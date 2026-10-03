Sau 'Mưa đỏ', Nguyễn Hùng có vai chính trong phim quay ở Mộc Châu

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' tiếc nuối lỡ vai chính do không chọn bài hit của mình GĐXH - Sau dấu ấn với “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng từng mong muốn đảm nhận vai nam chính nhưng đã không giành được cơ hội này vì một lựa chọn trong buổi casting.

Chiều 2/10, ê-kíp phim điện ảnh "Bò sữa bay" có buổi showcase tại TP.HCM, quy tụ đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, nhà sản xuất Tường Vi cùng dàn diễn viên đến từ hai miền Nam - Bắc như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều, Hồng Ma...

Đây cũng là lần đầu ê-kíp giới thiệu trực tiếp với truyền thông những câu chuyện phía sau quá trình thực hiện bộ phim. Riêng Tiểu Vy vắng mặt vì đang bận công việc và sẽ gặp khán giả trong sự kiện công chiếu phim vào đầu tháng 11.

Câu chuyện ở nông trường Mộc Châu những năm 1990

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu vào những năm 1990, "Bò sữa bay" xoay quanh một loại sữa công thức đặc biệt được cho là có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa.

Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba anh em ruột làm việc tại nông trường, vì mong muốn thoát nghèo nên quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong quá trình đó, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), con gái của giám đốc nông trường và cũng là người tạo ra công thức đặc biệt.

Từ đây, câu chuyện không chỉ xoay quanh tiền bạc mà còn mở ra những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu, gia đình, tình bạn và lòng trung thành.

Một phân cảnh trong phim "Bò sữa bay".

Bộ phim được kể bằng sự pha trộn giữa chất liệu hiện thực, lãng mạn và kỳ ảo. Những hình ảnh được hé lộ tại showcase cho thấy một Mộc Châu vừa quen thuộc vừa khác lạ, nơi những câu chuyện đời thường được đẩy sang một thế giới có phần siêu thực.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết anh lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật tại nông trường Mộc Châu trong thập niên 1990. Sau thành công của phim ngắn Đàn cá gỗ, anh nhận được nhiều lời mời thực hiện phim dài nhưng cuối cùng lựa chọn một câu chuyện gắn với quê hương.

Nam đạo diễn cho biết anh đã tìm gặp nhiều công nhân từng làm việc tại nông trường trong giai đoạn này để tìm hiểu và chọn lọc những chi tiết phù hợp đưa vào kịch bản. Với anh, điều quan trọng là tạo ra một trải nghiệm mà khán giả khó có thể tìm thấy bên ngoài rạp chiếu.

Một trong những trích đoạn được chú ý tại showcase là cảnh Trâu cùng các anh em thực hiện vụ trộm rồi bị Quân (Võ Điền Gia Huy) truy đuổi.

Cảnh quay diễn ra vào ban đêm trên những cung đường ở Mộc Châu, kết hợp giữa rượt đuổi, hành động và những tình huống có phần hài hước.

Võ Điền Gia Huy cho biết cảnh này được thực hiện trong ba đêm liên tiếp. Trước khi quay ban đêm, các diễn viên phải tập luyện nhiều lần vào ban ngày để làm quen với đường đi và phối hợp với ê-kíp.

Nam diễn viên kể ngay ngày đầu lên Mộc Châu, anh đã thử lái xe để đoàn phim kiểm tra máy quay nhưng không may lao xuống vực. Vài ngày sau, Ngọc Xuân cũng gặp tình huống tương tự khi tập lái xe tải.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng lại cho biết điều khiến anh lo lắng nhất không phải bản thân mà là những cascadeur tham gia cảnh quay. Theo nam diễn viên, khi ngồi trong xe anh vẫn cảm thấy khá bình thường, nhưng những người hỗ trợ bên ngoài mới là người đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.

Nguyễn Hùng từng tìm cách "đẩy" vai chính cho đồng nghiệp

Nguyễn Hùng và đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã có ba lần hợp tác, từ Đàn cá gỗ, Tàn sữa đến Bò Sữa Bay. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận anh từng khá sợ khi được giao vai Trâu.

Đây là lần đầu Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp. Anh lo mình không đáp ứng được những cảnh hành động, đồng thời áp lực với yêu cầu nói giọng Bắc.

Thậm chí, khi nghe đạo diễn kể về nhân vật, anh từng tìm cách "đẩy" vai cho Huy Tít và Võ Điền Gia Huy. Nhưng cuối cùng cả ba đều nhận vai, còn Nguyễn Hùng trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Nguyễn Hùng trong một phân cảnh với Ngọc Xuân.

Sau thời gian được đạo diễn thuyết phục, anh quyết định nhận lời và bước vào quá trình chuẩn bị cho vai diễn.

Ngọc Xuân mất nhiều thời gian để được cắt tóc tém

Nếu khán giả từng quen với hình ảnh Ngọc Xuân có mái tóc dài, nữ tính trong "Ngày xưa có một chuyện tình" hay "Làm giàu với ma 2", thì "Bò sữa bay" mang đến một diện mạo hoàn toàn khác.

Nhân vật San xuất hiện với mái tóc tém cá tính. Theo Ngọc Xuân, đây là tạo hình cô chủ động đề xuất bởi nhân vật từng đi du học ở Cuba và làm công việc nghiên cứu, vì vậy cô muốn San có nét khác biệt so với những cô gái trẻ ở Mộc Châu thời đó.

Ngọc Xuân cũng từng mong muốn được cắt tóc ngắn giống hình tượng mà cô yêu thích trên màn ảnh. Tuy nhiên, ý tưởng này ban đầu không dễ dàng được đạo diễn chấp nhận. Trong hình dung của Nguyễn Phạm Thành Đạt, San phải gắn với mái tóc dài. Ngọc Xuân sau đó nhiều lần thử tóc giả và thuyết phục đạo diễn trước khi nhận được cái gật đầu.

Với nữ diễn viên, việc thay đổi ngoại hình không phải sự hy sinh mà là một trải nghiệm thú vị. Cô cho rằng cảm giác đặc biệt của diễn viên là được nhìn thấy mình trở thành một con người khác khi đứng trước gương.

Bò sữa bay dự kiến ra rạp từ ngày 6/11/2026.