Lộ diện kẻ đứng sau giật dây vụ 'bán độ', Yến gánh tiếng oan thay chồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", sau cú phản lưới nhà trong trận đấu với đội bóng làng Chùa, Yến bị mang tiếng bán độ. Tai tiếng ảnh hưởng lớn đến không chỉ danh dự của cô mà cả công việc buôn bán. Nhiều mối quan không muốn mua cá nhà Yến nữa. Họ nói thẳng mặt Yến.

Nhiều người bán hàng khác cũng không muốn bán hàng cho Yến. Họ cũng nói thẳng mặt cô chuyện đó. Nhưng điều khiến Yến đau lòng nhất không phải chuyện có bán được hàng không, mà là tất cả những điều tiếng ấy Voi phải chịu hết.

Yến bị dân làng nghi ngờ sau bàn đá phản lưới nhà. Ảnh VTV

Quốc cảm nhận được sâu sắc sự ảnh hưởng lần này anh mang đến cho vợ. Dường như Quốc đã quyết định sẽ bỏ đi để tránh tai tiếng cho vợ con. Nhưng quyết định này khiến Yến rất bực mình.

Yến đã nói thẳng với Quốc rằng, điều cô ghét nhất ở anh không phải chuyện tham gia cá độ hay mang một đống nợ về nhà mà là sự không dám chịu trách nhiệm của Quốc trong mọi thứ mình làm. Cứ mỗi lần xảy ra bất kỳ chuyện gì thì Quốc luôn chọn bỏ đi.

Quốc tìm đến Kều để phân trần về việc vợ mình không hề nhận lời bán độ. Ảnh VTV

Trong một cuộc nói chuyện khác với Kều, Quốc muốn làm rõ trắng đen chuyện vợ mình và kết quả của trận bóng với làng Chùa. Quốc nói vợ anh không hề nhận lời sẽ giúp chuyện thay đổi kết quả trận đấu, rằng trước trận đấu, Yến vẫn khẳng định sẽ đá đúng với lương tâm mình, không bán rẻ đội bóng...

Nhưng Kều cười khẩy vào những lời biện minh của Quốc, hắn nói đấy là chuyện của vợ chồng anh và không ai quan tâm. Điều đám cá độ quan tâm là chúng đã có kết quả như ý đó là đội làng Xuân đã thua và thua vì cú bóng phản lưới nhà của Yến. Cũng qua lời Kều, đó là điều mà ông Tài muốn.

Tâm có dấu hiệu có tin vui sau khi kết hôn với Phú. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Tâm dường như có dấu hiệu đang mang bầu. Trong khi đó, Loan tiếp tục gặp áp lực với mẹ chồng về chuyện sinh con nối dõi cho gia đình chồng.

Tập 20 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 12/11 trên VTV3.

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