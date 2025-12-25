Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel

Thứ năm, 15:28 25/12/2025 | Đời sống
Đăng Dương
Đăng Dương
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phố Hàng Mã mùa Giáng sinh năm nay ghi điểm bởi diện mạo mới: vừa lung linh sắc màu, vừa ngăn nắp, trật tự. Những chuyển biến tích cực này đã tạo nên một không gian lễ hội văn minh và gần gũi hơn.

Phố Hàng Mã "mới" rực rỡ sắc màu nhưng đầy văn minh, trật tự. Nhờ chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm, không gian đi bộ trở nên thông thoáng và an toàn hơn. Nhiều người ngỡ ngàng trước diện mạo ngăn nắp này, bởi dù thông thoáng, con phố vẫn giữ trọn những nét đặc trưng. 

Năm nay, các mặt hàng trang trí vô cùng phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm. Giữa dòng người tấp nập, sắc màu lung linh của ánh đèn chiếu lên những cây thông, bộ đồ ông già Noel… đã lan tỏa trọn vẹn tinh thần lễ hội ấm áp giữa lòng phố cổ.

Giá cả các mặt hàng năm nay khá đa dạng: vòng nguyệt quế từ 100.000 – 500.000đ; tất Noel và đồ trang trí mini dao động 50.000 – 250.000đ. Các món đồ nhỏ như quả châu hay bờm Noel có giá bình dân, chỉ từ 15.000 – 80.000đ.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, mùa Giáng sinh trên phố Hàng Mã năm nay có phần ảm đạm hơn so với các năm trước. Nguyên nhân có thể tới từ nhiều phía: Nền kinh tế khó khăn, những mặt hàng chưa đủ sức hấp dẫn, có những người dân chưa quen với phố Hàng Mã kiểu mới, giới trẻ có nhiều nơi để đi chơi dịp Noel hơn…

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 2.

Thay cho cảnh hàng hóa tràn ra lối đi, việc kinh doanh trên phố Hàng Mã hiện nay đã trật tự hơn hẳn. Ảnh: Đăng Dương

Anh Hải Sơn (khách tham quan) chia sẻ: "Phố Hàng Mã nổi tiếng với việc trang trí những ngày lễ lớn và Noel không phải ngoại lệ. Dù năm nay có chính sách thu gọn vỉa hè, mình cũng cảm thấy các gian hàng thông thoáng, đi lại dễ dàng, nhưng không như mọi năm, gian hàng bày ra nhiều hơn và nhìn thích thú hơn".

Sau dịp Noel này, có lẽ phố Hàng Mã sẽ tiếp tục công cuộc "lột xác" một cách nhanh chóng, cùng các tiểu thương chuẩn bị những mặt hàng Tết đa dạng, phong phú để phục vụ bà con khi Tết Nguyên Đán năm 2026 Bính Ngọ đang đến gần.

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 3.

Phố Hàng Mã gây ấn tượng bởi diện mạo mới gọn gàng mà không làm mất đi nét nhộn nhịp, đặc trưng vốn có. Ảnh: Đăng Dương

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 4.

Khách từ khắp mọi nơi đổ về Hàng Mã để mua sắm, chụp ảnh check in trong những ngày Noel. Ảnh: Đăng Dương

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 5.

Năm nay, các mặt hàng trang trí vô cùng phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Ảnh: Đăng Dương

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 6.

Ảnh: Đăng Dương

Phố Hàng Mã “mới” trong ngày Noel - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài ghé mua những món đồ trang trí dịp Giáng sinh. Ảnh: Đăng Dương

Phố Hàng Mã "khoe" diện mạo mới

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Cây thông Noel độc đáo cao 8 mét làm từ vỏ gói mì tôm, bao nilon

Cây thông Noel độc đáo cao 8 mét làm từ vỏ gói mì tôm, bao nilon

Đám hỏi Noel độc đáo khiến dư luận xôn xao ở xứ Quảng

Đám hỏi Noel độc đáo khiến dư luận xôn xao ở xứ Quảng

Đón Noel miền Bắc rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa Đông?

Đón Noel miền Bắc rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa Đông?

Gợi ý những món quà Noel cho dịp Giáng sinh ý nghĩa

Gợi ý những món quà Noel cho dịp Giáng sinh ý nghĩa

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Hằng ngày, loạt xe trọng tải lớn vô tư lưu thông trên đường tỉnh 259, đoạn qua thôn Khau Dạ (phường Bắc Kạn), thôn Chua Lải (xã Thanh Mai, cùng tỉnh Thái Nguyên), gây bụi bặm, hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân ven tuyến.

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Luật Phòng bệnh 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều trường hợp không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh. Đó là những đối tượng nào?

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Trong đêm Noel 24/12, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện một tài xế ô tô Mercedes đi ngược chiều và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức “kịch khung”, bị xử phạt 54 triệu đồng.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Đời sống - 5 giờ trước

Sáng 25/12, ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 1 đến 3 độ C, băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ và nhiều cây cỏ.

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này luôn đặt ra mục tiêu cao. Họ sống tham vọng, không mơ mộng viển vông, bởi đằng sau mỗi ước mơ đều là ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Thân năm 2026 cho thấy đây là một năm nhiều chuyển động mạnh, nơi hung và cát đan xen rõ rệt, buộc bản mệnh phải liên tục điều chỉnh bản thân để thích nghi.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.

Xem nhiều

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Đời sống
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top