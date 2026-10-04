Màn rượt đuổi kịch tính trong đêm đầu tiên chung kết 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Mang chủ đề “Và từ đó”, đêm Chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" không chỉ đánh dấu thời khắc khép lại hành trình tại chương trình, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi các anh tài tiếp tục xuất hiện với những phiên bản khác trong tương lai.

Tại Chung kết, 24 "Anh Tài" được chia thành hai liên minh, cùng tranh tài qua 3 vòng đấu gồm Tiên phong, Tiến công và Đại chiến. Liên minh Kỳ Tích do Thanh Duy và Mew Amazing giữ vai trò Thủ lĩnh, quy tụ các Anh Tài Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Cheng, 14 Casper, BB Trần, Duy Khánh, K.O, Thỏ DALAB, Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn.

Trong khi đó, Liên minh Khải Hoàn được dẫn dắt bởi OSAD và Huỳnh Lập, cùng các Anh tài Hà An Huy, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, Thơm Da LAB, Thái VG, It’s Charles, Hoàng Rob và Hoàng Dũng.

Tổng cộng sẽ có 17 "Anh tài" được ra mắt trong Gia tộc Anh tài toàn năng của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

14 Casper và Toki Thành Thỏ trở lại với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sau khi được "hồi sinh".



Theo Thời báo VTV, mở màn đêm Chung kết đã được phát sóng, vòng đấu Tiên phong trở thành sân khấu dành riêng cho các Thủ lĩnh của hai liên minh. Mỗi liên minh sẽ lần lượt trình diễn một tiết mục, sau đó khán giả tại trường quay bình chọn để quyết định liên minh giành 2 vị trí đầu tiên ra mắt Gia tộc Anh tài toàn năng.

Với Liên minh Khải Hoàn, sân khấu mở màn mang tên "Trốn tìm", quy tụ sự kết hợp giữa OSAD và Huỳnh Lập. Tiết mục được xây dựng từ hình ảnh hai thám tử cùng lên đường truy tìm một cô gái, nhưng càng đi sâu vào hành trình, câu chuyện càng được mở ra theo hướng bất ngờ.

Tiết mục "Trốn tìm" của Liên minh Khải Hoàn.

Liên minh Kỳ Tích bước vào vòng đấu với hai Thủ lĩnh Thanh Duy và Mew Amazing. Nếu Khải Hoàn lựa chọn câu chuyện trào phúng về hành trình truy tìm nhau, Kỳ Tích lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với "Bầu trời mới" - tiết mục xoay quanh những ngã rẽ, lựa chọn và hai tương lai song song của một con người.

Từ cảm giác “tốt nghiệp” khi hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đi đến chương cuối, hai nghệ sĩ đã xây dựng câu chuyện về một người trẻ đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.

Tiết mục "Bầu trời mới".

Sau khi vòng đấu Tiên phong kết thúc, kết quả bình chọn đã đưa Liên minh Kỳ Tích giành chiến thắng với 2.720 điểm, trong khi Liên minh Khải Hoàn nhận 2.260 điểm. Chiến thắng này đã giúp Kỳ Tích mang về 2 vị trí ra mắt đầu tiên trong Gia tộc Anh tài Toàn năng.

Vòng đấu thứ hai - Tiến công - mỗi liên minh tham gia 2 tiết mục Vocal và Performance. Ở trận đấu Vocal, Liên minh Kỳ Tích mang đến tiết mục "Em tôi" với đội hình gồm Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng.

Tiết mục "Em tôi".

Liên minh Khải Hoàn mang đến tiết mục "Cơm nhà", quy tụ It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG, cùng kể một câu chuyện không quá xa lạ nhưng luôn có sức lay động. Gia đình, người mẹ và những bữa cơm tưởng như bình thường nhưng đến một lúc nào đó có thể trở thành điều không thể tìm lại.

Tiết mục "Cơm nhà" của Liên minh Khải Hoàn.

Kết thúc trận đấu Vocal, "Cơm nhà" của Liên minh Khải Hoàn nhận 1.540 điểm trong khi "Em tôi" của Liên minh Kỳ Tích là 1.530 điểm. Với kết quả này, Liên minh Khải Hoàn giành chiến thắng trong trận đấu Vocal của vòng Tiến công.

Ở phần Performance của vòng Tiến công, Liên minh Kỳ Tích mang đến sân khấu 60 năm cuộc đời với một tiết mục sôi động nhưng được xây dựng như một hành trình nhìn lại những cột mốc của đời người.

Tiết mục "60 năm cuộc đời".

Trong phần Perform, Liên minh Khải Hoàn mang đến "Tóc ngắn" với một sân khấu rực rỡ, sôi động và giàu màu sắc, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam. Các thành viên muốn gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình của mỗi người phụ nữ, đồng thời đặt vấn đề về những định kiến giới trong cách con người ăn mặc, thể hiện bản thân.

Tiết mục "Tóc ngắn".

Kết quả trận đấu, "Tóc ngắn" giành 1.680 điểm, vượt qua "60 năm cuộc đời" của Liên minh Kỳ Tích với 1.370 điểm, qua đó giúp Khải Hoàn giành chiến thắng ở lượt đấu Perform. Sau hai vòng đấu, Liên minh Khải Hoàn đang sở hữu 4 vị trí trong Gia tộc Anh tài toàn năng, trong khi Liên minh Kỳ Tích có 2 vị trí.

Những diễn biến bất ngờ và thú vị cùng với việc công bố các thành viên tiếp theo của Gia tộc Anh tài toàn năng sẽ tiếp tục được mang đến trên sân khấu Phần 2 của đêm Chung kết.

(Ảnh: VTV/Chương trình cung cấp)

Liveshow mở màn 'Sao Mai 2026' sẽ loại 2 thí sinh GĐXH - Đêm đầu tiên của Chung kết "Sao Mai 2026" sẽ là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa các thí sinh bởi sẽ có 2 cái tên bị loại.