Dàn nghệ sĩ gạo cội hội ngộ trong đêm nhạc kỷ niệm 70 năm Khoa Thanh nhạc

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển của Khoa Thanh nhạc. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân những người thầy, người cô đã gắn bó với sự nghiệp đào tạo âm nhạc, đêm diễn còn là dịp để các thế hệ nghệ sĩ trở về, cùng nhìn lại những dấu ấn trong hành trình làm nghề.

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn – Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình (áo dài xanh đậm ở giữa) chia sẻ phía sau mỗi giọng hát là quá trình khổ luyện, vốn sống và khả năng cảm nhận nghệ thuật.

Phát biểu mở đầu, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn – Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình – nhấn mạnh rằng phía sau mỗi giọng hát là quá trình khổ luyện, vốn sống và khả năng cảm nhận nghệ thuật. Theo chị, đào tạo thanh nhạc không chỉ dừng ở việc rèn kỹ thuật mà còn phải nuôi dưỡng cảm xúc, bản lĩnh biểu diễn và ý thức gìn giữ những giá trị âm nhạc tốt đẹp.

Mở màn chương trình là ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" do NSƯT Phương Nga, Sao Mai Bích Hồng và Thu Hằng thể hiện. Tiếp đó, NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh cùng trình diễn "Nhạc rừng". Đây cũng là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ đứng chung sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.

Nhiều ca khúc gắn với ký ức của các thế hệ khán giả lần lượt được tái hiện như "Người Hà Nội", "Tôi là người thợ lò", "Sông ơi đừng chảy", "Gửi em ở cuối sông Hồng" và "Bình Trị Thiên khói lửa". Đáng chú ý, tiết mục "Bình Trị Thiên khói lửa" có sự hội ngộ của ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Ba giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang hội ngộ tại chương trình.

Trong phần giao lưu, NSND Quang Thọ nhớ lại quãng thời gian từ khi còn là sinh viên năm 1972 đến khi trở lại trường giảng dạy năm 1985. Ông từng giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008 và tiếp tục giảng dạy sau khi nghỉ hưu. Với ông, niềm vui lớn nhất là chứng kiến Khoa Thanh nhạc ngày càng phát triển, nhiều học trò trưởng thành và đạt thành tích trong hoạt động nghệ thuật.

NSND Dương Minh Đức cũng bày tỏ sự vui mừng khi trở lại mái trường cũ, nơi ông và nhiều đồng nghiệp từng gắn bó từ những ngày đầu. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục giảng dạy và mong muốn đồng hành với học trò lâu nhất có thể. Trong khi đó, NSND Ngọc Khang cho biết mỗi lần trở về Học viện đều gợi lại những ký ức về nơi đã đặt nền móng cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình.

Đêm nhạc tiếp tục với những tiết mục mang đậm tình yêu quê hương, đất nước như "Trở về", "Hai quê", "Mùa xuân trên quê hương" và "Khát vọng". NSƯT Tân Nhàn kết hợp cùng Sao Mai Thu Hà trong ca khúc "Hai quê", mang đến màu sắc dân gian đằm thắm. Trong khi đó, Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương và Lê Anh Dũng cùng thể hiện bản mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng".

Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương và Lê Anh Dũng cùng thể hiện bản mashup "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng".

NSƯT Đăng Dương cũng có dịp kể về những năm tháng học tập tại Học viện. Từ khi còn nhỏ, anh đã theo học đàn bầu trước khi chuyển sang thanh nhạc năm 18 tuổi. Nam nghệ sĩ cho biết những kiến thức và sự dìu dắt của các thầy cô đã giúp anh có cơ hội theo đuổi, sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật.

Ở phần cuối, chương trình mang đến không khí trẻ trung hơn với sự xuất hiện của nhiều giọng ca thuộc các thế hệ khác nhau. Mỹ Linh thể hiện "Hà Nội đêm trở gió", sau đó kết hợp cùng NSND Thanh Lam trong ca khúc "Ôi quê tôi". Hai giọng hát với cá tính riêng tạo nên màn giao thoa đáng chú ý. NSND Thanh Lam tiếp tục biểu diễn "Không thể và có thể", trong khi Khánh Ly kết hợp cùng Nguyễn Trần Trung Quân qua ca khúc "Gọi anh".

NSND Thanh Lam và ca sĩ Mỹ Linh là 2 diva nhạc Việt có mặt trong chương trình.

Chương trình khép lại bằng ca khúc "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai" do Thu Hằng và Hương Ly thể hiện. Việc lựa chọn một sáng tác hướng về tương lai ở tiết mục cuối cũng gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những nền tảng được gây dựng trong quá khứ đến khát vọng sáng tạo của hôm nay.

Chương trình do PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Hà An đảm nhiệm Giám đốc âm nhạc, TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga chỉ đạo sản xuất. Đạo diễn sân khấu là Ngọc Châm, đơn vị sản xuất Vàng Son Một Thuở.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ cùng hòa giọng trong một ca khúc.

Với sự hội tụ của nhiều giọng ca thuộc các thế hệ, "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" không chỉ gợi lại những tác phẩm đã đi cùng năm tháng mà còn nhắc nhớ về vai trò của người thầy trong hành trình đào tạo nghệ thuật. Qua 70 năm, Khoa Thanh nhạc tiếp tục là nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, góp phần gìn giữ và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.