.
Năm nay, các mặt hàng trang trí vô cùng phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm. Giữa dòng người tấp nập, sắc màu lung linh của ánh đèn chiếu lên những cây thông, bộ đồ ông già Noel… đã lan tỏa trọn vẹn tinh thần lễ hội ấm áp giữa lòng phố cổ.
Giá cả các mặt hàng năm nay khá đa dạng: vòng nguyệt quế từ 100.000 – 500.000đ; tất Noel và đồ trang trí mini dao động 50.000 – 250.000đ. Các món đồ nhỏ như quả châu hay bờm Noel có giá bình dân, chỉ từ 15.000 – 80.000đ.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, mùa Giáng sinh trên phố Hàng Mã năm nay có phần ảm đạm hơn so với các năm trước. Nguyên nhân có thể tới từ nhiều phía: Nền kinh tế khó khăn, những mặt hàng chưa đủ sức hấp dẫn, có những người dân chưa quen với phố Hàng Mã kiểu mới, giới trẻ có nhiều nơi để đi chơi dịp Noel hơn…
Anh Hải Sơn (khách tham quan) chia sẻ: "Phố Hàng Mã nổi tiếng với việc trang trí những ngày lễ lớn và Noel không phải ngoại lệ. Dù năm nay có chính sách thu gọn vỉa hè, mình cũng cảm thấy các gian hàng thông thoáng, đi lại dễ dàng, nhưng không như mọi năm, gian hàng bày ra nhiều hơn và nhìn thích thú hơn".
Sau dịp Noel này, có lẽ phố Hàng Mã sẽ tiếp tục công cuộc "lột xác" một cách nhanh chóng, cùng các tiểu thương chuẩn bị những mặt hàng Tết đa dạng, phong phú để phục vụ bà con khi Tết Nguyên Đán năm 2026 Bính Ngọ đang đến gần.
Phố Hàng Mã "khoe" diện mạo mới
