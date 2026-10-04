Khánh sốc khi nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Ngọc và Phương

Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 phim "Mùa hè năm ấy", Phương (Minh Thu) đã chính thức từ chối tình cảm của Tùng (Trọng Lân). Dù nhiều năm Tùng luôn bên cạnh, đồng hành trong công việc nhưng Phương nhận ra trái tim cô chưa từng một lần rung động vì anh. Vì thế, Phương quyết định nói rõ ràng tình cảm của mình, bởi cô cho rằng nếu không yêu Tùng mà cứ để người ta nuôi hy vọng, chờ đợi, như thế là ích kỷ.

Khi Phương và Khánh (Tô Dũng) đang yêu lại từ đầu. Thay vì tự ti, Khánh đầy quyết tâm sẽ làm đám cưới với Phương. Tuy nhiên, Tùng không chịu chấp nhận thực tế, không chấp nhận việc Phương đến với Khánh. Anh không chỉ tác động tới bà Ngọc (Vân Dung) - mẹ của Phương, mà còn câu kết với tay Vương - một người làm ăn có tiếng cũng vốn có xích mích với Khánh.

Bà Ngọc dặn Phương tìm người đàn ông xứng đáng, người đó không thể là Khánh. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Ngọc nằm trên giường bệnh vẫn dặn dò con gái út: "Hãy chọn cho mình người nào xứng đáng, yêu thương con, mang đến hạnh phúc cho con, nhưng dứt khoát không phải là Khánh". Dù vậy, Phương thẳng thắn thú nhận là bản thân cô muốn ở bên cạnh Khánh.

Đáng chú ý, Khánh ở bên ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Anh lặng người, trong lòng cảm thấy buồn vì tình cảm với Phương đang trở lại giờ bước vào thử thách mới.

Khánh cảm thấy buồn khi nghe được những câu nói của bà Ngọc. Ảnh VTV

Tùng và Vương đã có cuộc gặp riêng tư. Vương đưa cho Tùng "400 triệu như đã hứa". Dù Tùng muốn Vương cất đi, xong việc mới tính, nhưng Vương lại muốn Tùng cầm trước thì mới yên tâm. Rất có thể, đây là một cuộc giao kèo bí mật giữa hai người nhằm chơi xấu Khánh.

Tùng đã có những thỏa thuận với Vương trong cuộc gặp riêng tư. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tùng trách móc Phương: "Tùng luôn tin tưởng ở Phương với sự công bằng, công tâm nhưng có vẻ như Tùng đã nhầm". Đây là điều hiếm có, bởi trước đó, anh luôn ủng hộ Phương vô điều kiện, chưa từng trách móc cô một lần, dù cô có thể hiện sự lạnh lùng với anh.

Tùng trách Phương vì đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Ảnh VTV

Tập 25 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 5/10 trên VTV3.

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